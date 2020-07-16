«Химки» определятся с турниром на сезон-2020/21 после полуфинала Кубка

«Химки» определятся с турниром, в котором будет выступать клуб в сезоне-2020/21, после матча 1/2 финала Кубка России. Об этом заявил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
«Химки» по итогам досрочно завершенного сезона первенства ФНЛ заняли второе место и получили право выступить в РПЛ.
Сейчас не хотелось бы прояснять ситуацию — команда съездит, отыграет полуфинал Кубка России. В понедельник будет окончательное решение. Сейчас тренер просил ничего не говорить, даже если какие-то решения есть, чтобы команду не баламутить. Мы до понедельника взяли паузу.