«Химки» определятся с турниром на сезон-2020/21 после полуфинала Кубка

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16 июля 2020, 14:58

«Химки» определятся с турниром, в котором будет выступать клуб в сезоне-2020/21, после матча 1/2 финала Кубка России. Об этом заявил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«Химки» по итогам досрочно завершенного сезона первенства ФНЛ заняли второе место и получили право выступить в РПЛ .