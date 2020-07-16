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«Химки» определятся с турниром на сезон-2020/21 после полуфинала Кубка

16 июля 2020, 14:58

«Химки» определятся с турниром, в котором будет выступать клуб в сезоне-2020/21, после матча 1/2 финала Кубка России. Об этом заявил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«Химки» по итогам досрочно завершенного сезона первенства ФНЛ заняли второе место и получили право выступить в РПЛ

Сейчас не хотелось бы прояснять ситуацию — команда съездит, отыграет полуфинал Кубка России. В понедельник будет окончательное решение. Сейчас тренер просил ничего не говорить, даже если какие-то решения есть, чтобы команду не баламутить. Мы до понедельника взяли паузу.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
16 июля в 19:10
Сплошные непонятки.
Garrincha58
Garrincha58
16 июля в 16:44
полный бардак в нашем футболе
Нази
Нази
16 июля в 15:49
Все таки честность должна восторжествовать. И лигу сделать из 18 команд. С Оренбургом не красиво получилось. Им нельзя играть, а другим можно. Да и крылья с Тамбовом хорошо играют после возобновления. Не хочется терять хорошие команды.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
16 июля в 15:42
У Юрана спросите еще,он точно знает,что Химки будут участвовать в ПЛ 100%.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
16 июля в 15:41, ред.
Этого бардака не должно было быть,есть дата 29 июня,к которому вопрос должен был быть решен,но у нас все можно.
Caniggia
Caniggia
16 июля в 15:41
Походу, ни Химки, ни Ротор в РПЛ играть не будут.
kotmyshka
kotmyshka
16 июля в 15:37
доживем до понедельника
Октябрь 1917
Октябрь 1917
16 июля в 15:23
Забудут их быстро.
VAN ARM
VAN ARM
16 июля в 15:23
Все и так ясно)]
drug01
drug01
16 июля в 15:21
Ждём в финале с.... Спартаком!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 июля в 15:16, ред.
Шифруются. А вообще то это бардак, хочу зайду, хочу нет. Бедные Крылья извелись, вылетят они или нет. Так дела не должны вестись...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
16 июля в 15:13
Жаль Уйдёт команда
shlomo
shlomo
16 июля в 15:00
Денег нет...кубок не выиграют.....усё
m2h5xenx5r9y
m2h5xenx5r9y
16 июля в 15:00
Им там виднее
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