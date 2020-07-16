Роспотребнадзор попросил РФС предоставить данные после критики Карпина

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16 июля 2020, 16:30

Роспотребнадзор обратился в РФС с просьбой предоставить данные о якобы «договоренностях» футбольных клубов с ведомством об участии в РПЛ . Данное обращение было сделано после недавних заявлений главного тренера «Ростова» .