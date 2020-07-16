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Роспотребнадзор попросил РФС предоставить данные после критики Карпина

16 июля 2020, 16:30

Роспотребнадзор обратился в РФС с просьбой предоставить данные о якобы «договоренностях» футбольных клубов с ведомством об участии в РПЛ. Данное обращение было сделано после недавних заявлений главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

Роспотребнадзор обратился в РФС с просьбой предоставить данные после заявлений ФК «Ростов» о якобы «договоренностях с Роспотребнадзором». Службой проведена служебная проверка, и нарушений в действиях должностных лиц Роспотребнадзора не усматривается. Но поскольку заявление ФК «Ростов» сделано публично, были запрошены материалы, на которых может быть основано высказанное мнение.

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-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
16 июля в 17:46, ред.
А кто тогда должен проверять слова Созина и ему подобных клоунов о том, что Ростов совершил преступление перед государством и народом ?
vitalik dobroy
vitalik dobroy
16 июля в 17:35
А на детекторе лжи для объективности проверить слабо?!
Дикий мужчина
Дикий мужчина
16 июля в 17:29
Волера верим, гыгы.
LOpp
LOpp
16 июля в 17:27
отменять надо итоги этого чемпионата.
RIR68
RIR68
16 июля в 17:17
Пусть рыбнадзор данные у Сочи запросит)
STVA 1
STVA 1
16 июля в 17:12
Держись Валера)
cska vperiod
cska vperiod
16 июля в 17:11
Надо поддержать Валеру.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
16 июля в 17:10
Пошла команда "Фас". Сейчас за правду спросят по полной. Они это делать умеют.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
16 июля в 17:09
Теперь ему за "гнилой базар" ответить придётся.
Остапчук 67
Остапчук 67
16 июля в 16:59
Карпин - гнусный человек с предельно завышенной самооценкой.
Интересно, как ему удается вешать лапшу на уши клубам, выдавая себя за тренера?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 июля в 16:53
Как у них все сложно.
Каждый защищает свои интересы, каким способом- другой вопрос.
Без накладок этот сезон было не закончить, это было ясно сразу.
Разберутся со временем, все устаканится...
Columb
Columb
16 июля в 16:51
За клевету в суд на него, чтобы думал что говорить.
shlomo
shlomo
16 июля в 16:49
Сейчас лучше было бы помолчать.... Поздно пить боржоми... наверняка, кого надо было "загнобить" то успешно все сделали....А теперь когда (наверняка все проплачено) распилили бабки, то можно и проверками заниматься..а истинные цифры где-то посередине и мы про них не узнаем....
For56tas
For56tas
16 июля в 16:37
Распустил команду и истерит.
Footbolista
Footbolista
16 июля в 16:35
Такие факты должна искать прокуратура, а не РФС...
Вова Туземец
Вова Туземец
16 июля в 16:35
Гагарин долетался, а Карп договориться.
s3qnrxzn2khh
s3qnrxzn2khh
16 июля в 16:31
Ничего тут удивительного
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