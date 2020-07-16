Роспотребнадзор попросил РФС предоставить данные после критики Карпина

Роспотребнадзор обратился в РФС с просьбой предоставить данные о якобы «договоренностях» футбольных клубов с ведомством об участии в РПЛ. Данное обращение было сделано после недавних заявлений главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.
Роспотребнадзор обратился в РФС с просьбой предоставить данные после заявлений ФК «Ростов» о якобы «договоренностях с Роспотребнадзором». Службой проведена служебная проверка, и нарушений в действиях должностных лиц Роспотребнадзора не усматривается. Но поскольку заявление ФК «Ростов» сделано публично, были запрошены материалы, на которых может быть основано высказанное мнение.
Интересно, как ему удается вешать лапшу на уши клубам, выдавая себя за тренера?
Интересно, как ему удается вешать лапшу на уши клубам, выдавая себя за тренера?
Каждый защищает свои интересы, каким способом- другой вопрос.
Без накладок этот сезон было не закончить, это было ясно сразу.
Разберутся со временем, все устаканится...
Каждый защищает свои интересы, каким способом- другой вопрос.
Без накладок этот сезон было не закончить, это было ясно сразу.
Разберутся со временем, все устаканится...