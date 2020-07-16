ГлавнаяНовости

Задержаны лица, которые оторвали голову фигуре Дзюбы

16 июля 2020, 19:02

Задержаны похитители головы алюминиевой фигуры форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.

Как сообщается, они уже дают показания полиции. Кроме того, задержанным лицам придётся возместить ущерб в размере 30 000 рублей.

Все новости
Официально«Динамо» Москва сыграет в Лиге Европы
25 июля Комментарии22
Футболисты «Зенита» разбили Кубок России во время празднования
25 июля ВидеоКомментарии152
«Химки» прилетели на финальный матч Кубка России против «Зенита»
24 июля ВидеоКомментарии8
Официально«Урожай» переименован обратно в «Кубань»
24 июля Комментарии12
Федун отсутствовал на исполкоме РФС
24 июля Комментарии22
«Алания» в следующем сезоне выступит в ФНЛ
24 июля Комментарии18
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ Александр Алексатов (раскрыть)
19 июля в 08:51
    KURUM
    KURUM
    17 июля в 11:23
    Надо было оторвать, то что плохому танцору мешает..
    Александр Алексатов
    Александр Алексатов
    17 июля в 00:02
      Александр Алексатов
      Александр Алексатов
      17 июля в 00:00
        Рыжик-Мурыжик
        Рыжик-Мурыжик
        16 июля в 23:10
        дикий спартаковский народ
        ЮЗИК
        ЮЗИК
        16 июля в 20:43
        Может их даже наградят
        VV V
        VV V
        16 июля в 20:21
        Следующую фигуру Дзюбы надо отливать без головы, она всё-равно ему без надобности.
        Армейская душа
        Армейская душа ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
        16 июля в 20:09
        Давайте думать
        Давайте думать
        16 июля в 20:03
        Дзюба перед спартаковскими болельщиками уронил алюминиевое лицо. БЯда!!!
        kastites
        kastites
        16 июля в 20:03
        Федун заказщик
        Klaksvikar Itrottarselag
        Klaksvikar Itrottarselag
        16 июля в 19:49
        Сначала лица оторвали голову, теперь голову оторвут лицам.
        ШМЕЛЬ-258
        ШМЕЛЬ-258
        16 июля в 19:44
        Надо отлить Дзюбу в бронзе...
        scarp
        scarp
        16 июля в 19:32
          VAN ARM
          VAN ARM ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
          16 июля в 19:20
          да и не дорого))))
          Legend 6
          Legend 6 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
          16 июля в 19:15
          Для меня вообще стало новостью то, что у Дзюбы есть голова. Думал в трансляции просто пририсовывают для симметрии.
          ANATOLY KANDAUROV
          ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
          16 июля в 19:08
          Не знал!!! Оказывается у Дзюбы голова алюминиевая!!! Похоже!!!
          cska vperiod
          cska vperiod
          16 июля в 19:08
          Чё такая дешёвая статуя.
          bezbiletnik
          bezbiletnik
          16 июля в 19:07
            Leha-ha50
            Leha-ha50
            16 июля в 19:04
            Дешевенькая голова!!!
            Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
            Отправить
             
            Rambler's Top100