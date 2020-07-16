Задержаны лица, которые оторвали голову фигуре Дзюбы

Задержаны похитители головы алюминиевой фигуры форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.
Как сообщается, они уже дают показания полиции. Кроме того, задержанным лицам придётся возместить ущерб в размере 30 000 рублей.
Задержаны похитители головы алюминиевой фигуры форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.
Как сообщается, они уже дают показания полиции. Кроме того, задержанным лицам придётся возместить ущерб в размере 30 000 рублей.
Уронили бОшку на пол.
Всё починит добрый врач,
Будет Дзюба играть в мяч.
Уронили бОшку на пол.
Всё починит добрый врач,
Будет Дзюба играть в мяч.