Задержаны лица, которые оторвали голову фигуре Дзюбы

1594915366

16 июля 2020, 19:02

Задержаны похитители головы алюминиевой фигуры форварда «Зенита» .

Как сообщается, они уже дают показания полиции. Кроме того, задержанным лицам придётся возместить ущерб в размере 30 000 рублей.