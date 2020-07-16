В «Спартаке» не выявлено случаев заражения COVID-19 после игры с «Сочи»

Футболисты «Спартака», игравшие в конце прошлой недели в матче РПЛ с «Сочи», перед игрой с грозненским «Ахматом» проходили тестирование на коронавирус, результаты которого были отрицательными. Такую информацию предоставляет источник, близкий к ситуации.
Недавно РПЛ объявила, что тесты девятерых представителей «Сочи» дали положительный результат на коронавирус, результаты тестирования стали известны 16 июля. Матч «Тамбов» — «Сочи», запланированный на четверг, был отменен.
-------------------------------------
Может Карпин не так уж и не прав?
-------------------------------------
Может Карпин не так уж и не прав?
Надеюсь, всё обойдется.
Надеюсь, всё обойдется.