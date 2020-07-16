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В «Спартаке» не выявлено случаев заражения COVID-19 после игры с «Сочи»

16 июля 2020, 16:48

Футболисты «Спартака», игравшие в конце прошлой недели в матче РПЛ с «Сочи», перед игрой с грозненским «Ахматом» проходили тестирование на коронавирус, результаты которого были отрицательными. Такую информацию предоставляет источник, близкий к ситуации.

Недавно РПЛ объявила, что тесты девятерых представителей «Сочи» дали положительный результат на коронавирус, результаты тестирования стали известны 16 июля. Матч «Тамбов» — «Сочи», запланированный на четверг, был отменен.

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Все комментарии
Не верю 90-м
Не верю 90-м
16 июля в 18:51
Хлев вовремя чистили.
Wolf77785
Wolf77785
16 июля в 18:18
    Вова Туземец
    Вова Туземец
    16 июля в 18:13
    А кто же как не Спартак завёз в Сочи. Темнят
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    16 июля в 17:52
    Зря федун покупает результаты тестов, лучше бы честный анализ дал сделать
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965 ответ cska1948 (раскрыть)
    16 июля в 17:34
    Да,верно и не подумал.
    LOpp
    LOpp
    16 июля в 17:31
    после матча с Зенитом еще раз надо хорошенько провериться.
    Footbolista
    Footbolista ответ cska1948 (раскрыть)
    16 июля в 17:24, ред.
    Точно...в цска тоже нет выявленных...после оренбурга...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    16 июля в 17:20
    Да нормально все будет...
    112910415
    112910415
    16 июля в 17:19
    некогда болеть, есть ещё дела !
    Дикий мужчина
    Дикий мужчина
    16 июля в 17:16
    Федун занёс три чемодана и все здоровы, гыгы.
    cska1948
    cska1948 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
    16 июля в 17:14
    Чтобы говорить "хорошо", надо дождаться результатов тестов после игры грозненцев в Москве.
    cska1948
    cska1948
    16 июля в 17:12
    В.Г.Карпин:"Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться. Кто скрыл больных, а кто не скрыл. Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли. Это ненормальный чемпионат России. И об этом говорят во всём мире."
    -------------------------------------
    Может Карпин не так уж и не прав?
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
    16 июля в 17:10
    Это хорошо,а то напрягало чуток,так как грозненцы только вчера играли со Спартаком.
    cska vperiod
    cska vperiod
    16 июля в 17:09
    Не верю, федун скрыл это в его стиле.
    jilbar
    jilbar
    16 июля в 17:06
    Бромантан - антиковид творит чудеса.
    Арбалет
    Арбалет
    16 июля в 16:57
    А потом Зенит заразят, хоть так отомстят.
    Союзник противников
    Союзник противников
    16 июля в 16:57
    Это же свиной грипп.Они и не должны были инфицироваться.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    16 июля в 16:52
    Хоть тут все в порядке .
    makkie
    makkie
    16 июля в 16:51
    Отлично!
    Надеюсь, всё обойдется.
    For56tas
    For56tas
    16 июля в 16:49, ред.
    Это человеческая болезнь.
    shlomo
    shlomo
    16 июля в 16:49
    Офигеть...что то все мутно
    ФорвардЪ
    ФорвардЪ
    16 июля в 16:48
    Хорошо что все здоровы.
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