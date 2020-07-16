В «Спартаке» не выявлено случаев заражения COVID-19 после игры с «Сочи»

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16 июля 2020, 16:48

Футболисты «Спартака», игравшие в конце прошлой недели в матче РПЛ с «Сочи», перед игрой с грозненским «Ахматом» проходили тестирование на коронавирус, результаты которого были отрицательными. Такую информацию предоставляет источник, близкий к ситуации.