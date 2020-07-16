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КДК РФС присудит «Сочи» техническое поражение в матче против «Тамбова»

16 июля 2020, 18:58
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов3 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиТех. поражение

«Сочи» присудят техническое поражение за неявку на матч 29-го тура РПЛ против «Тамбова».

Как сообщается, КДК РФС вынесет данное решение на ближайшем заседании, которое состоится в понедельник, 20 июля.

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Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков
17 июля в 12:21
Как только Тосно выбили спартак из кубка,моментально клуб расформировали..
Как только Сочи обыграл спартак, моментально технарь...
Ростов играет молодежкой,оренбургу и сочи технари..
а динамо можно играть основой при минимум 6 заболевших...
bashnat013
bashnat013
16 июля в 20:03, ред.
крылья тогда вылетают а жаль хорошо играют последние матчи
Ноющий модераторам
Ноющий модераторам ответ oFANATo (раскрыть)
16 июля в 19:51
Кто вам не давал забивать? Кто виноват что кони 7 раз кряду проиграли и 8 раз вничью сгоняли. Да и при 27 пропущенных голах чемпионами не становятся. Всего + 15 забитых над пропущенными. Газпром виноват? Ахахахахаха! Ухухухуху!
КЭТиК
КЭТиК
16 июля в 19:39
Надо бы 1-10 присудить
МиХаХа
МиХаХа
16 июля в 19:30
Не повезло. Где блин только цепляют футболисты эту гадость? У меня на работе сотни людей и ни одного заражённого не было и нет.
Вова Туземец
Вова Туземец
16 июля в 19:26
Ничего не попишешь. Лучше техпорадение, чем как Ростов.
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик ответ oFANATo (раскрыть)
16 июля в 19:24
Зато четвёрочку отгрузили отгрузили коням на классе по спортивному принципу.
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик ответ 25процентный клоун (раскрыть)
16 июля в 19:23
Спартак веселее. На 33 очка отстает.
112910415
112910415
16 июля в 19:21
присудит, к гадалке не ходи
shlomo
shlomo
16 июля в 19:14
Все правильно...
матос
матос
16 июля в 19:12
Пусть будет так .
oFANATo
oFANATo ответ 25процентный клоун (раскрыть)
16 июля в 19:11
Чемпионат не по спортивному принципу.
oFANATo
oFANATo
16 июля в 19:10
За что боролись на то и на поролись.)))
Leha-ha50
Leha-ha50
16 июля в 19:02
Тамбову - радость , а КС - печаль.
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
16 июля в 19:00
Это уже не страшно.
25процентный клоун
25процентный клоун
16 июля в 19:00
Веселый чемпионат, и чемпион веселый
cska vperiod
cska vperiod
16 июля в 18:59
Халява весгда вкусно.
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