КДК РФС присудит «Сочи» техническое поражение в матче против «Тамбова»

«Сочи» присудят техническое поражение за неявку на матч 29-го тура РПЛ против «Тамбова».
Как сообщается, КДК РФС вынесет данное решение на ближайшем заседании, которое состоится в понедельник, 20 июля.
«Сочи» присудят техническое поражение за неявку на матч 29-го тура РПЛ против «Тамбова».
Как сообщается, КДК РФС вынесет данное решение на ближайшем заседании, которое состоится в понедельник, 20 июля.
Как только Сочи обыграл спартак, моментально технарь...
Ростов играет молодежкой,оренбургу и сочи технари..
а динамо можно играть основой при минимум 6 заболевших...
Как только Сочи обыграл спартак, моментально технарь...
Ростов играет молодежкой,оренбургу и сочи технари..
а динамо можно играть основой при минимум 6 заболевших...