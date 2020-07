«Реал» обыграл «Вильярреал» в матче 37-го тура Примеры и досрочно стал чемпионом Испании.

Официальный аккаунт «Барселоны» в «твиттере» поздравил мадридский клуб с титулом.

Congratulations to Real Madrid on winning the 2019/20 La Liga title