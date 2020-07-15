Они ждали этого 133 года! Бодибилдер в атаке и сюрприз от Клоппа

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вчера, 11:51

Не всегда тяжкий труд вознаграждается, но «Соккер.ру» рад рассказать о команде, которая осуществила мечту.

Родители обманывают детей, когда говорят им, что кто хорошо учится – добивается успеха. Все взрослые знают, что нет прямой связи. Причем как в первом мире, где высшее платное образование вешают потом на шею страшными кредитами на всю жизнь, так и во втором, где университеты дешевле, но могут не пригодиться.

Родители обманывают детей, когда говорят, что тяжкий труд с терпением точно вознаграждаются, ведь знаем истории миллионов хлеборобов, которые десятилетиями пахали, а остались с нищенскими пенсиями, кормят их дети или внуки. Тяжкий труд не вознаграждается автоматически ни в шахте, ни на заводе. И в футболе та же история.

Поэтому так важно ценить подобные исключения, которые ничего не доказывают в целом – «Уикомб» мог и на 133-м году жизни разминуться с Чемпионшипом, как делал много раз, но подчеркивают, насколько глубоко аллегоричным и классическим является британский футбол. Там есть место сказке! Есть клуб, основанный в 1887 году, который никогда в жизни не выбирался выше третьей по счету лиги.

До этого необычного для человечества года не выбирался, ведь «Оксфорд» уступил «Уикомб Уондерерс» в финале плей-офф на «Уэмбли» со счетом 1:2.

Странники, которые не летали высоко

Хотя на гербе клуба изображен птица гусь, высоко никогда не летали. «Уикомб Уондерерс», основанный в конце девяностого века продавцами мебели и названный в честь «Странников» — лондонского клуба, что выиграл первый Кубок Англии в 1872 году, десятилетиями был любительским. Оно и неудивительно – базируются в маленьком городке без денег. О заметной победе на «Уэмбли» и не мечтали.

В начале 90-х добрались до третьей лиги, затем вернулись в четвертую, где и прибывали чаще всего после 2005 года. Лишь недавно выбрались в Лигу 1 – третий дивизион по счету, хотя буквально пять лет назад речь шла о клубе, что мог после удачного сезона с выходом в плей-офф завалиться на тринадцатое место в Лиге 2. «Уикомб» мог быть интересен и известен разве что тем, кто играет за него в футбольные симуляторы.

Но два года назад при поддержке известного на весь мир Акинфенвы – форварда, что весит в районе 100 кг и является бодибилдером, поднялись из Лиги 2, причем не выиграли ее, а заняли третье место, оторвались от четвертого на четыре пункта – обошлись без рекордов. Зато в прошлом году «Уикомб» умудрился без денег и звездного состава не вылететь из третьего дивизиона – стали 17-м, отстали от победителя «Лутона» на 41 пункт.

И вот тут началось самое интересное. Аутсайдер в 34 играх нового сезона одержал 17 побед, поэтому даже 9 поражений и 8 ничьих не помешали оказаться на третьей строчке. Но лишь благодаря тому, что сезон в Лиге 1 прервали из-за пандемии, а в плей-офф пошли команды по среднему количеству очков за игру, а не по общему. Если бы сезон доиграли, то не исключено, что скромной команде не хватило бы сил, чтобы оказаться в плей-офф.

Им просто повезло, что сыграли 34 матча, а не 36 – остановились на 8-м месте. Но в необычных обстоятельствах увидели футбольную магию. Сначала в плей-офф обыграли «Флитвуд Таун» с общим счетом 6:3, а потом «Оксфорд Юнайтед» в финале на «Уэмбли». Соперник ответил на быстрый гол Стюарта, но во втором тайме Джейкобсон забил победный гол. Команда Акинфенвы не упустила сенсационную путевку в Чемпионшип, о которой мечтали десятилетиями, а жили без нее столетие. Теперь празднуют:

Акинфенву поздравил чемпион Англии

Было бы круто, если бы Адебайо поздравил и Акинфеев. Нет сомнений, что английский нападающий знает о существовании Игоря – и Евро-2008 смотрел, и на ЧМ -18 видел, а поскольку по шесть первых букв фамилии одинаковые, все бы поняли. РПЛ надо отрабатывать такие информационные поводы, не каждый год клуб с 133-летней историей празднует знаменательную для себя победу на «Уэмбли».

И не каждый раз в атаке там играет Акинфенва. Джордан Хендерсон следил за судьбой «Уикомба», поэтому после победы в финале услышал, что форвард пригласил Клоппа отпраздновать с ним большую победу. Хендо передал слова Юргену, а тот еще раз доказал, что крутой мужик. Тренер «Ливерпуля» вышел на связь с Адебайо и поздравил с большим успехом. 102-килограммовый форвард играл до 38 лет, чтобы впервые оказаться в Чемпионшипе!

Надеемся, хватит сил еще на один сезон, ведь Акинфенву знают по всему футбольному миру благодаря его физической форме, но и голы забивать умеет – за карьеру собрал больше 200 мячей. Достойно! Например, в российском футболе всего один такой нападающий – Александр Кержаков. Понятно, что Акинфенва не играл против таких защитников, как в РПЛ , но с комплекцией Майка Тайсона в футболе сложно на любом уровне.

Зато просто научиться ждать большой победы годами, если болеешь за «Ливерпуль». Конечно же, Акинфенва не просто так вспомнил именно Юргена после своего успеха, ведь давно и страстно болеет за «красных». Когда те стали чемпионами, то Адебайо пришел на собрание «Уикомба» в футболке первой команды АПЛ и был рад заплатить за это штраф. Может себе позволить, ведь не просто числится в команде.

В Лиге 1 возрастной нападающий забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач – по системе «гол плюс пас» лучший в «Уикомбе». Недурно для 38-летнего бодибилдера. Причем талантливого культуриста, ведь обычно здоровяки весом в центнер при росте 180 сантиметров – на стероидах, а вот Акинфенву проверяют на допинг. Значит, пашет, как проклятый, чтобы оставаться машиной:

«Уикомб» интересен не только Адебайо

Понятно, почему все акцентируют внимание на англичанине нигерийского происхождения. Но «Уикомб» вышел в непростой, как научил всех опыт Слуцкого в «Халл Сити», Чемпионшип не только благодаря этому форварду. Но и благодаря главному тренеру – Гарету Эйнсворту, которому всего 47 лет, но может похвастаться богатым опытом и музыкальным слухом. Гарет исполнил кавер на хит 60-х – песню «Странник» (причем вживую поет так же хорошо):

Поскольку «Уикомб» не богатый по меркам Лиги 1 и даже Лиги 2, то не удивительно, что именно этот клуб плыл против общего течения и не менял тренера вот уже восемь лет, хотя для низших английских лиг текучесть кадров – норма. Но Гарет заслужил доверие, ведь и играл за «Уикомб», и тренирует грамотно. Пример специалиста, что может вдохновить непримечательных ребят. Например, у него лучшим снайпером сезона и автором победного гола на «Уэмбли» стал левый защитник.

Валлиец Джо Джейкобсон тоже ветеран, как и Акинфенва, ведь ему 33 года, но впервые в жизни настолько успешен в атаке, хотя играл именно в обороне в схеме «4-3-3», а не с тремя защитниками. Адебайо не случайно после финала плей-офф отмечал, что рад встретить Эйнсворта и таких напарников под конец карьеры, ведь в него поверили и огромный нападающий не подвел. Эта банда много горя хлебнула за свою карьеру, чемпионы по поражениям, так что их успех радует.

Чем прекрасна эта история? Она об успехе «обычных людей» — ужасное определение, но популярное. Не все становятся звездами в Голливуде, не все забивают французам. Но в мозгу человека больше 80 миллиардов нейронов – полуторакилограммовая вселенная спрятанных талантов, и в этом случае объединились усилия десятков одаренных людей, чтобы Акинфенва в 38 лет раскрылся в сложном сезоне и в итоге выиграл большой матч.

У них нет шейха, который забросит в АПЛ , но такой владелец и не нужен. Зато все жители маленького городка Хай-Уикомба прикоснулись к искренней сказке. Об успехе тех, на кого никто и не думал ставить. В прошлом сезоне «Уикомб» был 17-м, а в этом без карантина и решения отправить в плей-офф команды по среднему количеству очков за матч вряд ли смогли бы говорить о подобном сюрпризе и развороте судьбы.

И если продлят контракт с Акинфенвой, осуществят мечту парня, которого весь мир знал не из-за его игры в футбол. Выделяющийся шириной плеч и объемом бицепсов игрок вместе с командой последовательного рок-н-ролльного тренера заслужил свою минуту славы. Желаем им чудом не вылететь из Чемпионшипа, незачем останавливаться – надо драться за право задержаться в мире, о котором еще недавно и мечтать не могли.