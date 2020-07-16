Турция готовится к новому чемпиону. «Башакшехир» в шаге от первого титула в Суперлиге

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вчера, 16:46

«Соккер.ру» рассказывает о горячем финише в Суперлиге.

В прошлый раз мы писали, что в Турции, скорее всего, будет новый чемпион. За два тура до финиша многое прояснилось. Круг претендентов на победу сузился до двух. Турнир выиграет либо «Трабзонспор», который не знал чемпионства с 1984 года, либо «Башакшехир», ещё не поднимавшийся на вершину. Большой стамбульской тройке — «Галатасарай», «Бешикташ» и «Фенербахче», в этом сезоне мало что светит.

За время, что прошло с прошлой публикации о турецком чемпионате, «Истанбул Башакшехир» сумел оторваться от «Трабзонспора» на четыре очка. На первый взгляд, небольшая дистанция. Но до финиша осталось два тура, и «черноморскому шторму» придётся совершить нечто сверхъестественное, чтобы обойти новодел из европейской части самого большого города страны.

К спору двух претендентов мы ещё вернёмся. Пока поговорим о тех, кто безнадёжно отстал. Галатасарай» безропотно сложил свои чемпионские полномочия. «Джим-Бом» безобразно вышел из карантина — два очка в шести матчах. Великий Фатих Терим потерял рычаги управления. Его команда проигрывает всем. После героической ничьи с «Башаком» (позвольте его так называть) чемпион проиграл три встречи подряд — дома «Трабзонспору» 1:3 (куда подевался тот ад, куда добро пожаловать?), потом на берегу Средиземного моря «Аланьяспору» 1:4 (аланцы теперь месяц руки мыть не будут после исторического события), а на закуску в столице слабейшей команде лиги «Анкарагюджю». За два тура до финиша «Джим-Бом» идёт вне зоны еврокубков на пятой позиции. Чтобы сыграть в Лиге Европы, надо обойти «Бешикташ», а отставание составляет четыре очка. Либо ждать, что УЕФА не отменит дисквалификацию «Трабзонспора». Она пока в силе.

Ожидающий возвращения Сергея Реброва, уже в роли тренера, «Фенербахче» доигрывает сезон. Вот в последнем туре взяли и проиграли у себя на «Шюкрю Сараджоглу» идущими третьими «джигитам» из «Сивасспора». Конечно, «Фенер» ещё может мечтать о еврокубках. Как говорится, мечтать не вредно. Из всей большой тройки лучше всех себя чувствует «Бешикташ», входящий в зону Лиги Европы. Пока «чёрные орлы» четвёртые, но на балансе «Сивасспора» лишь на одно очко больше. «Джигиты», а также «Аланьяспор», скорее всего, запомнят этот сезон, как лучший в истории.

Но вернёмся к главному вопросу любого турнира. Чемпион Турции мог определиться ещё во вторник, когда оба претендента играли в гостях, с не самыми сильными соперниками. «Трабзонспор» приехал к «Денизлиспору», «Башакшехир» встречался с «Коньяспором», клубом, который базируется недалеко от Каппадокии, уникального памятника природы. Соперников разделяли четыре очка, и при благоприятном для стамбульцев стечении обстоятельств они могли вернуться на берега Босфора победителями. А перед этим полетать над Каппадокией на воздушных шарах.

Но «черноморский шторм» выиграл первый тайм в Денизли 1:0 благодаря году Калеба Экубана. «Башакшехир» же «горел» 1:3, однако первым добился успеха уже на третьей минуте. Эдин Вишча реализовал 11-метровый. Но после перерыва «петухи» из Денизли забили один мяч, второй. «Башакшехир» тоже забил два, и счёт стал равным 3:3. Лидеры побежали забивать четвёртый, чтобы все решить. Но прозевали рейд защитника Нейца Скубича в свою штрафную, который вогнал мяч в ворота Мерт Гюнока. В итоге «Башакшехир» проиграл с результатом 3:4, и полёт на воздушных шарах был отменён. Уступил и «Трабзонспор», но со счётом 1:2. Лидеры остановились.





Два претендента замерли подобно велосипедистам в сюрплясе. У кого крепче нервы, у кого больше сил. Многое решится в субботу, когда соперники проведут свои следующие матчи. Опять же параллельно. «Трабзонспор» встретится с «Коньяспором», который совсем недавно сделал черноморцам дорогущий подарок — продлил чемпионскую гонку. Но обыграть «орлов Анатолии» будет недостаточно. Надо, чтобы «Башакшехир» не выиграл у «Кайсериспора» на «Фатих Терим». А это маловероятно. В первом круге стамбульцы разгромили «звёзд Анатолии» 4:1 на поле соперника. Дома «Башак» будет предельно мотивирован и аккуратен одновременно.

Что может помешать команде Окана Бурука выиграть титул? Только отчаянное сопротивление соперника. «Звёзды Анатолии» стоят одой ногой на выход — на семнадцатом месте за два тура до финиша. Проигрыш резко урежет их шансы на выживание. Поэтому в Трабзоне очень рассчитывают на инстинкт самосохранения «Кайсериспора». Но у «орлов Анатолии» положение чуть лучше, чем у «звёзд». «Коньяспор» выбрался с предпоследнего места как раз за счёт той самой победы над почти чемпионом. И ему тоже не с руки проигрывать на стадионе «Шенол Гюнеш». Поэтому лидерам не стоит ждать лёгких прогулок в ближайшую субботу.

Если «Кайсериспор» совершит подвиг и выстоит в Стамбуле, а «черноморский шторм» справится с «орлами Анатолии», то разрыв между лидерами сократится до одного-двух очков. И дело не только в очках. Ибо в заключительном туре «Башакшехир» отправится в гости к пятому стамбульскому клубу «Касымпаше». Которому уже ничего в этом сезоне не надо. А «Трабзонспору» предстоит вояж в Кайсери, к сражающимся «звёздам Анатолии». Выводы делайте сами.

Или всё же сделаем вместе. «Истанбул Башакшехир» сможет не стать чемпионом только в одном случае. Если он сам этого не захочет. И то не факт. В прошлом году «Башак» умудрился отдать чемпионскую корону «Галатасараю». Тогда ситуация была иная. «Джим-Бом» вырвал титул из рук в личной встрече. Сейчас ситуация принципиально иная. Клубы ведут заочный спор, причём у одного из них солидная фора. Но подождём с коронацией, как минимум, до субботнего вечера. А там уже попробуем разобраться, — это разовая вспышка или революция в турецком футболе.