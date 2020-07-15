Сто десять подвигов любимцев футбольной Европы

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вчера, 15:30

Самая дикая и безудержная команда сезона заслуживает вашего внимания на «Соккер.ру».

Скаутинг на высшем уровне

Гвардиола накануне сказал, объясняя важность крутых трансферов и больших трат для успешных клубов:

Я достаточно скромный, чтобы признать – без моих игроков я — ничто, ноль. Я приличный тренер, но не выигрывают титулы, когда нет хороших игроков… А классные игроки стоят дорого.

Также важно отметить, что Хосеп сделал ремарку – можно достичь успеха и без сумасшедших трат, но этот путь сложнее и менее предсказуемый. Все верно, хотя важно еще одно дополнение – огромные траты не означают создание великой команды.

Вы знаете, сколько денег выбросил Бартомеу на новичков, что уже не прижились в «Барселоне», поэтому важно изучить и пример над другой стороне футбольного мира – той, где собирают великолепную основу за приличные, но не рекордные деньги. Примерно за один трансфер Дембеле.

Все помнят состав чемпионского «Лестера» за «копейки», но «Аталанта» тоже примечательно сработала. Предсказуемо не свергли «Ювентус» с трона в Серии А – и не должны были, после попадания в ЛЧ им пророчили середину таблицы в Серии А, кивая на средних игроков на поле, зато снова в четверке и в плей-офф ЛЧ .

А на поле у Гасперини не только де Рон за 13.5 млн евро, Малиновский за 13 или Сапата за 12, но и Голлини за 3.8, свободный агент Джимсити, арендованные Кальдара и Пашалич (контракт Марко выкупили у «Челси» за 15 млн евро), Фройлер за 2 млн евро, Паломино – за 4.5, Госенс и Хатебур – по 1 миллиону. Как видите, суммы совсем не рекордные, даже Иличича взяли за 5.75, а Папу Гомеса – за 4.47 млн евро.

Не сказать, что «Аталанту» собрали совсем за копейки, но одновременно речь о команде, которая и зарабатывает сейчас в Лиге чемпионов, получает отчисления от Серии А за телеправа. Клуб из Бергамо далеко не первый по деньгам и зарплатам в чемпионате – звезды Гасперини получают меньше, чем футболисты «Спартака» или «Локомотива», но играют намного ярче и результативнее. Причем против конкурентов, среди которых сразу восемь – заметно богаче.

При этом именно «Аталанта» сейчас вышла на второе место в Серии А и точно будет в Лиге чемпионов в следующем сезоне, независимо от результатов поединка с ПСЖ .

Классика работы с игроками

«Аталанту» собрали талантливо, ведь очень круто работают с футболистами персонально. Тут и скаутинг, и развитие игрока. Хватает одного примера. В «Спартаке» таланты Пашалича могли рассмотреть и раскрыть до «Аталанты», но Марко в Москве забил 5 голов, сыграв 32 поединка – его выпускали на поле, позволяли себя показать. В «Аталанте» хорват имеет после вчерашнего первого в жизни хет-трика 11 мячей – так много не забивал со времен «Хайдука».

И это далеко не самая яркая история. Есть ведь еще Гомес, что в 32 года является одним из самых заметных игроков Серии А – и успешно играет в «Аталанте» шестой год подряд. Есть Малиновский, которому Гасперини доверяет, и сейчас человек с пушечным ударом забивает и «Брешии», и «Ювентусу», и голевые передачи раздает. Кто знал о Госенсе пару лет назад? А сейчас Робин – звезда Серии А. И что классно – «Аталанта» для всех. Там у 15 человек больше 1 000 минут в Серии А.

Более того, там у 7 человек десять или больше баллов по «гол плюс пас» в чемпионате – Малиновский вчера добавился в компанию, и это еще и это еще Муриэль, что забил 17 мячей в чемпионате, сейчас оказался на скамейке. Потому что играют все, но в основе появляются лучшие на данный момент. Гасперини справедливый, поэтому «Аталанта» похожа на психологически здоровый коллектив – всегда видно по тому, как радуются голам, комбинируют и относятся к соперникам или пропущенным мячам.

Вчера пропустили при счете 6:1 второй мяч, и один из защитников так жестко выругался на пустой арене, будто речь о финале Лиги чемпионов. «Аталанта» пропускает много, но и это тоже делает ее ярче.

Сто десять голов в сезоне

Один мяч в Кубке Италии – в прошлом году играли в финале, но в этом рассчитывали на успех в Лиге чемпионов, дозировали силы, 16 голов в еврокубках – в непростой группе с «Шахтером» и «Манчестер Сити», где без опыта пришлось и проигрывать поначалу, и 93 гола в Серии А – даже у «Ювентуса», у которых Роналду, Дибала, Игуаин и остальные, лишь 67 мячей, даже у великолепных «Интера» и «Лацио» — по 68.

А все благодаря изумительной тактике. «Аталанта» и перед штрафной соперников умеет играть, и разрезающие пасы отдает, и через фланг выходят в атаку так, как «Наполи» Сарри в лучших матчах. И полуфланги видят не хуже, чем Кевин Де Брюйне. Вообще, «Аталанта» подлинная машина уничтожения чужой защиты – самые качественные атаки Серии А, а по голам за игру выше них только «Бавария».

Но всех в Италии и многих в Европе разрывает команда, в которой на поле футболисты, что не задержались в харьковском «Металлисте», «Шахтере» и «Спартаке». Причем абсолютно все названные у Гасперини играют еще лучше, чем в бывших клубов. Джан Пьеро правильно сделал, что отказал «Интеру» прошлым летом, ведь тренер создал самую яркую команду сезона за адекватные деньги.

Не сложно доминировать на поле, будучи «Манчестер Сити», ПСЖ или «Баварией», учитывая расходы на новичков и финансовое могущество каждого клуба. И хотя Флик тоже изменил немецкую команду к лучшему – объективно красиво играют в футбол, «Аталанта» в плане дикости вне конкуренции. ПСЖ может воспользоваться проблемами итальянцев в защите и сказка закончится, как многие подобные – «Аякса» тоже в финале ЛЧ не было.

Но это необычный сезон, Бергамо серьезно пострадал от коронавируса, причем многие связали масштабы эпидемии в городе с матчем против «Валенсии» на Сан-Сиро – горожане уехали в соседний мегаполис и вернулись домой зараженными, поэтому «Аталанте» не нужно сейчас искать мотивацию – они играют во имя ушедших из жизни фанатов и членов их семей. И до вируса они радовали, и после паузы не сбавили обороты. Роналду отыгрался с пенальти, но «Аталанта» не остановится на 110 голах за сезон.

Круто, что атакующий футбол в моде и приносит результат, поэтому вслед за «Аяксом», что рассчитывал на большее, но нарвался в ЛЧ на озарение Моуры, а в ЛЕ – на вязкий «Хетафе», получаем красивую историю «Аталанты», где нет игроков с трансферной стоимостью, как у Зийеха, Де Лигта, Ван де Бека или Де Йонга, но есть футбольная душа. Говорят, что о вкусах не спорят, но вкус или есть, или его нет – даже то, что не измерить, легко распознать.