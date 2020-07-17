«Оренбург»: «Просьба депутатов сохранить клуб в РПЛ дает нам надежду»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал письмо, которое депутаты Госдумы от Оренбургской области и член Совета Федерации направили министру спорта России, президенту РФС и главе РПЛ. В письме содержится просьба рассмотреть возможность сохранения «Оренбурга» в РПЛ.
Нам уже сказали об этом письме, нас радуют такие новости! Если получится, то замечательно, если нет, то будем играть в ФНЛ. Как будет, не могу сказать, я в Совете Федерации не состою. Какую-то надежду маленькую это дает!
Согласовывали ли это с клубом? Со мной лично нет. Если на таком уровне написали письмо, то, наверное, какой-то маленький шанс появляется. Первая новость хорошая за последнее время.
Жаль если команду пострадавшую от вируса, так безжалостно отправят в ФНЛ. Это и КС касается. Ведь их главный конкурент без игры может получить важнейшие три очка, в то время как КС всеми силами на поле, а не вне его, пытаются спастись. Так , что и тут явное нарушение спортивного принципа.
Ждем решения "командиров". Чем они нас "порадуют"???
Жаль если команду пострадавшую от вируса, так безжалостно отправят в ФНЛ. Это и КС касается. Ведь их главный конкурент без игры может получить важнейшие три очка, в то время как КС всеми силами на поле, а не вне его, пытаются спастись. Так , что и тут явное нарушение спортивного принципа.
Ждем решения "командиров". Чем они нас "порадуют"???