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«Оренбург»: «Просьба депутатов сохранить клуб в РПЛ дает нам надежду»

17 июля 2020, 14:07

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал письмо, которое депутаты Госдумы от Оренбургской области и член Совета Федерации направили министру спорта России, президенту РФС и главе РПЛ. В письме содержится просьба рассмотреть возможность сохранения «Оренбурга» в РПЛ.

Нам уже сказали об этом письме, нас радуют такие новости! Если получится, то замечательно, если нет, то будем играть в ФНЛ. Как будет, не могу сказать, я в Совете Федерации не состою. Какую-то надежду маленькую это дает!

Согласовывали ли это с клубом? Со мной лично нет. Если на таком уровне написали письмо, то, наверное, какой-то маленький шанс появляется. Первая новость хорошая за последнее время.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
17 июля в 17:33
Путину надо писать])))))))))клоуны
Конфедерат
Конфедерат
17 июля в 17:04
Когда Анжи, а теперь ахмату дарят прописку в ПЛ по не спортивному принципу, москва не возникала. А тут вон как всполошились, со всех аккаунтов.
mortid
mortid
17 июля в 16:52
Что за бред ска? А если другие депутаты попросят чемпионство отдать Локомотиву или Краснодару, надежда будет?
Footbolista
Footbolista
17 июля в 14:46
Депутатов в пердив вместе с оренбургом...
Valeleo
Valeleo
17 июля в 14:43
Оренбургу удачи!
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
17 июля в 14:32
Ну и газпром,опять смех и только(( ахахха
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
17 июля в 14:31
И не пойму , какое отношение депутаты имеют к футболу , и с какой стати они что-то решают ? Почему у нас в стране всё через пятую точку ? Достало всё !
Dirty_Harry
Dirty_Harry
17 июля в 14:30
Слишком много фарм клубов у Зенита, пора проредить их
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Вова Туземец (раскрыть)
17 июля в 14:28
Если всех жалеть ,то у нас не 16 клубов в РПЛ будет , а все 50 !
Leha-ha50
Leha-ha50
17 июля в 14:24
Вылет должен состояться согласно спортивному принципу, а тут этот принцип явно нарушен, причем неоднократно.
Жаль если команду пострадавшую от вируса, так безжалостно отправят в ФНЛ. Это и КС касается. Ведь их главный конкурент без игры может получить важнейшие три очка, в то время как КС всеми силами на поле, а не вне его, пытаются спастись. Так , что и тут явное нарушение спортивного принципа.
Ждем решения "командиров". Чем они нас "порадуют"???
Wolf77785
Wolf77785 ответ ГолдБол (раскрыть)
17 июля в 14:22
надо ахмат слить лучше!
ГолдБол
ГолдБол
17 июля в 14:17
Конечно надо оставить. Это же гарантированные 6 очков бомжам.
rubinovyi2
rubinovyi2
17 июля в 14:12
Доктор(Миллер) сказал в морг,значит в морг.(с)
Legend 6
Legend 6 ответ Вова Туземец (раскрыть)
17 июля в 14:10
Пусть играют чтобы не вылетать.
Legend 6
Legend 6
17 июля в 14:09
Смех да только
Вова Туземец
Вова Туземец
17 июля в 14:08
Жаль этот самобытный клуб, если вылетят
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