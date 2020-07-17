Луценко: «Сейчас такое время, что позвонят 9–10 человек разных, и ничего»

Нападающий тульского «Арсенала» в эфире телеканала «Матч Премьер» прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба.

Сейчас такое время, что позвонят 9–10 человек разных, и ничего. Кончились те времена, когда звонили тренеры и звали футболистов в команду. За последние несколько лет помню только одного — Вадима Евсеева, который по старой школе работает, звонит лично и зовет футболиста. А сейчас на эти предложения, о которых пишут, я уже не обращаю внимания давно.