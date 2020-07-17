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Луценко: «Сейчас такое время, что позвонят 9–10 человек разных, и ничего»

17 июля 2020, 12:40

Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко в эфире телеканала «Матч Премьер» прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба.

Сейчас такое время, что позвонят 9–10 человек разных, и ничего. Кончились те времена, когда звонили тренеры и звали футболистов в команду. За последние несколько лет помню только одного — Вадима Евсеева, который по старой школе работает, звонит лично и зовет футболиста. А сейчас на эти предложения, о которых пишут, я уже не обращаю внимания давно.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
17 июля в 15:56
Ещё год по контракту, тулякам не мешало бы продлить.
КЭТиК
КЭТиК
17 июля в 13:17
Сегодня он лакомый кусочек
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 июля в 13:04
Сказочник...
Многие тренеры лично звонят и приглашают в команду.....

Ярослав Ракицкий : "Началось все, когда мне Сергей Богданович позвонил. Мы побеседовали, он поинтересовался, нет ли желания играть (в «Зените»). Я не думая сказал: «Конечно, я перейду к вам."

Сутормин : "Изначально, еще в «Оренбурге», был разговор с Семаком"
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 июля в 12:42
Смотря скока запросите...
Aчиститель
Aчиститель
17 июля в 12:42
Это верно сказано.
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