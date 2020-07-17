Российский комментатор Геннадий Орлов прокомментировал предстоящий полуфинальный матч Кубка России, в котором «Зенит» примет «Спартак».

Если бы стадион вмещал 200 тысяч, они бы пришли. Потому что такой ажиотаж. Но последние игры «Зенита» и «Спартака» в этом сезоне добавили остроты этой встрече. «Зенит» лучше, чем в прошлом году. Это очевидно. Он так уверенно выиграл чемпионат страны. У «Спартака» организационные неурядицы, но в последнем матче «Спартак», несмотря на всевозможные препоны в виде незасчитанного гола, неназначенного пенальти, все-таки сумел перебороть самого себя. Футболисты победили себя и победили в матче.

Поэтому будет ярчайшая встреча. Настраивать никого не надо. По статистике, конечно, фаворит — «Зенит». Но это игра за честь, за авторитет каждого футболиста, команды и города. Москва и Петербург соревнуются, такое было всегда, это нормально. Для «Спартака» это единственный шанс спасти репутацию в этом сезоне. Ну а «Зенит» должен подтвердить свои амбиции на дубль, на второй титул. Конечно, очень много зависит от арбитра. Главное, чтобы всё было справедливо. Пусть победит сильнейший.