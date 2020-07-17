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Орлов: «По статистике, конечно, фаворит — „Зенит“ в матче со „Спартаком“»

17 июля 2020, 12:23
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Российский комментатор Геннадий Орлов прокомментировал предстоящий полуфинальный матч Кубка России, в котором «Зенит» примет «Спартак». 

Если бы стадион вмещал 200 тысяч, они бы пришли. Потому что такой ажиотаж. Но последние игры «Зенита» и «Спартака» в этом сезоне добавили остроты этой встрече. «Зенит» лучше, чем в прошлом году. Это очевидно. Он так уверенно выиграл чемпионат страны. У «Спартака» организационные неурядицы, но в последнем матче «Спартак», несмотря на всевозможные препоны в виде незасчитанного гола, неназначенного пенальти, все-таки сумел перебороть самого себя. Футболисты победили себя и победили в матче. 

Поэтому будет ярчайшая встреча. Настраивать никого не надо. По статистике, конечно, фаворит — «Зенит». Но это игра за честь, за авторитет каждого футболиста, команды и города. Москва и Петербург соревнуются, такое было всегда, это нормально. Для «Спартака» это единственный шанс спасти репутацию в этом сезоне. Ну а «Зенит» должен подтвердить свои амбиции на дубль, на второй титул. Конечно, очень много зависит от арбитра. Главное, чтобы всё было справедливо. Пусть победит сильнейший.

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Все комментарии
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ ответ drug01 (раскрыть)
18 июля в 13:57
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    17 июля в 21:52
    Я прочитал ,встал и снял шляпу ! ) И ,действительно ,будь как будет ! Пусть победит сильнейший или тот ,кому больше повезёт !!!
    ekliziast
    ekliziast
    17 июля в 20:32
      Legend 6
      Legend 6 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
      17 июля в 19:11
      Ааааа) ну вот)))
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев ответ Legend 6 (раскрыть)
      17 июля в 19:09
      Халка хотят вернуть ! ))
      морозз
      морозз
      17 июля в 15:18
      Бомжи уже празднуют победу, но я им напомню русскую поговорку ...НЕ ГОВОРИ ГОП ПОКА НЕ ПЕРЕПРЫГНЕШЬ!
      LOpp
      LOpp ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      17 июля в 15:16
      справедливое и не предвзятое судейство - это огромный и жирный плюс.
      oFANATo
      oFANATo
      17 июля в 15:10, ред.
      В одном взятом матче, а тем более в Кубке может произойти все что угодно. И прописной фаворит не гарантия победы, если конечно матч будет судить не Вилков. Или случайно кто нибудь сыграет рукой, как вчера Набабкин, вот тебе и пенальти на ровном месте.
      Некакойшенко
      Некакойшенко
      17 июля в 14:48
      Бьют не по статистике, а по роже.
      Boxert
      Boxert
      17 июля в 13:55
      ЦСКА поже перед матчем с Зенитом вел разговор о фаворитах.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ LOpp (раскрыть)
      17 июля в 13:50
      Вам то от этого какой плюс ???
      Недавние попытки Лапочкина и Москалёва вернуться в непредвзятое судейство - принёс вам бонусы....???
      Izmar
      Izmar
      17 июля в 13:50
      Когда такая огромная разница в классе чемпиона и очень слабой команды с 9-го места, то разговор о фаворитах не корректен.
      Legend 6
      Legend 6
      17 июля в 13:48
      Читали в Яндексе?
      Газ на 3% подорожает с первого августа😂
      К чему бы это?
      Aчиститель
      Aчиститель
      17 июля в 13:47
      Footbolista
      Сегодня 13:09, редактировал Сегодня 13:09
      По статистике в России Спартак более титулованный клуб чем зенит...


      Если брать в учет кубки Тины и Соли, то наверное.
      Legend 6
      Legend 6 ответ Весёлый могильщик (раскрыть)
      17 июля в 13:46
      И от нее тоже.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      17 июля в 13:27
      Полуфинал будет событийным. Обе команды предельно мотивированны : Зенит хочет сделать дубль, Спартаку нужен трофей как воздух, команда в последние полтора десятка лет трофеями не избалована. Также кубок даст возможность Спартаку попасть в ЕК. Да и судьба Тедеско явно зависит от этого матча.
      Объективно, Зенит - фаворит, но в футболе бывает всякое. И явные фавориты частенько проигрывают.
      Ждем очень увлекательного матча. И главное , чтобы без травм, игры сборной и новый сезон не за горами.
      Пусть победит тот, кто победит!!!
      МиХаХа
      МиХаХа
      17 июля в 13:11
      Зенит по всем показателям классом выше.
      Footbolista
      Footbolista ответ LOpp (раскрыть)
      17 июля в 13:11
      Footbolista
      Footbolista
      17 июля в 13:09, ред.
      По статистике в России Спартак более титулованный клуб чем зенит...
      Вова Туземец
      Вова Туземец
      17 июля в 13:08
      Если Зенит будет играть хотя бы процентов на 60, то Спартаку ничего не светит.
      Весёлый могильщик
      Весёлый могильщик ответ Legend 6 (раскрыть)
      17 июля в 13:05, ред.
      От бабы шляпы? ))))))))
      LOpp
      LOpp
      17 июля в 13:04
      Конечно, очень много зависит от арбитра. Главное, чтобы всё было справедливо.


      очень хочется на это надеяться
      Литейный 4
      Литейный 4
      17 июля в 13:03
      Зенит иногда проигрывает аутсайдерам. Редко, но бывает, когда соперника ни во что не считает. Гыгыгы
      Sebastian Eniston
      Sebastian Eniston ответ drug01 (раскрыть)
      17 июля в 12:50
      Сравнение конечно не якши))
      Caniggia
      Caniggia
      17 июля в 12:43
      Это кубок, десь может быть что угодно.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      17 июля в 12:40
      Согласен с Геннадием Сергеевичем...
      Пусть победит Сильнейший...!!!!!!

      ...а кто Сильнейший видно из таблицы первенства....
      Yurza
      Yurza
      17 июля в 12:35
      У кого есть сомнеия в фаворите, посмотрите на турнирную таблицу и на итоги встреч вашей команды с Зенитом.
      Romkurch
      Romkurch
      17 июля в 12:33
      Спартак с 9-12 места давно не конкурент даже Тамбову.
      drug01
      drug01
      17 июля в 12:28
      Проверим чемпиона каков он... Липовый или нет?
      shlomo
      shlomo
      17 июля в 12:27
      А, да Гена, всех рассудил, всех оценил, послушал, что в Питере говорят - и выдал на гора!...
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