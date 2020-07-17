Уткин: «Я очень рад за „Локомотив“ и за Николича»

Блогер Василий Уткин высоко отозвался о работе главного тренера «Локомотива» Марко Николича и игроков команды. Ранее обыграв ЦСКА, команда гарантировала себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.
Да, я очень рад за команду и за Николича. Говорил раньше и на том и остаюсь: пока клуб и болельщики заняты разными химерами, жертвой войны становится команда. Не в высокопарном, а в буквальном смысле слова: 11 человек на поле. Они могли рассчитывать только на себя, поверх идиотизма с одной стороны и огульного протеста с другой.
Молодец Николич, он успел зарекомендовать себя перед игроками как нужно. Молодцы все — давление было беспримерным. Какую вы тут игру хотели, когда болельщики заняты исключительно демонстрациями? И молодец Миранчук, в такой сложной ситуации и должен появляться лидер, который делает результат.
Эти парни выиграли себе место в Лиге, а всем остальным — время. Я практически уверен, что время будет упущено. Но это уже за пределами возможностей тех, кто выходит на поле.
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что по окончании сезона из клуба уйдут 8 футболистов.
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что по окончании сезона из клуба уйдут 8 футболистов.