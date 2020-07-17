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Уткин: «Я очень рад за „Локомотив“ и за Николича»

17 июля 2020, 12:45
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Блогер Василий Уткин высоко отозвался о работе главного тренера «Локомотива» Марко Николича и игроков команды. Ранее обыграв ЦСКА, команда гарантировала себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Да, я очень рад за команду и за Николича. Говорил раньше и на том и остаюсь: пока клуб и болельщики заняты разными химерами, жертвой войны становится команда. Не в высокопарном, а в буквальном смысле слова: 11 человек на поле. Они могли рассчитывать только на себя, поверх идиотизма с одной стороны и огульного протеста с другой.

Молодец Николич, он успел зарекомендовать себя перед игроками как нужно. Молодцы все — давление было беспримерным. Какую вы тут игру хотели, когда болельщики заняты исключительно демонстрациями? И молодец Миранчук, в такой сложной ситуации и должен появляться лидер, который делает результат.

Эти парни выиграли себе место в Лиге, а всем остальным — время. Я практически уверен, что время будет упущено. Но это уже за пределами возможностей тех, кто выходит на поле.

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Все комментарии
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1
18 июля в 22:14
васек трубачев !
Палыч82
Палыч82
18 июля в 03:35
Василий другана своего Кикнадзе облизывает,)
cska1948
cska1948
17 июля в 15:36
Радость Уткина за команду ещё понять можно. А вот за Николича с какого перепугу он радуется?
feris1
feris1
17 июля в 15:11
Вася как всегда очередную пургу несёт.
Lukajs
Lukajs
17 июля в 14:46
Николич то причем?
Yurza
Yurza
17 июля в 13:38
Жирный демагог опять лицемерит.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 июля в 13:15
Себе ли парни выиграли место в ЛЧ ??

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что по окончании сезона из клуба уйдут 8 футболистов.
mihaluch
mihaluch
17 июля в 13:02
Правильно Тина сделала что избавилась от этого жирного проститУтуткина.
Caniggia
Caniggia
17 июля в 12:56
За команду порадоваться можно, в ЛЧ они вышли и, скорее всего, сразу в группу. Ну только что там делать с такой игрой? Ведь опять с ЦСКА тупо повезло.
shlomo
shlomo
17 июля в 12:52, ред.
Эпично......А не Вася ли несколько недель назад обозвал команду и руководство чуть ли не муд......., а потом иметь наглость заявлять о каких-то к ней симпатиях....Так же и Чердак такими вещами занимается и есть подозрение, что часом не из одной пробирки они вылупились ?
Binger
Binger
17 июля в 12:47
Жирного наверняка не угостили в тарасовке, не поливает помоями.
Boxert
Boxert
17 июля в 12:46
Как это так?
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