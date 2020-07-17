Уткин: «Я очень рад за „Локомотив“ и за Николича»

Блогер Василий Уткин высоко отозвался о работе главного тренера «Локомотива» и игроков команды. Ранее обыграв ЦСКА , команда гарантировала себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Да, я очень рад за команду и за Николича. Говорил раньше и на том и остаюсь: пока клуб и болельщики заняты разными химерами, жертвой войны становится команда. Не в высокопарном, а в буквальном смысле слова: 11 человек на поле. Они могли рассчитывать только на себя, поверх идиотизма с одной стороны и огульного протеста с другой.

Молодец Николич, он успел зарекомендовать себя перед игроками как нужно. Молодцы все — давление было беспримерным. Какую вы тут игру хотели, когда болельщики заняты исключительно демонстрациями? И молодец Миранчук, в такой сложной ситуации и должен появляться лидер, который делает результат.

Эти парни выиграли себе место в Лиге, а всем остальным — время. Я практически уверен, что время будет упущено. Но это уже за пределами возможностей тех, кто выходит на поле.