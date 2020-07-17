Сенников: «„Локомотив“ заслуживает второго места»

Бывший защитник «Локомотива» порассуждал о результате матча 29-го тура РПЛ «Локомотив» — ЦСКА (2:1).

«Локомотив» выглядел более основательно. Видно, что игроки стабильны, а состав сыгран. Во втором тайме «армейцы» вообще перехватили инициативу, сравняли счёт. Было ощущение, что ЦСКА сможет выиграть. Что касается пенальти, то оба были по делу. В первом случае — подножка, которая привела к одиннадцатиметровому по неосторожности. Во втором — не надо было поднимать руки так высоко. «Локомотиву» повезло с назначением второго пенальти. Игра была острой, обе команды в тот момент могли забить.