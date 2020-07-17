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Сенников: «„Локомотив“ заслуживает второго места»

17 июля 2020, 13:28
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников порассуждал о результате матча 29-го тура РПЛ «Локомотив» — ЦСКА (2:1).

«Локомотив» выглядел более основательно. Видно, что игроки стабильны, а состав сыгран. Во втором тайме «армейцы» вообще перехватили инициативу, сравняли счёт. Было ощущение, что ЦСКА сможет выиграть. Что касается пенальти, то оба были по делу. В первом случае — подножка, которая привела к одиннадцатиметровому по неосторожности. Во втором — не надо было поднимать руки так высоко. «Локомотиву» повезло с назначением второго пенальти. Игра была острой, обе команды в тот момент могли забить.

Иногда прагматичный футбол даже нужен. Надо больше думать о результате. На данный момент «Локомотив» заслуживает второго места, потому что провалы «Краснодара» в выездных матчах не красят команду. Пока они не заслуживают напрямую попасть в Лигу чемпионов. «Краснодар» сейчас немного сдал: не хватает ресурса, сил. А ЦСКА же играет нестабильно, хотя потенциал у команды очень хороший.

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Все комментарии
Valeriy-48
Valeriy-48 ответ Gunslinger (раскрыть)
17 июля в 16:42
А, что вам обидно? Вы хотели, что бы мальчик, с улицы команду создал?
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ Gunslinger (раскрыть)
17 июля в 14:29
Да уж Краснодар показал свою силу в еврокубках, был размазан средненьким Олимпиакосом 6-1, потом в ЛЕ был Базель и Хатафе 10-2. Так что наверно рано еще быкам до ЛЧ. Пусть на "кошках" тренируются
Gunslinger
Gunslinger
17 июля в 14:23
В еврокубках паровозы ни в какое сравнение не идут с быками...
Обидно за "Краснодар".....
Caniggia
Caniggia
17 июля в 14:01
Пожалуй да, на второе место наиграл, так как самый стабильный. Но опять же Локо начинал с Палычем, а заканчивал на багаже Палыча, руки другого тренера видно не было, разве что несколько подряд ничьих в конце.
Romkurch
Romkurch
17 июля в 13:34
Все так и есть.
drug01
drug01
17 июля в 13:28
Надо подумать хорошо
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