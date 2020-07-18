Лэмпард: «Последнее время VAR принимает сторону „Манчестер Юнайтед“»

Главный тренер «Челси» в преддверии матча с «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии высказался на тему судейства.

В случае с VAR всегда имеет место человеческий фактор. Очевидно, что именно люди принимают решения. Некоторые из этих решений во время последних событий, в частности, матча в четверг [между «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед»] вызывают вопросы. Предельно понятный и очевидный эпизод неверно истолковали, но решение не было пересмотрено или изменено.