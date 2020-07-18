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Лэмпард: «Последнее время VAR принимает сторону „Манчестер Юнайтед“»

18 июля 2020, 07:29
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 3Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард в преддверии матча с «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии высказался на тему судейства.

В случае с VAR всегда имеет место человеческий фактор. Очевидно, что именно люди принимают решения. Некоторые из этих решений во время последних событий, в частности, матча в четверг [между «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед»] вызывают вопросы. Предельно понятный и очевидный эпизод неверно истолковали, но решение не было пересмотрено или изменено.

Таких случаев было несколько, и это странно. Мне бы хотелось думать, что в случае с VAR решения принимаются взвешенно. Какие-то могут быть против вас, какие-то за. Но кажется, что сейчас мы переживаем время, когда несколько решений принимались в пользу «Манчестер Юнайтед». Было бы здорово, если бы в этом матче VAR сработал в нашу пользу.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
19 июля в 17:31
некрасиво тренеру такое говорить
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
18 июля в 17:55
Да Navar ташит мю за уши
Inside91
Inside91
18 июля в 16:16
    Inside91
    Inside91 ответ Медив (раскрыть)
    18 июля в 16:15
      dzvinka
      dzvinka
      18 июля в 14:29
        Bavaria_N
        Bavaria_N
        18 июля в 13:08
          ericbaze
          ericbaze
          18 июля в 12:17, ред.
          Что будет с Фрэнком если он начнет тренировать в Ла Лиге? Наверное когда будет играть против Реала перед матчем будет просить технический поражения, чтобы игроки зря не потратили энергию.
          azkan
          azkan ответ swift stream (раскрыть)
          18 июля в 10:13
          Конечно, но увы пока это не так)
          Видать у Варчестера сильные позиции в ФА. Да и денег побольше.
          azkan
          azkan
          18 июля в 10:11
            Медив
            Медив
            18 июля в 10:08
            Фрэнк был очень диплломатичен. Я бы сказал, судьи вообще обнаглели в каждом матче ошибаться в сторону манков. Я понимаю, они кривоногие и сами фиг кого могут обыграть. Но одновременно обновить рекорды Лиги по количеству пенок в ворота соперников и отмененных голов в ворота манков - это уже как то перебор
            lobsterdam
            lobsterdam
            18 июля в 09:50
            уже пере@@@@л заранее, ну что ж бывает, запасайтесь смазкой!
            Союзник противников
            Союзник противников
            18 июля в 09:13
            Люди не умнеют,и по-прежнему в мире современной лжи и корысти полагаются на проклятое ВАРево, как "определителя истины".Инструмент есть инструмент,и никакой смартфон не делает его обладателя,не выпускающего "электряку" из рук, более умным ,знающим,честным и умеющим мыслить,в сравнение с тем,кто на него всецело не полагается и вынужден использовать свой мозг.
            dimagas2
            dimagas2
            18 июля в 08:52
              112910415
              112910415
              18 июля в 08:39
              Такие уж настройки !
              Владимир Ушаков
              Владимир Ушаков
              18 июля в 08:20, ред.
              Нормально ВАР работает, и в матче с Пэлас был у их нападающего оффсайд, в других матчах в подобных ситуациях его так же фиксировали, ничего удивительного. Просто Лэмпард боится вылететь из зоны ЛЧ.
              STVA 1
              STVA 1
              18 июля в 08:18
              Психологическая атака)))
              Jantu
              Jantu
              18 июля в 08:15
              Побеждает всегда сильнейший, тут даже VAR бессилен.
              VAN ARM
              VAN ARM
              18 июля в 08:08
              за кого он понять трудно везде)))) не нарушайте и вар мешать не будет))
              Abverin
              Abverin
              18 июля в 08:06
              Еще один физрук завыл.
              beefs
              beefs
              18 июля в 07:41
              Везде одно и то же...
              Sebastian Eniston
              Sebastian Eniston
              18 июля в 07:36, ред.
              Хватит ныть)
              swift stream
              swift stream
              18 июля в 07:36
              Когда принимал бы вашу пользу, вы бы молчали.
              shlomo
              shlomo
              18 июля в 07:31
              Вар это такая ...постоянно чью то сторону принимает...:)))
              Adonius
              Adonius
              18 июля в 07:31
              И этого понесло.
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