Лэмпард: «Последнее время VAR принимает сторону „Манчестер Юнайтед“»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард в преддверии матча с «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии высказался на тему судейства.
В случае с VAR всегда имеет место человеческий фактор. Очевидно, что именно люди принимают решения. Некоторые из этих решений во время последних событий, в частности, матча в четверг [между «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед»] вызывают вопросы. Предельно понятный и очевидный эпизод неверно истолковали, но решение не было пересмотрено или изменено.
Таких случаев было несколько, и это странно. Мне бы хотелось думать, что в случае с VAR решения принимаются взвешенно. Какие-то могут быть против вас, какие-то за. Но кажется, что сейчас мы переживаем время, когда несколько решений принимались в пользу «Манчестер Юнайтед». Было бы здорово, если бы в этом матче VAR сработал в нашу пользу.
Видать у Варчестера сильные позиции в ФА. Да и денег побольше.
Видать у Варчестера сильные позиции в ФА. Да и денег побольше.
Не будь очной игры и борьбы за место в ЛЧ, Лэмпарду было бы параллельно.
А так это чисто психологическая атака и на судьей и на соперника. Не более того.
Не будь очной игры и борьбы за место в ЛЧ, Лэмпарду было бы параллельно.
А так это чисто психологическая атака и на судьей и на соперника. Не более того.