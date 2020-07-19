Голуб пополнил ряды «Шинника»

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19 июля 2020, 11:46

Пресс-служба «Шинника» сообщает, что ряды клуба пополнил нападающий .

Контракт с 23-летним футболистом рассчитан на два года.

В «ШИННИКЕ» — НОВЫЙ ФУТБОЛИСТ!

Очередным новичком «Шинника» в межсезонье стал 23-летний нападающий Никита Голуб, в минувшем сезоне выступавший за команду «Муром». Контракт рассчитан на 2 года.

Никита, добро пожаловать в «черно-синий» коллектив! pic.twitter.com/vDc81qUhvS — ФК «Шинник» (@FCShinnik) July 19, 2020

Напомним, что недавно голкипер «Шинника» Евгений Гошев продлил контракт с клубом.