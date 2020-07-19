ГлавнаяНовости

Голуб пополнил ряды «Шинника»

19 июля 2020, 11:46

Пресс-служба «Шинника» сообщает, что ряды клуба пополнил нападающий Никита Голуб.

Контракт с 23-летним футболистом рассчитан на два года. 

Напомним, что недавно голкипер «Шинника» Евгений Гошев продлил контракт с клубом.

Все новости
СлухиЖирков может продлить контракт с «Зенитом» ещё на сезон
Вчера, 18:38 Комментарии11
СлухиИбрагимович хочет получать в «Милане» 6 млн евро в год
Вчера, 08:54 Комментарии19
Официально«Уэска» продлила контракт с Окадзаки
25 июля Комментарии3
Слухи«Барселона» продлит контракт с тер Штегеном на фоне слухов с «Челси»
25 июля Комментарии8
СлухиЭспозито близок к продлению контракта с «Интером»
25 июля Комментарии2
ОфициальноКозлов покинул «Уфу»
24 июля ФотоКомментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
LOpp
LOpp
19 июля в 12:02
Азмун что ли в Шинник перешёл?
Brigar
Brigar
19 июля в 11:47
Удачи ему в Шиннике!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100