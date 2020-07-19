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«Томь» и Эдиев расторгли соглашение

19 июля 2020, 09:21

Пресс-служба «Томи» сообщает, что по обоюдному согласию сторон был расторгнут контракт с защитником Исмаилом Эдиевым.

Футболист выступал за томскую команду с февраля 2019 года.

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Все комментарии
Смольчик
Смольчик
19 июля в 10:28
Это их дело.
mihaluch
mihaluch
19 июля в 09:24
Расторгли значит так надо.
cska vperiod
cska vperiod
19 июля в 09:22
Финансовые проблемы.
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