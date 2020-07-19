«Томь» и Эдиев расторгли соглашение

Пресс-служба «Томи» сообщает, что по обоюдному согласию сторон был расторгнут контракт с защитником Исмаилом Эдиевым.
Футболист выступал за томскую команду с февраля 2019 года.
По обоюдному согласию сторон расторгнут контракт с защитником Исмаилом Эдиевым.— ФК «Томь» Томск (@fctomtomsk) July 19, 2020
Исмаил пришел в нашу команду в феврале 2019 года. Всего провел за «Томь» 36 матчей и забил 3 гола.
ФК «Томь» благодарит Исмаила за совместную работу и желает успехов в дальнейшей карьере! 🤝 pic.twitter.com/I3VHFhF7bB