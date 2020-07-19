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Судья Федотов: «Сейчас для Иванова стоит вопрос жизни и смерти»

19 июля 2020, 13:05

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначение судьи Сергея Иванова на полуфинальный матч Кубка России «Зенит» — «Спартак».

Сейчас для Иванова стоит вопрос жизни и смерти. Если он выберется из этой ситуации и хорошо отсудит матч в Питере — взлетит очень высоко. Если он отработает плохо — из него сделают козла отпущения. Все будут вспоминать 2016 год. Но назначение на этот матч — это подстава. Повторюсь, эта игра может сделать из него лучшего судью, но может и сломать его карьеру.

Были и другие варианты. Поставьте Сергея Карасёва и с него потом спросите. Любое решение против команды, которое будет неправильным — поможет разменять Иванова и говорить, что он не справился.

Я желаю Иванову, чтобы он хорошо отработал матч, но, если что-то пойдёт не так — всё, скорее всего, его карьера сломается.

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Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
19 июля в 15:02
скажите кто нибудь Федотову что это не финал лч, обычный полуфинал в котором играет чемпион с аутсайдером
yrasikos22
yrasikos22
19 июля в 14:51, ред.
Иванову надо просто помочь Спартаку пройти в финал и получит хорошую оценку,потому что Зенит в отличии от Спартака жаловаться не станет,тем более жалоба Зенита стоит меньше жалобы Спартака.
Cir Braun
Cir Braun
19 июля в 14:47, ред.
Иванов был вызван в тарасовку и получил приказ, либо ты судья УЕФА, либо Зенит выигрывает, выбирай одно из двух.
КЭТиК
КЭТиК
19 июля в 14:22
А не фиг бабки брать за результат.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
19 июля в 14:18
Такое чувство после Федота, что Дюков держит у виска Иванова, Парабеллум ).
Сп62
Сп62
19 июля в 14:08
Недовольные будут всегда. Это футбол.
112910415
112910415
19 июля в 14:02
вот и посмотрим, как он выкрутится
oFANATo
oFANATo
19 июля в 14:00
Иванову уже приготовили значек в победе зенита в кубке?
Footbolista
Footbolista
19 июля в 13:53
Главное Иванову не газовать...
Brigar
Brigar
19 июля в 13:52
Hе стоит преувеличивать значение какого-то полуфинала, это только для спартака великое событие.
Тага Дага
Тага Дага
19 июля в 13:49
Такое ощущение будто полуфинал лиги чемпионов....как любят крутить деревянный кубок...ужас.
VAN ARM
VAN ARM
19 июля в 13:44
судьям плевать на чьё либо мнения))))
Yurza
Yurza
19 июля в 13:40
То, что кинули под танк это точно.
Abverin
Abverin
19 июля в 13:28
Насчет Карасева он даже прав.
STVA 1
STVA 1
19 июля в 13:25
Подстава, что Федотова много стало))
shlomo
shlomo
19 июля в 13:18
Вот только не надо нагнетать истерию....уж кому кому а Федотову сейчас лучше помолчать.... Поздно пить боржоми... Все надеятся в каждом матче на благосклонность судей, видеоповторы и пенальти...а это неразумно...а если совсем накосячит в открытую, то точно затопчут... Народу надо будет пар спустить...
Дикий мужчина
Дикий мужчина
19 июля в 13:14
Сперва прочитал "судья Федун", оговорочка по Фрейду, гыгы.
Вова Туземец
Вова Туземец
19 июля в 13:06
Не обращать внимание на Федуна и не поддаваться на их провокации. )))
Abverin
Abverin
19 июля в 13:06, ред.
Xуже судьи трудно было найти.
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