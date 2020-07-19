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Грулев: «Настроение в команде сейчас, конечно, хорошее»

19 июля 2020, 10:11
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Полузащитник «Динамо» Вячеслав Грулев рассказал о своих ожиданиях от перенесенного матча 23-го тура РПЛ против «Краснодара».

Настроение в команде сейчас, конечно, хорошее — одержали две победы подряд, а любой успех всегда придаёт уверенности и добавляет положительных эмоций. С другой стороны, сейчас матчи идут подряд, выходим на поле через два дня на третий, поэтому времени радоваться особо нет.

Что касается «Краснодара», то скажу банальные вещи — это команда, которая и сама играет, и сопернику даёт. Разбираем их, тренерский штаб указывает на уязвимые места. Мы постараемся сыграть аккуратно сзади и продуктивно впереди.

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Все комментарии
Aчиститель
Aчиститель
19 июля в 10:29
Краснодару только победы!
mihaluch
mihaluch
19 июля в 10:20
Краснодар более мотивирован.
ДСА
ДСА
19 июля в 10:15
Задач на сезон уже нет.
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