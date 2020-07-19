Спортивный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал предстоящий матч полуфинала Кубка России «Зенит» — «Спартак».

В полуфинале Кубка России «Зенит» является очевидным фаворитом по всем мыслимым показателям. Я думаю, что у этого матча есть два сценария. Они примерно одинаково вероятны.

Один из сценариев — это вынос «Спартака» «Зенитом». Для этого много предпосылок. Но я думаю, что если этого не случится, то, скорее всего, игра получится муторной и достаточно длинной. Длинная по ощущениям, такая тянущаяся игра.

В этом случае имеет смысл сделать ставку на тотал меньше 2,5 голов. «Спартак», скорее всего, запрется, а «Зенит» будет давить. Если не продавит сразу и «Спартак» не поплывет, я думаю, что именно так дело и закончится — тотал меньше 2,5.