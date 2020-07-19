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Уткин сделал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак»

19 июля 2020, 12:38
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Спортивный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал предстоящий матч полуфинала Кубка России «Зенит» — «Спартак»

В полуфинале Кубка России «Зенит» является очевидным фаворитом по всем мыслимым показателям. Я думаю, что у этого матча есть два сценария. Они примерно одинаково вероятны.

Один из сценариев — это вынос «Спартака» «Зенитом». Для этого много предпосылок. Но я думаю, что если этого не случится, то, скорее всего, игра получится муторной и достаточно длинной. Длинная по ощущениям, такая тянущаяся игра.

В этом случае имеет смысл сделать ставку на тотал меньше 2,5 голов. «Спартак», скорее всего, запрется, а «Зенит» будет давить. Если не продавит сразу и «Спартак» не поплывет, я думаю, что именно так дело и закончится — тотал меньше 2,5.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
19 июля в 15:27
Фарм клуб федуна уже в финале второго не пустят.
311
311
19 июля в 15:08
Спартак уже давно поплыл!)
Брулин
Брулин ответ DmitryMalorodov (раскрыть)
19 июля в 15:03
О Как! Ну спасибо большое ! Попробую что то новенькое
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
19 июля в 14:11
    DmitryMalorodov
    DmitryMalorodov ответ Брулин (раскрыть)
    19 июля в 14:05
    Добрый день!
    Одобрили.
    blasgovest
    blasgovest
    19 июля в 13:48
    Уткин теперь оракул с непонятным прогнозом.
    Смольчик
    Смольчик
    19 июля в 13:37
    Либо 5-0, либо7-0, счет для спартака любимый и тот, и тот.
    Caniggia
    Caniggia
    19 июля в 13:22
    1-1 и Спартак по пенальти.
    ошалевший
    ошалевший ответ Wolf77785 (раскрыть)
    19 июля в 13:05
    20 рублей не пожалешшь даже? или сколь там минималка
    Литейный 4
    Литейный 4
    19 июля в 13:02
    Слишком много внимания на матч чемпиона и аутсайдера. Гыгыгы
    ДСА
    ДСА
    19 июля в 13:00
    Мяча четыре должны забить.
    zzz-
    zzz-
    19 июля в 13:00
    прогнозы какие то стали мутные...8 вариантов из них 3 очень вероятные...ппц..
    beefs
    beefs
    19 июля в 12:59
    прям гадалка Ванга...
    kastites
    kastites
    19 июля в 12:59
    ЗЕНИТ ПОБЕДИТ 7-0
    Лакшери
    Лакшери ответ Брулин (раскрыть)
    19 июля в 12:55
    Нет.
    112910415
    112910415
    19 июля в 12:48
    ух ты, вот это прогноз !
    Brigar
    Brigar
    19 июля в 12:47
    Будет 7-0.
    Lukajs
    Lukajs
    19 июля в 12:42
    Что за счет тотал меньше?
    Wolf77785
    Wolf77785
    19 июля в 12:42
    Я на 6-0 поставлю!
    Брулин
    Брулин
    19 июля в 12:42
    Добрый день! А я могу получить ВИП?
    Valeleo
    Valeleo
    19 июля в 12:40, ред.
    Ничего толкового не сказал.
    shlomo
    shlomo
    19 июля в 12:40
    Посмотрим после матча...:))
    ПОПОДИ в МЕНЯ
    ПОПОДИ в МЕНЯ
    19 июля в 12:40
    Там уже дюков сделал сам свой прогноз))ахахах
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