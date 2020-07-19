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Титов: «Конечно, „Зенит“ — фаворит в матче со „Спартаком“»

19 июля 2020, 11:41
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший российский футболист Егор Титов прокомментировал предстоящий матч полуфинала Кубка России «Зенит» — «Спартак».

Уже не раз было сказано, что этот матч для «Спартака» решающий на финише сезона. Есть еще шанс как-то скрасить его. Ну либо же все закончится абсолютным провалом. Конечно, «Зенит» — фаворит. Он обладает более мощным составом, играет на своем поле. Про «Спартак» в последнее время ничего хорошего сказать было нельзя. Но последний матч с «Ахматом» какую-то надежду оставляет. Сложно только сказать, «Спартак» был хорош или же «Ахмат» провалился. Но, по крайней мере, моментов у ворот Максименко почти не было.

Тедеско вернется на бровку. Но тоже не знаю, плюс это или нет. Наверное, какими-то эмоциями он сможет команду зарядить. План на игру «Спартака», думаю, понятен. Очень компактная игра на своей половине поля. Раскрываться «Спартак» поначалу совершенно точно не станет. Будет ждать шанса. Дождется или нет, это вопрос. Но мне кажется, «Зенит» также поначалу рисковать не будет. Все-таки есть риск получить контратаку, а отыгрываться в кубковой игре даже сложнее психологически, чем в матче чемпионата.

Основные события случатся во втором тайме, когда усталость накроет команды. В первой половине может и совсем без голов обойтись. Поэтому поставлю на то, что второй тайм будет результативнее первого.

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Все комментарии
Багров-брат
Багров-брат
19 июля в 15:37
Когда тему позицианируют как битву двух столиц, остаётся серьёзно задуматься, что Локо, Динамо, ЦСКА вообще к теме не имеют отношение...)))
Тага Дага
Тага Дага
19 июля в 13:52
Весь вечер вчера говорили что сити фаворит....вот Урал летит 0-3 химкам....урал тоже был фаворитом....
112910415
112910415
19 июля в 12:41
увидим и обсудим
Footbolista
Footbolista
19 июля в 12:41
зенит фаворит в других местах...
Romkurch
Romkurch ответ Сп62 (раскрыть)
19 июля в 12:29
За слабейших болеют только их поклонники.
Сп62
Сп62
19 июля в 12:13
Обычно болеют за слабейших. Вот и посмотрим, за кого сегодня будут болеть на стадионе.
n272nm
n272nm
19 июля в 11:46
Интересно, а где сейчас Титов?! Он в Спартаке работает или где?! Что касается матча. то поле прямоугольное, мяч круглый и результат может быть каким угодно :))))
Alhunah
Alhunah
19 июля в 11:43
любой клюб против тарасят - фаворит
blasgovest
blasgovest
19 июля в 11:43
Ничего не сказал про характер и равные шансы.
handreb
handreb
19 июля в 11:41
Это так и есть.
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