Бывший российский футболист прокомментировал предстоящий матч полуфинала Кубка России «Зенит» — «Спартак».

Уже не раз было сказано, что этот матч для «Спартака» решающий на финише сезона. Есть еще шанс как-то скрасить его. Ну либо же все закончится абсолютным провалом. Конечно, «Зенит» — фаворит. Он обладает более мощным составом, играет на своем поле. Про «Спартак» в последнее время ничего хорошего сказать было нельзя. Но последний матч с «Ахматом» какую-то надежду оставляет. Сложно только сказать, «Спартак» был хорош или же «Ахмат» провалился. Но, по крайней мере, моментов у ворот Максименко почти не было.

Тедеско вернется на бровку. Но тоже не знаю, плюс это или нет. Наверное, какими-то эмоциями он сможет команду зарядить. План на игру «Спартака», думаю, понятен. Очень компактная игра на своей половине поля. Раскрываться «Спартак» поначалу совершенно точно не станет. Будет ждать шанса. Дождется или нет, это вопрос. Но мне кажется, «Зенит» также поначалу рисковать не будет. Все-таки есть риск получить контратаку, а отыгрываться в кубковой игре даже сложнее психологически, чем в матче чемпионата.

Основные события случатся во втором тайме, когда усталость накроет команды. В первой половине может и совсем без голов обойтись. Поэтому поставлю на то, что второй тайм будет результативнее первого.