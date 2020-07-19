Аршавин: «„Спартак“ может создать проблемы на „Газпром Арене“»

Бывший российский футболист Андрей Аршавин прокомментировал предстоящий матч полуфинала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
«Зенит» фаворит, хотя «Спартак» показал неплохую игру в последнем матче против «Ахмата», забил три классных гола. В Питере немного опасаются того, что «Спартак» в хорошем настроении. Плюс «Зенит» — это принципиальный соперник, так что «Спартак» может создать проблемы на «Газпром Арене». Жиго и Джикия опасны на «стандартах». «Спартаку» будет сложно, но нужно понимать, что это стиль Тедеско — играть в пять защитников и пытаться поймать соперника на контратаке. В таких матчах всегда много зависит от самоотдачи и желания. Так как «Спартак» не фаворит, он должен в большей степени надеяться на этот козырь. До игры «Спартака» против «Ахмата» было ощущение, что «Зенит» разнесет «Спартак», но после просмотра думаю, что «Зениту» будет непросто.
Почему бы Шаве как ИКСперту МАТЧА не порассуждать?
Почему бы Шаве как ИКСперту МАТЧА не порассуждать?