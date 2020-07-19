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Аршавин: «„Спартак“ может создать проблемы на „Газпром Арене“»

19 июля 2020, 13:02
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший российский футболист Андрей Аршавин прокомментировал предстоящий матч полуфинала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Зенит» фаворит, хотя «Спартак» показал неплохую игру в последнем матче против «Ахмата», забил три классных гола. В Питере немного опасаются того, что «Спартак» в хорошем настроении. Плюс «Зенит» — это принципиальный соперник, так что «Спартак» может создать проблемы на «Газпром Арене». Жиго и Джикия опасны на «стандартах». «Спартаку» будет сложно, но нужно понимать, что это стиль Тедеско — играть в пять защитников и пытаться поймать соперника на контратаке. В таких матчах всегда много зависит от самоотдачи и желания. Так как «Спартак» не фаворит, он должен в большей степени надеяться на этот козырь. До игры «Спартака» против «Ахмата» было ощущение, что «Зенит» разнесет «Спартак», но после просмотра думаю, что «Зениту» будет непросто.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
19 июля в 18:09
Свиньи пройдут зенит даже к бабке не ходи.
Санчо Панса
Санчо Панса
19 июля в 17:03, ред.
Я бы еще понял, если бы это сказал свин Панов, который продал душу Спартаку, но Аршавин?! Побольше уверенности в победе Зенита, Андрей!
Багров-брат
Багров-брат
19 июля в 15:31
Андрей дипломат...)))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
19 июля в 15:17, ред.
Не знаю как на стадионе, но если комментаторы свиньи начнут опять визжать, то буду смотреть без звука. Мне такие проблемы ненужны.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
19 июля в 15:00
проблемы в виде автобуса
Glyba
Glyba ответ Caniggia (раскрыть)
19 июля в 14:44
Зенит себе это может позволить.
112910415
112910415
19 июля в 14:05
неведомо, как карта ляжет
Сп62
Сп62
19 июля в 14:04
Андрей страхуется. Я что-то давно не помню, чтобы Жиго и Джикия сильно угрожали со стандартов.
Caniggia
Caniggia
19 июля в 14:01, ред.
Зенит в большей степени сам создаст себе проблемы своей вальяжностью, вседозволенностью, самоуверенностью и пижонством и будет наказан за это.
Valeleo
Valeleo
19 июля в 13:43
Спартак может создать проблему только сам себе.
VAN ARM
VAN ARM
19 июля в 13:41
только испортив атмосферу))))))))))
Aчиститель
Aчиститель
19 июля в 13:38
Спартак давно создает всем проблемы своим присутствием в РПЛ.
Romkurch
Romkurch
19 июля в 13:34
Основной метод действия спартака последние двадцать лет - истерия, до матча истерия, во время матча и даже после.
Wolf77785
Wolf77785
19 июля в 13:26
Брулин
Брулин
19 июля в 13:24
Андрей Аршавин: «Если мне удастся стать спортивным директором «Зенита» естественным путем, буду этому рад»
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ shlomo (раскрыть)
19 июля в 13:22
А по этой теме кто только не выступил. Разве только уборщицы стадионов.
Почему бы Шаве как ИКСперту МАТЧА не порассуждать?
mihaluch
mihaluch
19 июля в 13:21
Для Спартака эта встреча решает всё.
drug01
drug01
19 июля в 13:21
Это все пустые слова
Дикий мужчина
Дикий мужчина
19 июля в 13:16
Спартачи должны помнить, что значки Зенит уже купил.гыгы
shlomo
shlomo
19 июля в 13:11, ред.
Вот как только появляется "провокационная тема", так появляется Шава.... По логике вроде как верно сказано....Победа Зенита будет не только возможностью пройти по турниру дальше, но и прибавит позитива вектору работы клуба и тренерского штаба на оставшееся игры... А вот если Зенит дома проиграет - заклюют...
МиХаХа
МиХаХа
19 июля в 13:10
Спартак может создать одну проблему. Это покалечить соперника. А так, проходной двор. )
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
19 июля в 13:04
Без вмешательства судей Зенит легко пройдет.
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