Аршавин: «„Спартак“ может создать проблемы на „Газпром Арене“»

Бывший российский футболист прокомментировал предстоящий матч полуфинала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Зенит» фаворит, хотя «Спартак» показал неплохую игру в последнем матче против «Ахмата», забил три классных гола. В Питере немного опасаются того, что «Спартак» в хорошем настроении. Плюс «Зенит» — это принципиальный соперник, так что «Спартак» может создать проблемы на «Газпром Арене». Жиго и Джикия опасны на «стандартах». «Спартаку» будет сложно, но нужно понимать, что это стиль Тедеско — играть в пять защитников и пытаться поймать соперника на контратаке. В таких матчах всегда много зависит от самоотдачи и желания. Так как «Спартак» не фаворит, он должен в большей степени надеяться на этот козырь. До игры «Спартака» против «Ахмата» было ощущение, что «Зенит» разнесет «Спартак», но после просмотра думаю, что «Зениту» будет непросто.