ГлавнаяНовости

Селюк: «Думаю, что „Зенит“ выиграет и забьет минимум два мяча»

19 июля 2020, 10:37
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал предстоящий матч полуфинала Кубка России «Зенит» — «Спартак»

Думаю, что «Зенит» выиграет и забьет минимум два мяча. «Зенит» сегодня наголову сильнее любой команды РПЛ. Безусловно, матч в Кубке страны — это особенная игра, но у «Спартака» есть только один шанс: если «Зенит» недооценит соперника и подойдет к матчу вальяжно, с шутками-прибаутками от Дзюбы и Азмуна.

Так как я из Питера, то поддерживаю «Зенит». И даже свою футбольную деятельность я начал с «Зенита» вместе с Юрием Андреевичем Морозовым, который открыл мне дорогу в футбол. По идее, я должен хотеть, чтобы «Зенит» выиграл, но в то же время мне хотелось бы, чтобы «Спартак» играл в еврокубках. У «Спартака» большое количество болельщиков, это народная команда, но в этом сезоне чемпионата России она выступила, мягко говоря, неудачно. Умом понимаю, что «Зенит» сильнее, но в душе желаю «Спартаку» участия в еврокубках.

«Зенит» же и так будет играть в Лиге чемпионов следующие несколько лет. Пока я не вижу в России никого, кто мог бы догнать «Зенит» в развитии.

Все новости
Шунин: «Задача „Динамо“ — попасть в групповой раунд Лиги Европы»
Вчера, 23:52 ФотоКомментарии9
Селюк: «Талалаев выбрал „Ахмат“, несмотря на варианты с Европой и „Уралом“»
Вчера, 23:08 Комментарии5
Даудов: «Задача Талалаева — вывести „Ахмат“ на новый уровень»
Вчера, 22:52 Комментарии10
Луценко: «„Арсенал“ должен был завоёвывать минимум шестое место»
Вчера, 20:29 Комментарии14
Агент: «В „Локомотиве“ знают, что Джикия любит „Спартак“»
Вчера, 14:56 Комментарии14
Оздоев — Ивановичу: «Буду скучать, капитан»
Вчера, 14:34 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
19 июля в 12:53
может, так и будет
а может, как-то наоборот
kastites
kastites
19 июля в 12:26
ЗЕНИТ ПОБЕДИТ 7-0
Yurza
Yurza
19 июля в 11:33
Зениту только победы!
nubom
nubom
19 июля в 10:58
Выигрывают в казино. В спорте - побеждают...
LOpp
LOpp
19 июля в 10:44
С шутками-прибаутками от Дзюбы и Азмуна.

Там не шутки, там все серьезно.
handreb
handreb
19 июля в 10:40
Если «Зенит» недооценит соперника и подойдет к матчу вальяжно, с шутками-прибаутками от Дзюбы и Азмуна, то может и 7-0 выиграть.
Литейный 4
Литейный 4
19 июля в 10:39
Я думаю Зенит забьёт дежурную пятихатку. Гыгыгы
Izmar
Izmar
19 июля в 10:38
Это ты правду сказал.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100