Селюк: «Думаю, что „Зенит“ выиграет и забьет минимум два мяча»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал предстоящий матч полуфинала Кубка России «Зенит» — «Спартак».

Думаю, что «Зенит» выиграет и забьет минимум два мяча. «Зенит» сегодня наголову сильнее любой команды РПЛ . Безусловно, матч в Кубке страны — это особенная игра, но у «Спартака» есть только один шанс: если «Зенит» недооценит соперника и подойдет к матчу вальяжно, с шутками-прибаутками от Дзюбы и Азмуна.

Так как я из Питера, то поддерживаю «Зенит». И даже свою футбольную деятельность я начал с «Зенита» вместе с Юрием Андреевичем Морозовым, который открыл мне дорогу в футбол. По идее, я должен хотеть, чтобы «Зенит» выиграл, но в то же время мне хотелось бы, чтобы «Спартак» играл в еврокубках. У «Спартака» большое количество болельщиков, это народная команда, но в этом сезоне чемпионата России она выступила, мягко говоря, неудачно. Умом понимаю, что «Зенит» сильнее, но в душе желаю «Спартаку» участия в еврокубках.

«Зенит» же и так будет играть в Лиге чемпионов следующие несколько лет. Пока я не вижу в России никого, кто мог бы догнать «Зенит» в развитии.