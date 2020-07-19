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Гендиректор «Химок»: «Я еще не разговаривал насчет бюджета клуба»

19 июля 2020, 16:14
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 3Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов прокомментировал информацию, что решение о выступлении клуба в РПЛ будет принято 20 июля.

Недавно министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что «Химки» примут решение, в какой лиге выступать, 20 июля.

Ясность не появилась, но с тем бюджетом, который у нас есть в ФНЛ, мы готовы играть в РПЛ. Но, к сожалению, это решает не Иванов и не Юран (главный тренер «Химок»). Будет ли окончательное решение завтра? Не знаю, пока не могу сказать, я еще ни с кем не говорил.

Напомним, что «Химки» обыграли «Урал» и вышли в финал Кубка России.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
19 июля в 17:43
Нужно Спатачей в ФНЛ отправить, а вместо них в РПЛ - Химки. Так по честному будет, я считаю...
Columb
Columb
19 июля в 17:01
Всё зависит от Федуна, как скажет так и будет, Химки давно себе не принадлежат.
112910415
112910415
19 июля в 16:58
а пора бы решить, пора
ДСА
ДСА
19 июля в 16:56, ред.
Похоже уготована судьба Тосно.
Смольчик
Смольчик
19 июля в 16:43
Насколько Фердун раскошелится, если на шесть очков, то повезло.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 июля в 16:39
Про бюджет поточнее скажет Федун сегодня вечером. Если продуют, то даст немножко за 6 очков в чемпионате. Если выиграют, на радостях подгонит побольше, ещё и за победу Спартака в Кубке добавит.
Спартачи, вам возвращается бумеранг про филиалы. Переобуваемся ;: Гы-гы...
Байкал-38.
Байкал-38.
19 июля в 16:30
Всё будет зависеть от матча Зенит-Спартак.
Если Спартак выиграет, то и бюджет будет на РПЛ, Спартаку неожиданности в финале кубка ненужны!
beefs
beefs
19 июля в 16:17
какой то дурдом, через три недели начинается, а они еще не решали...
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