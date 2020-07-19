Гендиректор «Химок»: «Я еще не разговаривал насчет бюджета клуба»

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов прокомментировал информацию, что решение о выступлении клуба в РПЛ будет принято 20 июля.

Недавно министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что «Химки» примут решение, в какой лиге выступать, 20 июля.