Гендиректор «Химок»: «Я еще не разговаривал насчет бюджета клуба»

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов прокомментировал информацию, что решение о выступлении клуба в РПЛ будет принято 20 июля.
Недавно министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что «Химки» примут решение, в какой лиге выступать, 20 июля.
Ясность не появилась, но с тем бюджетом, который у нас есть в ФНЛ, мы готовы играть в РПЛ. Но, к сожалению, это решает не Иванов и не Юран (главный тренер «Химок»). Будет ли окончательное решение завтра? Не знаю, пока не могу сказать, я еще ни с кем не говорил.
Напомним, что «Химки» обыграли «Урал» и вышли в финал Кубка России.
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