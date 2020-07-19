Юран: «Снимаю шляпу перед парнями»

Наставник «Химок» прокомментировал выход команды в финал Кубка России.

Для меня самое главное — самоотдача и характер. Я могу простить ошибку. Вы видели на поле, что это команда РПЛ . «Урал» — хороший клуб, он боролся за еврокубки, а мы обыграли их со счетом 3:1, это показатель.

Я уверен, что ребята готовы, мы дадим бой «Спартаку» или «Зениту», даже не сомневайтесь. Снимаю шляпу перед парнями, они молодцы, это их финал.