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Юран: «Снимаю шляпу перед парнями»

19 июля 2020, 15:43
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 3Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Наставник «Химок» Сергей Юран прокомментировал выход команды в финал Кубка России.

Для меня самое главное — самоотдача и характер. Я могу простить ошибку. Вы видели на поле, что это команда РПЛ. «Урал» — хороший клуб, он боролся за еврокубки, а мы обыграли их со счетом 3:1, это показатель.

Я уверен, что ребята готовы, мы дадим бой «Спартаку» или «Зениту», даже не сомневайтесь. Снимаю шляпу перед парнями, они молодцы, это их финал.

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112910415
112910415
19 июля в 18:02
а вроде без шляпы был ...
cska vperiod
cska vperiod
19 июля в 17:36
Теперь тарасовский юран по плану федуна должен слить спартаку в случае выхода в финал а потом получат бабло.
mihaluch
mihaluch
19 июля в 16:02
Юран явно хотел показать что команда достойна РПЛ.
Leha-ha50
Leha-ha50
19 июля в 15:59
Да ужжж!!! Результат более чем неожиданный ! Химки три с половиной месяца "загорали" благодаря пандемии, игровая практика отсутствовала напрочь, но это похоже и стало основной причиной недонастроя Урала. Команда явно недооценила соперника. Ведь первый тайм проиграли 0:3 и ведь еще могли пропустить. Так бездарно Уралу сыграть на своем поле против команды ФНЛ , не игравшей три с половиной месяца - это надо суметь.
Юран просто молодец, сумел настроить команду.
Химки заслуженно вышли в финал, химчан с победой!!!
VAN ARM
VAN ARM
19 июля в 15:58
жаль но сказка кончится быстро))))
Майкл59ru
Майкл59ru
19 июля в 15:56
А Боярский никогда не снимает шляпу,потому что шляпа у него давно приросла к голове)
Izmar
Izmar
19 июля в 15:53
Тедеско на выход, тебе есть замена.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
19 июля в 15:49
С победой Юрана и Ко! Раздолбали самоцветы.
Парфенов остановился.
Cir Braun
Cir Braun
19 июля в 15:48
Завтра Юран будет тренером спартака.
Footbolista
Footbolista
19 июля в 15:47, ред.
Юран: «Сниму шляпу с Боярского»...
Glyba
Glyba
19 июля в 15:44
Матч явно подозрительный. Но второго Tосно не получится.
КЭТиК
КЭТиК
19 июля в 15:44
Результат для всех неожиданный
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