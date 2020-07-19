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Гендир «Химок»: «Остался шаг до завоевания трофея»

19 июля 2020, 15:15
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 3Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов рассказал о победе над «Уралом» в полуфинале Кубка России.

Впечатления от игры отличные. Ребята большие молодцы, еще раз доказали, что мы не просто так настраивались на эту игру. Мы сегодня не уступили по игре.

Я еще раз хочу поблагодарить ребят, потому что им было психологически непросто. Постоянная писанина о первой лиге, второй лиге. Думаю, сегодня все увидели, что наша команда заслуживает права играть в РПЛ.

Остался шаг до завоевания трофея, «Химки» готовы выиграть Кубок и попасть в Лигу Европы. Думаю, что мы достойно выступим в финале.

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Все комментарии
Енисей Лимонов
Енисей Лимонов
20 июля в 10:01
Не необыграете зенит никогда,сам Боярский сказал
Serg_Diamond
Serg_Diamond
19 июля в 17:41
Все один шаг.... Как бы штаны не порвать...
yrasikos22
yrasikos22
19 июля в 16:01
Наивные,один звонок Федуна и Химки будут рады уже не трофею а тому что просто попали в финал...
kotmyshka
kotmyshka
19 июля в 15:53
Поживем - увидим
Смольчик
Смольчик
19 июля в 15:42
Еще филиалом свиней не стали, а уже одержимость так и прет.
cska vperiod
cska vperiod
19 июля в 15:29
Вот почему Вася противник лечь под федуна.
Footbolista
Footbolista
19 июля в 15:26
Это так кажется...на самом деле там тупик...все...выходи приехали...
112910415
112910415
19 июля в 15:26
хм ... рассчитывают у Спартака выиграть !
shlomo
shlomo
19 июля в 15:20
О том потом узнаем из книг-мемуаров....За общими фразами об игре сквозит очень личная мотивация!!... Тем будет интересней...
VAN ARM
VAN ARM
19 июля в 15:19
удачи)) побеждайте))
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