Гендир «Химок»: «Остался шаг до завоевания трофея»

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов рассказал о победе над «Уралом» в полуфинале Кубка России.

Впечатления от игры отличные. Ребята большие молодцы, еще раз доказали, что мы не просто так настраивались на эту игру. Мы сегодня не уступили по игре.

Я еще раз хочу поблагодарить ребят, потому что им было психологически непросто. Постоянная писанина о первой лиге, второй лиге. Думаю, сегодня все увидели, что наша команда заслуживает права играть в РПЛ .

Остался шаг до завоевания трофея, «Химки» готовы выиграть Кубок и попасть в Лигу Европы. Думаю, что мы достойно выступим в финале.