Парфёнов: «Нам оправдания нет, а „Химки“ поздравляем»

Наставник «Урала» Дмитрий Парфенов рассказал о поражении от «Химок» в матче 1/2 финала Кубка России.
Проиграли самый важный матч года, кто-то должен отвечать… Наверное, главный тренер должен ответить.
После двух стандартов получили голы из ничего, здесь только наша концентрация. Нужно было выходить и выжимать. Нам оправдания нет, а «Химки» поздравляем.
Кто бы с этими копеечными футболистами смог бороться за ЕК? А Парфенов мог. У Урала бюджет как у магазина йогуртов, а ожидания болельщиков завышенные.
Кто бы с этими копеечными футболистами смог бороться за ЕК? А Парфенов мог. У Урала бюджет как у магазина йогуртов, а ожидания болельщиков завышенные.