Парфёнов: «Нам оправдания нет, а „Химки“ поздравляем»

Наставник «Урала» рассказал о поражении от «Химок» в матче 1/2 финала Кубка России.

Проиграли самый важный матч года, кто-то должен отвечать… Наверное, главный тренер должен ответить.

После двух стандартов получили голы из ничего, здесь только наша концентрация. Нужно было выходить и выжимать. Нам оправдания нет, а «Химки» поздравляем.