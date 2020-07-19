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Парфёнов: «Нам оправдания нет, а „Химки“ поздравляем»

19 июля 2020, 16:07
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 3Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Наставник «Урала» Дмитрий Парфенов рассказал о поражении от «Химок» в матче 1/2 финала Кубка России.

Проиграли самый важный матч года, кто-то должен отвечать… Наверное, главный тренер должен ответить.

После двух стандартов получили голы из ничего, здесь только наша концентрация. Нужно было выходить и выжимать. Нам оправдания нет, а «Химки» поздравляем.

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cska vperiod
cska vperiod
19 июля в 17:33
Просто слова.
Jantu
Jantu
19 июля в 16:50
Парфенов хитрит, матч был явно продан.
ZjzoRe
ZjzoRe
19 июля в 16:23
кривоногие футболисты виноваты, а Парфенов выжимал из этого состава максимум. Очень жаль! Ужасные трансферы у Урала, играть некому, в составе 3 игрока нормальных - Бикфалви, Эль Кабир и Августиняк, ну еще Паша порой взрывается, но годы-то какие у него уже.

Кто бы с этими копеечными футболистами смог бороться за ЕК? А Парфенов мог. У Урала бюджет как у магазина йогуртов, а ожидания болельщиков завышенные.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 июля в 16:14
Всё верно сказал...
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