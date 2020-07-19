А. Емельяненко: «Мне был бы интересен бой Дзюбы с Джикией»

Известный боец Александр Емельяненко дал совет владельцу «Спартака» Леониду Федуну и спортивному директору «Зенита» .

Я предлагаю им не устраивать полемику, а после матча продолжить противостояние на ринге. Они могут выставить по одному футболисту от команды. Хорошее зрелище, когда игроки будут не только бегать, но и поддерживать боевые искусства, показывая, что они мужчины во всех отношениях.

Бой Дзюбы с Джикией, например, был бы интересен. На это нужно их подбивать. Какой-нибудь лёгкий спарринг в рамках шоу профессионального бокса. У нас ведь даже была программа, когда артисты дрались. Если даже совсем далёкие от спорта люди перестраивались и заинтересовывали зрителя, спортсмены подавно смогут.