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А. Емельяненко: «Мне был бы интересен бой Дзюбы с Джикией»

19 июля 2020, 15:24
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Известный боец Александр Емельяненко дал совет владельцу «Спартака» Леониду Федуну и спортивному директору «Зенита» Александру Медведеву.

Я предлагаю им не устраивать полемику, а после матча продолжить противостояние на ринге. Они могут выставить по одному футболисту от команды. Хорошее зрелище, когда игроки будут не только бегать, но и поддерживать боевые искусства, показывая, что они мужчины во всех отношениях.

Бой Дзюбы с Джикией, например, был бы интересен. На это нужно их подбивать. Какой-нибудь лёгкий спарринг в рамках шоу профессионального бокса. У нас ведь даже была программа, когда артисты дрались. Если даже совсем далёкие от спорта люди перестраивались и заинтересовывали зрителя, спортсмены подавно смогут.

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Все комментарии
Prazdnik
Prazdnik
19 июля в 18:18
поддерживать боевые искусства, показывая, что они мужчины во всех отношениях.....
Саша, мужчина тот - кто не применяет насильственные действия в отношении женщин. Духовный рост тебе как исповедь
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
19 июля в 18:18
Дзюбе дайте Моисеева на ринге,чтобы он терзал пяиую точку моисеева,он больше ни на что не способен.
nubom
nubom
19 июля в 18:05
Было бы интересно посмотреть Емельяненко в нападении Зенита...
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
19 июля в 16:52
Болной, савсем болной.
Al Ko
Al Ko
19 июля в 16:52
Джикия боец, ха-ха
морозз
морозз
19 июля в 16:17, ред.
Вот что такое долго и целенаправленно получать по голове, футболист стоит больших денег и любая травма наносит ощутимый вред клубу! Вот будет Артём или Джикия лежать неделю в реанимации и что?-проблема для Зенита или Спартака сразу станет неподъёмной!
memphis
memphis
19 июля в 16:16
Видно что голову совсем отбили...
makkie
makkie
19 июля в 16:00
Дзюба пусть с Азмуном в раздевалке борется 😃
Lukajs
Lukajs
19 июля в 15:51
Дзюба с пупсиками в бой не вступает.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
19 июля в 15:45
С Любой зашквар на ринге находиться, даже прикасаться к нему. Пусть в эскадре своей дерётся, обнимается, подмахивает, голубая луна. Он в доску свой там.
Romkurch
Romkurch
19 июля в 15:38
Такую чушь несет, фигуристок на ринг еще пригласи.
Footbolista
Footbolista
19 июля в 15:36
Дуболом не лезь в футбол со своими "советами"...
STVA 1
STVA 1
19 июля в 15:28
Артёмка не согласен...)))
номер 12
номер 12
19 июля в 15:26
Бокс не прокатит. Дзюба будет стремиться сделать захват сзади)
Вова Туземец
Вова Туземец
19 июля в 15:26
Спартаковская оборона проходной двор. 32 пропущенных только в чемпионате.
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