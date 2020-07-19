«Химки» опубликовали фото из раздевалки после победы над «Уралом»

«Химки» опубликовали фотографию из раздевалки клуба после победы в полуфинале Кубка России над «Уралом» (3:1).
Только вперёд — ни шагу назад!
«Химки» опубликовали фотографию из раздевалки клуба после победы в полуфинале Кубка России над «Уралом» (3:1).
Только вперёд — ни шагу назад!
были огромные ожидания, мне лично даже казалось, что есть желание РФС помочь Уралу выиграть кубок - финал в Екатеринбурге, простая сетка, лояльные судьи... и тут за полчаса все рухнуло
респект Химкам, классная игра
были огромные ожидания, мне лично даже казалось, что есть желание РФС помочь Уралу выиграть кубок - финал в Екатеринбурге, простая сетка, лояльные судьи... и тут за полчаса все рухнуло
респект Химкам, классная игра