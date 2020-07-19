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«Химки» опубликовали фото из раздевалки после победы над «Уралом»

19 июля 2020, 18:18
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 3Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

«Химки» опубликовали фотографию из раздевалки клуба после победы в полуфинале Кубка России над «Уралом» (3:1).

Только вперёд — ни шагу назад!

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ZjzoRe
ZjzoRe
19 июля в 21:19
футбольный Екатеринбург сегодня, к сожалению, унижен

были огромные ожидания, мне лично даже казалось, что есть желание РФС помочь Уралу выиграть кубок - финал в Екатеринбурге, простая сетка, лояльные судьи... и тут за полчаса все рухнуло

респект Химкам, классная игра
Yurza
Yurza
19 июля в 19:32
И что этим фото они хотели сказать?
ДСА
ДСА
19 июля в 19:19
Это радость со слезами на глазах.
beefs
beefs
19 июля в 18:40
ну что же, заслужили...
STVA 1
STVA 1
19 июля в 18:38
Красавцы!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 июля в 18:19
Праздник к нам приходит!
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