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Полиция возбудила дело о краже денег у Тедеско

17 июля 2020, 14:13

Сообщается, что полиция возбудила уголовное дело после кражи денег у главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

Напомним, инцидент произошел 9 июля. Тедеско сидел в своём номере, когда ему пришло сообщение с вопросом, в отеле ли он сейчас. Номер телефона был не знаком Доменико, но на аватаре было фото сотрудника «Спартака». У специалиста попросили помощи, поэтому тренер перевёл мошенникам около 250 тыс. рублей.

Уточняется, что деньги Тедеско держит в банке МКБ, но не умеет пользоваться приложением, поэтому он позвонил своему персональному менеджеру и попросил перевести деньги коллеге. На счету у Доменико не было нужной суммы, поэтому его менеджер перевел свои личные деньги, а тренер обещал их позже возместить.

В итоге Тедеско не стал потерпевшим, в отличие от его финансового помощника.

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RIR68
RIR68
17 июля в 20:20
Тедеску кинули при попытке подкупа судей в Сочи!!!
Estiva
Estiva
17 июля в 16:20
Дзюба вышел на новый уровень
за
за ответ Leha-ha50 (раскрыть)
17 июля в 16:20
газовая? )))
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
17 июля в 16:01
Вот так хитрый румынский гастролер развел своего менеджера.
Aчиститель
Aчиститель
17 июля в 15:48
Это у него Крал украл.
makkie
makkie
17 июля в 15:13
Дзюбе лучше не выходить на воскресный матч, опознают и загребут 😂
LOpp
LOpp
17 июля в 15:02
Артем, бегиии!
ermak6848
ermak6848
17 июля в 14:51
мало вероятно, что найдут капусту...
Некакойшенко
Некакойшенко
17 июля в 14:46
Не прошло и трёх лет.
Могли бы ещё годик подождать.А куда спешить ?
Cir Braun
Cir Braun
17 июля в 14:45
У другого полиция бы не искала.
КЭТиК
КЭТиК
17 июля в 14:37
Такое впечатление, что он не из Европы приехал, а из Африки.
Romkurch
Romkurch
17 июля в 14:34
Зачем спартаку футбол, там ищут мошенников, обманувших цыгана Тедеску.
Doping87
Doping87
17 июля в 14:26
Какие проблемы, сам перевёл...
STVA 1
STVA 1
17 июля в 14:17
Капец котёнку)
Leha-ha50
Leha-ha50
17 июля в 14:15
Труба мошенникам!!!
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