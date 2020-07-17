Полиция возбудила дело о краже денег у Тедеско

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17 июля 2020, 14:13

Сообщается, что полиция возбудила уголовное дело после кражи денег у главного тренера «Спартака» .

Напомним, инцидент произошел 9 июля. Тедеско сидел в своём номере, когда ему пришло сообщение с вопросом, в отеле ли он сейчас. Номер телефона был не знаком Доменико, но на аватаре было фото сотрудника «Спартака». У специалиста попросили помощи, поэтому тренер перевёл мошенникам около 250 тыс. рублей.

Уточняется, что деньги Тедеско держит в банке МКБ, но не умеет пользоваться приложением, поэтому он позвонил своему персональному менеджеру и попросил перевести деньги коллеге. На счету у Доменико не было нужной суммы, поэтому его менеджер перевел свои личные деньги, а тренер обещал их позже возместить.

В итоге Тедеско не стал потерпевшим, в отличие от его финансового помощника.