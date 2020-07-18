«Тамбов» в следующем сезоне будет принимать гостей на «Мордовия Арене»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, что в следующем сезоне домашним стадионом клуба будет «Мордовия Арена» в Саранске.
Где будем играть домашние матчи? Скорее всего, в Саранске. Потому что в Нижнем Новгороде у нас условия не очень хорошие. Когда началась пандемия, мы написали заявление, чтобы нам понизили стоимость аренды стадиона. А нам прибавили 20 процентов.
Пошли ли в Саранске на снижение? Да, нам пошли навстречу, чтобы загрузить «Мордовия Арену».
В нынешнем сезоне «Тамбов» играл домашние матчи в Саранске и в Нижнем Новгороде.
Также недавно Худяков рассказал о трансферных планах клуба.
А в условиях пандемии вирусни играть придётся часто и плотно. Сможет ли выдержать газон двойную нагрузку? А ещё нужно очень точно согласовать графики двух команд. Чтобы не получилось две игры в один день или два дня подряд. Иначе к середине чемпионата газон будет вытоптан до состояния аэродрома.
И самое главное. Не проще ли Тамбову довести до ума свой стадион и играть для своих зрителей? Получается, что у команды одни перелёты, из самолёта в самолёт.
Гостинницы , питание тоже стоят денег. И чужие зрители на стадионе в "домашней" игре...
А в условиях пандемии вирусни играть придётся часто и плотно. Сможет ли выдержать газон двойную нагрузку? А ещё нужно очень точно согласовать графики двух команд. Чтобы не получилось две игры в один день или два дня подряд. Иначе к середине чемпионата газон будет вытоптан до состояния аэродрома.
И самое главное. Не проще ли Тамбову довести до ума свой стадион и играть для своих зрителей? Получается, что у команды одни перелёты, из самолёта в самолёт.
Гостинницы , питание тоже стоят денег. И чужие зрители на стадионе в "домашней" игре...