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«Тамбов» в следующем сезоне будет принимать гостей на «Мордовия Арене»

18 июля 2020, 09:35

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, что в следующем сезоне домашним стадионом клуба будет «Мордовия Арена» в Саранске.

Где будем играть домашние матчи? Скорее всего, в Саранске. Потому что в Нижнем Новгороде у нас условия не очень хорошие. Когда началась пандемия, мы написали заявление, чтобы нам понизили стоимость аренды стадиона. А нам прибавили 20 процентов.

Пошли ли в Саранске на снижение? Да, нам пошли навстречу, чтобы загрузить «Мордовия Арену».

В нынешнем сезоне «Тамбов» играл домашние матчи в Саранске и в Нижнем Новгороде.

Также недавно Худяков рассказал о трансферных планах клуба.

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Брулин
Брулин
18 июля в 15:48
Да уберите вы уже пункт о вместимости стадиона, оставьте безопасность, давайте по спортивному принципу жить. Хоть 5-6 тысяч в Тамбове будут всегда приходить и смотреть футбол. Бесит уже. Эйбар привозит Барсу, Реал, Атлетико на 7ми тысячник и играет, а тут.....
ДСА
ДСА
18 июля в 11:35
Опять все матчи на чужом поле.
kotmyshka
kotmyshka
18 июля в 11:20
В Саранске очень много болельщиков Тамбова?
Abverin
Abverin
18 июля в 10:43
Нужен ли Тамбову и чемпионату такой странный футбол?
Caniggia
Caniggia
18 июля в 10:20
Тамбову надо добровольно перейти в пердив и объединиться с мордвой, выступая от Мордовии. Может и выйдет Мордовия на следующий сезон в РПЛ, усиленная Тамбовом, играя на современном стадионе. А Тамбов не нужен в РПЛ, если нет стадиона и родные болелы не могут их вживую посмотреть. Пусть заявляются и играют в низших лигах, а вместо них в РПЛ оставить Самару.
shlomo
shlomo
18 июля в 10:00
В Тамбовской области традиционно скультивировано другое направление развития... А клубу лично какой с этого профит ? ...где поддержка "родных"трибун?....и не каждый может себе позволить кататься на домашние матчи за пару тысяч км......и куда вообще РФС смотрит?....они же должны как то реагировать на это или им все фиолетово?....да и аренда стадиона это что деньги на ветер...ладно пусть чиновники за это отвечают, а то 77топтание, которое творят - это фикция и профанация...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 июля в 09:53
Интересно, куда денется сама Мордовия? Им же тоже свои матчи нужно дома играть.
А в условиях пандемии вирусни играть придётся часто и плотно. Сможет ли выдержать газон двойную нагрузку? А ещё нужно очень точно согласовать графики двух команд. Чтобы не получилось две игры в один день или два дня подряд. Иначе к середине чемпионата газон будет вытоптан до состояния аэродрома.
И самое главное. Не проще ли Тамбову довести до ума свой стадион и играть для своих зрителей? Получается, что у команды одни перелёты, из самолёта в самолёт.
Гостинницы , питание тоже стоят денег. И чужие зрители на стадионе в "домашней" игре...
mihaluch
mihaluch
18 июля в 09:39
Кому нужна такая команда
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