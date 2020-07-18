«Тамбов» в следующем сезоне будет принимать гостей на «Мордовия Арене»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, что в следующем сезоне домашним стадионом клуба будет «Мордовия Арена» в Саранске.

Где будем играть домашние матчи? Скорее всего, в Саранске. Потому что в Нижнем Новгороде у нас условия не очень хорошие. Когда началась пандемия, мы написали заявление, чтобы нам понизили стоимость аренды стадиона. А нам прибавили 20 процентов.

Пошли ли в Саранске на снижение? Да, нам пошли навстречу, чтобы загрузить «Мордовия Арену».