Карпин пропустил заседание комитета по этике РФС

Член комитета по этике РФС Андрей Созин рассказал о решении по главному тренеру «Ростова» .

От Карпина на заседании был адвокат, его позиция была понятной. Коллегиально решили оштрафовать его на 100 тысяч рублей. Позиция у адвоката была жёсткой, она имеет право на жизнь. Но представитель Карпина не извинялся и остался при своём мнении. Но в словах Карпина и не было прямого оскорбления, поэтому и штраф лишь в 100 тысяч.