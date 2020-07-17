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Карпин пропустил заседание комитета по этике РФС

17 июля 2020, 16:13

Член комитета по этике РФС Андрей Созин рассказал о решении по главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину.

От Карпина на заседании был адвокат, его позиция была понятной. Коллегиально решили оштрафовать его на 100 тысяч рублей. Позиция у адвоката была жёсткой, она имеет право на жизнь. Но представитель Карпина не извинялся и остался при своём мнении. Но в словах Карпина и не было прямого оскорбления, поэтому и штраф лишь в 100 тысяч.

Напомним, что Карпин после ничьей в матче 28-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:0) раскритиковал нынешний розыгрыш чемпионата.

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112910415
112910415
19 июля в 17:51
пожалел их, решил не обижать очно !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
17 июля в 19:02
Это называется не пропустил ,а послал этих заседумцев куда-подальше ,и правильно сделал ! Респект Валерке !
Binger
Binger
17 июля в 17:58
Кому хуже сделал?
Василий 50
Василий 50
17 июля в 17:46
Маленький штраф.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
17 июля в 17:32, ред.
О какой этике вообще можно рассуждать с таким судейством и двойными стандартами ?
oFANATo
oFANATo
17 июля в 17:19
Валера уверен в своей правоте.
И не прогибается.
VAN ARM
VAN ARM
17 июля в 17:03
Жлобы вы проплаченные)])
Legend 6
Legend 6
17 июля в 17:02
Ща бан получу. Но не могу промолчать

"Но в словах Карпина и не было прямого оскорбления, поэтому и штраф лишь в 100 тысяч."

Кого-то мне это напоминает 😂😂😂
ДАША Д
ДАША Д
17 июля в 17:00
Не барское это дело с высокопоставленными идиотами разговаривать.
holms918
holms918
17 июля в 16:56
Правильно сделал, что раскритиковал.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 июля в 16:47
Карпин красава! Строит на пожоконнике всех , забил на эти комитеты и комиссии.
Человек на своей волне, и не собьешь его с пути истинного...
ermak6848
ermak6848
17 июля в 16:18
Самоизоляция - прежде всего...у Карпина можно перенести на потом.
shlomo
shlomo
17 июля в 16:15
Деликатный посыл куда подальше...:)))
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