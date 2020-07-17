Карпин пропустил заседание комитета по этике РФС

Член комитета по этике РФС Андрей Созин рассказал о решении по главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину.
От Карпина на заседании был адвокат, его позиция была понятной. Коллегиально решили оштрафовать его на 100 тысяч рублей. Позиция у адвоката была жёсткой, она имеет право на жизнь. Но представитель Карпина не извинялся и остался при своём мнении. Но в словах Карпина и не было прямого оскорбления, поэтому и штраф лишь в 100 тысяч.
Напомним, что Карпин после ничьей в матче 28-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:0) раскритиковал нынешний розыгрыш чемпионата.
И не прогибается.
И не прогибается.
"Но в словах Карпина и не было прямого оскорбления, поэтому и штраф лишь в 100 тысяч."
Кого-то мне это напоминает 😂😂😂
"Но в словах Карпина и не было прямого оскорбления, поэтому и штраф лишь в 100 тысяч."
Кого-то мне это напоминает 😂😂😂
Человек на своей волне, и не собьешь его с пути истинного...
Человек на своей волне, и не собьешь его с пути истинного...