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«Спартак» прилетел в Санкт-Петербург на матч против «Зенита»

18 июля 2020, 19:10
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Спартак» прибыл в Санкт-Петербург, где завтра проведёт матч полуфинала Кубка России против «Зенита».

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Все комментарии
RIR68
RIR68 ответ Footbolista (раскрыть)
19 июля в 10:00
ни о чём. возьмёте кубок, можно будет рассуждать о трудном пути к победе, а пока у вас только выдуманный "чемпионат Москвы" за сезон)))
Footbolista
Footbolista ответ RIR68 (раскрыть)
18 июля в 22:31
Спартак коней выкинул из кубка...можно уже поржать над этим фактом...
Lukajs
Lukajs
18 июля в 22:16
Прилетел влететь.
Gunslinger
Gunslinger
18 июля в 22:16
    Nafnafik
    Nafnafik
    18 июля в 21:07
    Мальчики для битья прибыли.
    oleg3k
    oleg3k ответ RIR68 (раскрыть)
    18 июля в 21:06
      oleg3k
      oleg3k ответ Александр Нeвский (раскрыть)
      18 июля в 21:05
      Мы лучше переименуем зенит в закат.
      leopit
      leopit
      18 июля в 20:22
      Без шансов и без вариантов....для Спартака!
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      18 июля в 20:14
      Ждем матч...
      RIR68
      RIR68
      18 июля в 20:12
      тот случай, когда любой результат порадует! вынесут поросят, потролим спартачок, облажаются бомжи, тоже повод поржать!!!

      а вообще, чем больше будет скандалов, тем лучше!!!
      МиХаХа
      МиХаХа
      18 июля в 20:07
      Аутсайдер пожаловал к чемпиону.
      Вова Туземец
      Вова Туземец
      18 июля в 20:05
      На что надеются?
      Литейный 4
      Литейный 4
      18 июля в 20:00
      Наши любимые поставщики очков прибыли. Гыгыгы
      shlomo
      shlomo
      18 июля в 19:48
      Просто хочу посмотреть красивый футбол....и чтобы судьи и ВАР не помешали.
      cska vperiod
      cska vperiod
      18 июля в 19:48
      Понятно, что на матч а не на прогулку.
      Androshin
      Androshin
      18 июля в 19:33
      Нужно повторить подвиг Ливерпуля.
      Александр Нeвский
      Александр Нeвский
      18 июля в 19:28
      В Чемпионате подарили 6 очков Зениту!
      Теперь подарят финал Зениту!

      Переименуйте уже Спартак в Зенит-10 (в соответствии с местом Спартака в РПЛ)
      andreika20133
      andreika20133
      18 июля в 19:22
      Всё Ловушка захлопнулась. Хана котятам.
      ВАЙПЕР
      ВАЙПЕР
      18 июля в 19:13
      заранее с плохим настроением?)
      Aчиститель
      Aчиститель
      18 июля в 19:12
      Зачем это все показывать перед разгромом?
      Lukajs
      Lukajs
      18 июля в 19:11
      Дальше ждет семерик.
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