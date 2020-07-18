«Спартак» прилетел в Санкт-Петербург на матч против «Зенита»

«Спартак» прибыл в Санкт-Петербург, где завтра проведёт матч полуфинала Кубка России против «Зенита».
📍Санкт-Петербург #ЗенитСпартак #КубокРоссии pic.twitter.com/icGg7aLowV— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 18, 2020
«Спартак» прибыл в Санкт-Петербург, где завтра проведёт матч полуфинала Кубка России против «Зенита».
📍Санкт-Петербург #ЗенитСпартак #КубокРоссии pic.twitter.com/icGg7aLowV— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 18, 2020
а вообще, чем больше будет скандалов, тем лучше!!!
а вообще, чем больше будет скандалов, тем лучше!!!
Теперь подарят финал Зениту!
Переименуйте уже Спартак в Зенит-10 (в соответствии с местом Спартака в РПЛ)
Теперь подарят финал Зениту!
Переименуйте уже Спартак в Зенит-10 (в соответствии с местом Спартака в РПЛ)