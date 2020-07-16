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«Локомотив» показал фото из раздевалки после победы над ЦСКА

16 июля 2020, 23:51
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Локомотив» опубликовал фотографию из раздевалки клуба после победы в матче 29-го тура РПЛ над ЦСКА (2:1).

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
17 июля в 10:16
А где подпись под фотографией Локо ? - Туалет закрыт .Санитарная зона !!! ))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
17 июля в 10:13
Фуууу, слава Богу ! Хоть здесь всё прилично ! Второй вагон переполнен и все счастливы !
Lukajs
Lukajs
17 июля в 01:29
Ничего нового не показал.
Romkurch
Romkurch
17 июля в 00:18
Локомотив с заслуженной победой!
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov
17 июля в 00:14
Какой, однако Ниуолич ответственный
LOpp
LOpp
16 июля в 23:55
Скучно в раздевалке Локо, то ли дело у Зенита
Legend 6
Legend 6
16 июля в 23:55
Фотографировал их Набабкин?
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