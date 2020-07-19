Болельщики «Зенита» и «Спартака» устроили драку во время матча

Во время полуфинального матча Кубка России «Зенит» — «Спартак» произошла потасовка между болельщиками команд.
🤜🤜🤜 Драка на трибунах «Газпром Арены» #ЗенитСпартак pic.twitter.com/fQgH8qd9T7— Спорт-Экспресс (@sportexpress) July 19, 2020
Во время полуфинального матча Кубка России «Зенит» — «Спартак» произошла потасовка между болельщиками команд.
🤜🤜🤜 Драка на трибунах «Газпром Арены» #ЗенитСпартак pic.twitter.com/fQgH8qd9T7— Спорт-Экспресс (@sportexpress) July 19, 2020
Когда потный и кстати пьяный бык в голубой футболке в пустую рассекает руками воздух 🤣😅🤣😅
Когда потный и кстати пьяный бык в голубой футболке в пустую рассекает руками воздух 🤣😅🤣😅
а вообще, лысого пузана в голубой футболке на 15 суток закрыть нужно)))
а вообще, лысого пузана в голубой футболке на 15 суток закрыть нужно)))
Получил по морде Саня Соколов
Пел не музыкально, скандально
Значит мало дали, ну ладно...(С)
Гыгыгы
Получил по морде Саня Соколов
Пел не музыкально, скандально
Значит мало дали, ну ладно...(С)
Гыгыгы
Не одобряю действия обеих сторон. Накажут из-за дегенератов стадион, за ненадлежащию организацию.
Не одобряю действия обеих сторон. Накажут из-за дегенератов стадион, за ненадлежащию организацию.