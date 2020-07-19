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Болельщики «Зенита» и «Спартака» устроили драку во время матча

19 июля 2020, 20:09
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Во время полуфинального матча Кубка России «Зенит» — «Спартак» произошла потасовка между болельщиками команд.

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ALEX26659
ALEX26659
19 июля в 23:55
пьяное лазурное быдло...в питере всё как обычно
морозз
морозз
19 июля в 21:37
Дисквалифицировать стадион на 2 года, проводить на нём только детские праздники и шествия с факелами, так любимые Виражом!
ЧиП
ЧиП
19 июля в 21:32
Какая это драка😁
Когда потный и кстати пьяный бык в голубой футболке в пустую рассекает руками воздух 🤣😅🤣😅
oleg3k
oleg3k
19 июля в 21:18
А где болельщики СПАРТАКА?Насколько я вижу, лазурные напились,и бьют друг другу морды.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ razdvatri (раскрыть)
19 июля в 21:17
там ее и не было, раздувают фигню
razdvatri
razdvatri
19 июля в 21:15
ну и где драка то?
112910415
112910415
19 июля в 21:09
суета сует
Leha-ha50
Leha-ha50
19 июля в 21:08
Я же говорил, что кипишь будет обязательно.
ermak6848
ermak6848
19 июля в 20:58
не пускать на стадион хъамовитыъх гостей...
For56tas
For56tas
19 июля в 20:56, ред.
Где свиньи, там всегда скандал, даже во время пандемии.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
19 июля в 20:51
как всегда тарасовские отхватили люлей
RIR68
RIR68 ответ Romkurch (раскрыть)
19 июля в 20:48
потому что бомжи продали им свои билеты.

а вообще, лысого пузана в голубой футболке на 15 суток закрыть нужно)))
STVA 1
STVA 1 ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
19 июля в 20:42
Главное преукрасить, а дальше трава не расти)))
Igo0rek
Igo0rek ответ Литейный 4 (раскрыть)
19 июля в 20:40
Стихи явно не твое
Aчиститель
Aчиститель
19 июля в 20:39, ред.
Даже потасовки нет.
BARRRS
BARRRS
19 июля в 20:38
100% Спартачи как 300 спартанцев против 100000000 миллионов зенитовских персов!
Литейный 4
Литейный 4
19 июля в 20:35
В Ленинграде городе у Пяти углов,
Получил по морде Саня Соколов
Пел не музыкально, скандально
Значит мало дали, ну ладно...(С)
Гыгыгы
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
19 июля в 20:34
А собственно где драка? Ну поговорили на повышенных тонах и все. Главное заголовок погромче, нужно было написать, что на трибуне произошла поножовщина и стрельба из водяных пистолетов.
Romkurch
Romkurch
19 июля в 20:33
Почему болельщики спартака оказались на матче?
Abverin
Abverin
19 июля в 20:32
Раздувают из мухи слона, даже дети круче дерутся.
cska vperiod
cska vperiod
19 июля в 20:29
Дикари!
kastites
kastites
19 июля в 20:29
Кто пустил свиней на стадион
Footbolista
Footbolista
19 июля в 20:28
10% на 10%...
An Jo
An Jo
19 июля в 20:27
Где драка то?
Roger Young
Roger Young
19 июля в 20:23
Господи, обычная бычка, а уже драка пишут
drug01
drug01
19 июля в 20:19
Этого следовало ожидать
Байкал-38
Байкал-38
19 июля в 20:18
Вроде как болельщиков гостей не должно быть на стадионе?! Значит это провокаторы-диверсанты. Рассекретили надавали как в лучших традициях.
Не одобряю действия обеих сторон. Накажут из-за дегенератов стадион, за ненадлежащию организацию.
VAN ARM
VAN ARM
19 июля в 20:14
это не тот формат)))
Вова Туземец
Вова Туземец
19 июля в 20:11
Это нормально. Где спартачи там и драки.
beefs
beefs
19 июля в 20:10
вот это правильно, это по нашему, на Руси всегда славились кулачные бои...
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