Рэшфорд удалил поздравление «Лидса» с выходом в АПЛ из-за критики фанатов

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поздравил «Лидс Юнайтед» с выходом в АПЛ.
«Будучи фанатом „Манчестер Юнайтед“, я рад возвращению „Лидса“ в АПЛ, где и должен быть этот клуб. Поздравляю», — написал Рэшфорд на своей странице в твиттере.
Однако практически сразу после публикации Маркус удалил сообщение. Это произошло из-за критики болельщиков МЮ, у которых исторически сложились вражеские отношения с фанатами «Лидса».
Пора бы серьезно заняться этим вопросом, а не штрафовать клубы из -за неподобающего поведения фанатам. Да и клубам надо научится разделять истинного фаната, от хулигана , прикрывающегося маской фаната.
Пора бы серьезно заняться этим вопросом, а не штрафовать клубы из -за неподобающего поведения фанатам. Да и клубам надо научится разделять истинного фаната, от хулигана , прикрывающегося маской фаната.