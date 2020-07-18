Рэшфорд удалил поздравление «Лидса» с выходом в АПЛ из-за критики фанатов

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18 июля 2020, 12:11

Форвард «Манчестер Юнайтед» поздравил «Лидс Юнайтед» с выходом в АПЛ .

«Будучи фанатом „Манчестер Юнайтед“, я рад возвращению „Лидса“ в АПЛ , где и должен быть этот клуб. Поздравляю», — написал Рэшфорд на своей странице в твиттере.