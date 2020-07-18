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Рэшфорд удалил поздравление «Лидса» с выходом в АПЛ из-за критики фанатов

18 июля 2020, 12:11

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поздравил «Лидс Юнайтед» с выходом в АПЛ.

«Будучи фанатом „Манчестер Юнайтед“, я рад возвращению „Лидса“ в АПЛ, где и должен быть этот клуб. Поздравляю», — написал Рэшфорд на своей странице в твиттере.

Однако практически сразу после публикации Маркус удалил сообщение. Это произошло из-за критики болельщиков МЮ, у которых исторически сложились вражеские отношения с фанатами «Лидса».

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CSKA2012
CSKA2012
19 июля в 13:29
Лидс и Миллуолл ненавидят в Англии из за их сумасшедших хулиганов, но уже от этого все отошли, а ненависть осталась)
Медив
Медив ответ Dark MU (раскрыть)
18 июля в 15:28
Откуда мне знать, Челси никогда так не судили. Когда начнут - посмотрим
Dark MU
Dark MU ответ Медив (раскрыть)
18 июля в 15:16
Если-бы ошибались в вашу сторону, ты бы тоже самое писал?
Leha-ha50
Leha-ha50
18 июля в 14:54
Это ненормально когда фанаты вмешиваются в личные дела, дела клуба, пытаются давить на руководство и тренера клуба, забывая про то , что они в первую очередь болельщики клуба. То же самое происходит и у нас : все фанатские движения хотят иметь какой то вес делах своего клуба . А ведь "благодаря" этим фанатским движениям, многие родители с детьми не ходят на стадион.
Пора бы серьезно заняться этим вопросом, а не штрафовать клубы из -за неподобающего поведения фанатам. Да и клубам надо научится разделять истинного фаната, от хулигана , прикрывающегося маской фаната.
Медив
Медив
18 июля в 14:39
Dark MU
По сравнению с тем хейтом, который сейчас идет на МЮ в соцсетях - я еще очень даже сдержан. Люди ж не слепые, все видят, что на череду ошибок это уже не спишешь, очевидная предвзятость в сторону одного клуба
dzvinka
dzvinka
18 июля в 14:35
    Dark MU
    Dark MU ответ Медив (раскрыть)
    18 июля в 13:55
      Медив
      Медив
      18 июля в 13:24
      Друзья манков это Уэбб, Дин, Аткинсон и остальные. Рэшфорду пора бы запомнить
      sihafazatron
      sihafazatron
      18 июля в 12:54, ред.
      Он ещё молод и не в курсе с кем враждовали раньше)
      Klaksvikar Itrottarselag
      Klaksvikar Itrottarselag
      18 июля в 12:54
      Маркус молодой, он Лидс в АПЛ не помнит и конкурентами или тем более врагами ему павлины никак быть не могут.
      Давайте думать
      Давайте думать
      18 июля в 12:50
      Написал-удалил, а осадочек остался!!!
      Армейская душа
      Армейская душа
      18 июля в 12:41
      Буду очень рад, если Лидс вернётся к своему состоянию 2005-го года. Как же жестоко судьба обошлась и с клубом, и с его лидерами - очень жаль
      shlomo
      shlomo
      18 июля в 12:37, ред.
      Добивает выражение "вражеские отношения"....Это называется полностью неконтролируемым балаганом со стороны написавшего (или он что то не так перевел)....что касается самого Маркуса, то тут у меня двоякое мнение прежде чем публично что то писать нужно думать о последствиях, а если уже сделал дело, то на попятную идти не по мужицки....хотя этих островитян хрен поймешь....то у них опу лижут, то вдруг....
      beefs
      beefs
      18 июля в 12:34
      и чего мы испугались?
      Болот Сарбанов
      Болот Сарбанов
      18 июля в 12:32
      Хорошо, что не догадался поздравить Ливерпуль, с выигрышем титула чемпиона АПЛ.
      Juve14
      Juve14
      18 июля в 12:21
      Нехер этих поздравлять, они недавно экспресс запороли не забив аутсайдеру чемпионшипа
      Columb
      Columb
      18 июля в 12:11, ред.
      Ну и зpя это сделал.
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