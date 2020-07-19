Ультрас ПСЖ будут бойкотировать финал Кубка Франции

Ультрас ПСЖ решили бойкотировать финал Кубка Франции, в котором команда сыграет с «Сент-Этьеном».

Болельщики протестуют против усеченной квоты на билеты, из-за чего их можно будет получить только после жеребьевки.

Мы сожалеем о малом количестве мест, которые предоставили для парижских болельщиков. Мы не можем представить, что будем проводить жеребьевку между членами нашей фанатской группы. Таким образом, Collectif Ultras Paris не будет присутствовать на матче. Но мы верим в то, что наш клуб сумеет выиграть трофей.