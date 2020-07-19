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Ультрас ПСЖ будут бойкотировать финал Кубка Франции

19 июля 2020, 12:11
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 0Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-ЭтьенМатч завершен

Ультрас ПСЖ решили бойкотировать финал Кубка Франции, в котором команда сыграет с «Сент-Этьеном». 

Болельщики протестуют против усеченной квоты на билеты, из-за чего их можно будет получить только после жеребьевки. 

Мы сожалеем о малом количестве мест, которые предоставили для парижских болельщиков. Мы не можем представить, что будем проводить жеребьевку между членами нашей фанатской группы. Таким образом, Collectif Ultras Paris не будет присутствовать на матче. Но мы верим в то, что наш клуб сумеет выиграть трофей.

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Все комментарии
Угадайте кто
Угадайте кто
19 июля в 14:10
Пусть бойкотируют плейоф ЛЧ.
Alex12357
Alex12357
19 июля в 13:54
ПСЖ не в первую играть при пустых трибунах ,себе же назло!
For56tas
For56tas
19 июля в 13:51
Не лучший вариант решения проблемы.
Abverin
Abverin
19 июля в 12:27
Заняться им нечем.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
19 июля в 12:13
Их бойкот ни кто и не заменит.
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