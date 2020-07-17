Дети необычным способом взяли автографы у футболистов «Зенита»

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17 июля 2020, 19:27

Юные болельщики во время пандемии взяли автографы у футболистов «Зенита».

Дети смогли это сделать с помощью радиоуправляемой машинки. Игроки «сине-бело-голубых» и исполнили мечту фанатов, расписавшись на карточке, которая была прикреплена к машинке.