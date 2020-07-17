Дети необычным способом взяли автографы у футболистов «Зенита»

Юные болельщики во время пандемии взяли автографы у футболистов «Зенита».
Дети смогли это сделать с помощью радиоуправляемой машинки. Игроки «сине-бело-голубых» Михаил Кержаков и Алексей Сутормин исполнили мечту фанатов, расписавшись на карточке, которая была прикреплена к машинке.
Напомним, что в прошлом автограф-сессия голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева оказалась сорвана из-за давки.
Вырастут-возьмут в Зенит работать по связям с общественностью и коммуникациям
Вырастут-возьмут в Зенит работать по связям с общественностью и коммуникациям