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Дети необычным способом взяли автографы у футболистов «Зенита»

17 июля 2020, 19:27

Юные болельщики во время пандемии взяли автографы у футболистов «Зенита».

Дети смогли это сделать с помощью радиоуправляемой машинки. Игроки «сине-бело-голубых» Михаил Кержаков и Алексей Сутормин исполнили мечту фанатов, расписавшись на карточке, которая была прикреплена к машинке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)

Напомним, что в прошлом автограф-сессия голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева оказалась сорвана из-за давки.

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blasgovest
blasgovest
17 июля в 23:15
Дети любят Зенит.
sihafazatron
sihafazatron ответ oFANATo (раскрыть)
17 июля в 20:37
Был бы дзюба, он бы машинку себе оставил)
Литейный 4
Литейный 4
17 июля в 20:26
Нормальные детишки. Гыгыгы
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
17 июля в 20:24
Молодцы!
Romkurch
Romkurch
17 июля в 19:49
у свиней дети не берут автографы, не верят.
e2emdjwjjcqb
e2emdjwjjcqb
17 июля в 19:42
Страшно уже новость открывать в свете последних лазурненьких "необычностей"
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
17 июля в 19:41
Интересно придумали.
Вырастут-возьмут в Зенит работать по связям с общественностью и коммуникациям
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 июля в 19:31
Хитрые они бестии
oFANATo
oFANATo
17 июля в 19:31, ред.
Главное что бы не как Дзюба с Азмуном.)))
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