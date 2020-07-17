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Болельщики «Эвертона» сожалеют, что Влашич перешёл в ЦСКА

17 июля 2020, 20:16

Твиттер Royal Blue Mersey, который пользуется популярностью у болельщиков «Эвертона», выложил пост с голом хавбека ЦСКА Николы Влашича в матче 29-го тура РПЛ против «Локомотива».

Фанаты в комментариях выразили сожаление о том, что «ириски» продали футболиста в ЦСКА. Некоторые болельщики предложили вернуть хорвата в клуб. Впрочем, нашлись и те, кто начал сомневаться в силе РПЛ, отметив тот факт, что экс-игрок «Локомотива» Умар Ниасс был одним из лучших в чемпионате России, но затем стал показывать очень низкую результативность в АПЛ.

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Все комментарии
galem72
galem72
18 июля в 10:50
Да, безусловно, для унылой рпл этот хорват значимая и более менее яркая фигура. Но для АПЛ он — серая мышь.
Lukajs
Lukajs
17 июля в 23:04
Да они давно забыли кто это такой.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ матос (раскрыть)
17 июля в 21:41
С этим я согласен. Но класс у него есть. Влашич тоже в Эвертоне не заиграл. А в ЦСКА и в сборной хорошо играет.
dzvinka
dzvinka
17 июля в 21:29
чушь
Leha-ha50
Leha-ha50
17 июля в 21:15
Поздно пить боржоми. Умерла , так умерла.
матос
матос ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
17 июля в 21:05
только Ж.Марио оказался дном в Серии А и даже в АПЛ поиграл в аренде где так же ненужным оказался (Вэст Хэм)
Valeleo
Valeleo
17 июля в 20:57
Правы некоторые болельщики.
cska vperiod
cska vperiod
17 июля в 20:47
После боя кулаками не машут.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
17 июля в 20:43
Можно добавить жоа Марио и супермарио
oFANATo
oFANATo
17 июля в 20:41
А мы то как рады, что Влашич перешёл в ЦСКА!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 июля в 20:37
Влашич,Малком,Крыховяк выделяются на поле....мастерством...
Класс игрока заметен сразу...
По-больше бы таких...
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
17 июля в 20:29
Нормально все!
Это просто наш дворовый чемпионат России!
Там бы сидел на лавочке мячики подавал бы!
Хватит в АПЛ таких влашичей))))
VAN ARM
VAN ARM
17 июля в 20:17
и есть о чём)))
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