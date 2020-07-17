Болельщики «Эвертона» сожалеют, что Влашич перешёл в ЦСКА

Твиттер Royal Blue Mersey, который пользуется популярностью у болельщиков «Эвертона», выложил пост с голом хавбека ЦСКА Николы Влашича в матче 29-го тура РПЛ против «Локомотива».
Фанаты в комментариях выразили сожаление о том, что «ириски» продали футболиста в ЦСКА. Некоторые болельщики предложили вернуть хорвата в клуб. Впрочем, нашлись и те, кто начал сомневаться в силе РПЛ, отметив тот факт, что экс-игрок «Локомотива» Умар Ниасс был одним из лучших в чемпионате России, но затем стал показывать очень низкую результативность в АПЛ.
Класс игрока заметен сразу...
По-больше бы таких...
Класс игрока заметен сразу...
По-больше бы таких...
Это просто наш дворовый чемпионат России!
Там бы сидел на лавочке мячики подавал бы!
Хватит в АПЛ таких влашичей))))
Это просто наш дворовый чемпионат России!
Там бы сидел на лавочке мячики подавал бы!
Хватит в АПЛ таких влашичей))))