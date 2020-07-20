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Уткин: «„Спартак“ не судят, как „Зенит“, и никого не судят, как „Зенит“»

20 июля 2020, 10:10
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Футбольный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал итоги матча полуфинала Кубка России «Зенит» – «Спартак» (2:1).

Самое интересное, что было на неделе, – это битва хештегов, когда Леонид Федун запустил будто бы хештег #СудитеСпартакКакЗенит. У меня к этому хештегу сразу были серьёзные претензии. Почему, собственно говоря, один «Спартак»?

И тут же старый дурак Д’Артаньян, который перешёл на сторону кардинала, посоветовал всем молчать в тряпочку и играть, как «Зенит». И вот я посмотрел игру. Все мы видели эпизоды, когда в ворота «Зенита» нельзя было не назначить пенальти, когда, безусловно, Оздоев заслужил красную карточку за опасную игру в голень… Ну это бог с ним. В конце концов «Спартак» не судят, как «Зенит», и никого не судят, как «Зенит». Мы это давно знаем. А такие хештеги пускай запускают обиженные боссы.

У меня другой вопрос: а когда мы посмотрим, как играет «Зенит»? Может быть, для этого нужна Лига чемпионов? Где вообще тот матч в году, в котором «Зенит» показал, как он играет? Вот я, честно говоря, этого не знаю и не вижу.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
21 июля в 20:46
Если ВАР смотрит очевидные ошибки арбитра в поле, то зачем его приглашают к монитору? Проще сказать, что ты ошибся и не тратить время на просмотр очевидной ошибки. Я тоже ЗА то, что система ВАР на сегодня не совершенна и нуждается в доработке.
ekliziast
ekliziast ответ Хозяин фунтиков (раскрыть)
21 июля в 20:09
Я знаю одно , что из 60 очков 30 банально куплены , плюс куплен судейский корпус и глава РФС. Далее перечислять нет желания.
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
21 июля в 20:09
ты забыл про 3 мин когда откровено Дзюбу руками оттолкнули - типа пенальти..
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков ответ hohol2 (раскрыть)
21 июля в 20:07
    Хозяин фунтиков
    Хозяин фунтиков ответ cska1948 (раскрыть)
    21 июля в 20:00
    Пересмотри 3 мин и 12,30 мин..
    потом пиши...
    Дзюбу толкаю в спину ,хоть он и на мяче
    Удар локтем в голову от соболева -прямая красная ..ну минимум жк - НИЧЕГО
    Хозяин фунтиков
    Хозяин фунтиков ответ МиХаХа (раскрыть)
    21 июля в 19:58
    ему некогда..
    он свои тестикулы ищет..
    Хозяин фунтиков
    Хозяин фунтиков ответ Константин Белых (раскрыть)
    21 июля в 19:53
    пенальти на Дзюбе 3 мин тоже нигде не повторят..
    12,30 удар локтем в голову нигде нет..
    а это прямая красная -ну так ничего и жк
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014 ответ cska1948 (раскрыть)
    21 июля в 19:49
    Так НАДО МЕНЯТЬ правила использования ВАР!!! Я тоже за, давайте и жёлтые смотрят, пусть всё смотрят. Только надо менять правила просмотра ВАР. ВАР сейчас смотрят очевидные эпизоды, только ОЧЕВИДНЫЕ ОШИБКИ, а не спорные моменты.
    Хозяин фунтиков
    Хозяин фунтиков ответ Сп62 (раскрыть)
    21 июля в 19:39
    без вара в начале сезона судейки в наглую подарили спартаку 7 очков..
    Хозяин фунтиков
    Хозяин фунтиков ответ ekliziast (раскрыть)
    21 июля в 19:28
    а что ты о фармах то знаешь?
    Сочи и Оренбург бились с нами,
    а динамо и спартак просто безвольно подарили нам 12 очков + при жтом по разу проиграв Сочи..
    спартак 8 с лишним лет вообще не выигрывал в Санкт-Петербурге..
    всё что мог в этом сезоне спартак проиграл Зениту..
    Дзюба и Азмун забили 33 гола как и ВЕСЬ спартак...
    Хозяин фунтиков
    Хозяин фунтиков ответ Константин Белых (раскрыть)
    21 июля в 19:23
    ни в чем повторяю НИ В ЧЁМ спартак сильнее не был..
    на первых минутах НИ ЗА ЧТО судейка посадил всех защитников Зенита на жк..
    на 3 мин при очередной атаке Зенита Дзюбу руками откровенно отталкивают от мяча - ПЕНАЛЬТИ!!! но свиньям даже жк недали..
    3м12сек с зади жестко сбивают Дугласа -опять НИЧЕГО!!!
    11 мин соболев вылетает локтем в перед в Дзюбу- НИЧЕГО!!!
    12,30 соболев откровенно бьёт Барриоса в голову ( по предписанию фифа - прямая красная!) но он и жк не получает ..чуть позже срубает Дзюбу и ..да неужели жк (была бы вторая).. продолжить ?!? про Зенит у меня тоже есть...
    Хозяин фунтиков
    Хозяин фунтиков
    21 июля в 19:13
    мерзкая прогнившая селезня..
    фу фу фу никогда его отбросы не читаю....
    Azu-Killah37
    Azu-Killah37 ответ Некакойшенко (комментарий удален) (раскрыть)
    21 июля в 08:56, ред.
    Понятнооо, съехал с темы( а я думал у нас конструктивный диалог
    Я тоже могу покидать тебе мнения разных людей о разных клубах, на ютубе прочитай те же комменты под обзорами Спартака, увидишь какая это "народная" команда) Народ объединяет ненависть к Спартаку, поэтому она народная
    Только зачем мне это? Это же наше обсуждение
    PS - Зенит точно не мы, мы это Манчестер Юнайтед!!!
    Azu-Killah37
    Azu-Killah37 ответ Некакойшенко (раскрыть)
    20 июля в 20:13
    Дык сам посуди, если по твоим словам у Зенита тепличные условия, то все их соперники в чемпионате России грубо говоря играют против 12 человек, верно? Как же они тогда должны всех рвать в Европе, если там придёцца играть всего лишь против 11?)
    denmig
    denmig ответ Константин Белых (раскрыть)
    20 июля в 19:12
    Что значит будет!??? У них постоянно одна и та же песня в ЛЧ - или групповой не смогла я не смогла или максимум 1/8 когда никакущие команды подфортились!
    denmig
    denmig ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    20 июля в 19:08
    В вашем случае даже голевой пас не имеет значения! - ваше умение проплатить судеек и вставить своих человечков на нужные должности! ЛЧ все расставит на свои места!
    Project Pandora
    Project Pandora ответ n272nm (раскрыть)
    20 июля в 18:31
    Со всеми претензиями о повторах обращайтесь к своим. Игра была в питере и трансляция велась местными кампаниями.
    n272nm
    n272nm ответ Константин Белых (раскрыть)
    20 июля в 13:57
    Спартак не был сильнее. Мы выиграли в честной борьбе. Даже если судья в моменте с Соболевым ошибся, это не гарантировало победы Спартаку. Более того, Дзюбу тоже держали руками в штрафной Спартака, однако, это практически не показывали на повторах. Разница в том, что Зенит не возмущается по этому поводу и не орет про заговор.
    Константин Белых
    Константин Белых ответ n272nm (раскрыть)
    20 июля в 13:41
    Ж К это одно. А отмененный гол и отказ смотреть Вар на Соболе это совсем другое. Спартак по физухе и по игре был сильнее. и если по правилам это 1-2 в пользу Спартака. Если в честной борьбе выиграть не можете в России-грош цена будет вам в ЛЧ
    Некакойшенко
    Некакойшенко ответ Azu-Killah37 (раскрыть)
    20 июля в 13:26
    Чтобы достойно выступать, должна быть конкуренция.Реальная , а не дутая как у вашего Зенита.Не должно быть тепличных условий.Условия должны быть равными для всех.
    dino-hsv
    dino-hsv ответ NGYRZ (раскрыть)
    20 июля в 13:22
    у "матч-твшных" комментаторов появился свой канал "коммент.шоу", и вот там видно, как им есть, что сказать. они позволяют себе несколько слов о зените, которые в жизни бы не сказали на тв. правда, всё равно делают это с осторожностью, ибо с работы выпнут и фиг ты куда попадёшь, пока на окко вакансия не появится :)
    Багров-брат
    Багров-брат
    20 июля в 13:06
    Васёк переобулся в Великого критикана? Неужели отодвинули от кормушки, раньше то бы лелеян властями и, оба-на, родился правоборец. Однако вирус некоторым и по мозгам прошёлся...)))
    Ravshan878
    Ravshan878
    20 июля в 13:05
    Зенит champion нет вопросов. Естественный лицо команды увидем в ЛЧ. Вот и тогда поговорим.)))
    mihaluch
    mihaluch
    20 июля в 12:51
    Но Зенит не бы ни когда липовым чемпионом
    Юрниекс
    Юрниекс
    20 июля в 12:47
    Иногда и Вася говорит по делу...
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    20 июля в 12:26
    Пойдем брат, купим коньяка и просто посмотрим на окно.......
    ekliziast
    ekliziast ответ n272nm (раскрыть)
    20 июля в 12:21, ред.
    Претензии Зенита ? Самому то не смешно?Мало двух фармов? Или дорого за Сутормина 40руб?Или судейский корпус не объективен?
    Альфи
    Альфи ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    20 июля в 12:14
    «Глаголом бить» — ударить словом.
    Глаголы жить, любить, творить,
    Не правда ль жизни всей основа,
    Увидеть бы, здесь точно нить.

    Вот бы, полётом мысли слово
    В его значении открыть,
    Тогда, чего уж там. Готово.
    Он слово-дело, объяснить?

    Поберегитесь, слово-дело!
    Осознавайте, каждый слог,
    Без мата речь не оскудела б,
    С чем ступишь к Богу на порог?
    ekliziast
    ekliziast ответ За адекватность (раскрыть)
    20 июля в 12:14
    Не юродствуй , ни к чему это. Достаточно просто объективного судейства и не надо покупать игроков за 3руб. пачка , а также иметь пару фармов.
    NGYRZ
    NGYRZ
    20 июля в 12:09, ред.
    Вот если честно, ни одного спортивного журналиста в России не хочется так слушать, как Уткита - всегда говорит как есть, без всякого юления и главное он свободен в своих высказываниях и не зажат рамками субординации, коллективной этики и начальниками.

    Взять Матч тв, я же уверен, там мноим есть что сказать, и в частности про Зенит, но так как Газпром-медиа это фактически владелец канала, всем журналистам велино выбирать и подбирать выражения в отношении Зенита. Об этом давно говорят и знают все!

    Что касается Зенита, я со6ласен с Уткиным, пусть покажут себя в ЛЧ и тогда можно будеть радоваться за победы Зенита, а пока, даже из группы не выходят, это позор!

    Еще меня смутил момент с Малкомом, в моменте со вторым голом, а именно как он прошел по левому флангу и выкатил на гол!
    Этот игрок не попадал в состав Барселоны, а в нашем чемпионате он видится на две головы выше остальных российских игроков,, это тонкий намек на уровень наших игроков и силу чемпионата.
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