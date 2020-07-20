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Иванович: «Выиграли у „Спартака“ за счёт характера»

20 июля 2020, 00:02
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал победу своей команды в полуфинальном матче Кубка России против «Спартака» (2:1).

Очень много эмоций, очень большое напряжение было в этом матче. За счет характера его выиграли.

Матчи со «Спартаком» — это всегда большие игры! Проблема, что в них всё может пойти не так, как ты хочешь. Но мы справились и молодцы.

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Все комментарии
морозз
морозз ответ Jeck Denielse (раскрыть)
20 июля в 21:07
Как тебя торкнула несправедливость к Спартаку, понимаю что стыдно! Но краткость сестра таланта!
Колян Скрябин
Колян Скрябин
20 июля в 14:38
за счёт судьи VAR
FROLL 001
FROLL 001 ответ oFANATo (раскрыть)
20 июля в 12:24
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    20 июля в 11:27
    Все относительно) 17 голов дзюбы... эх, еслиб я верил всему.
    А потом вот такие тухленькие победы вы складываете в подобную статистику и вам кажется, что вы фавориты. Нет, не фавориты, не убедили.
    Айртон защитник, и он выложил голевую на Соболя, а его жирков завалил
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    20 июля в 11:18
    Группа ЛЧ не кубковый разовый непредсказуемый междусобойчик....
    А серия игр...в которой Зенит до последней игры сохранял возможность пройти дальше...
    Айртон неплохой малый....но с Малкомом,Влашичем и Крыховяком в каждом движении которых видна "школа" и класс - и рядом не валялся...

    Никто не упрекает Соболева в отсутствии самоотдачи...старается...и несомненно награда за это найдёт героя...голы придут...
    А пока...
    Дзюба - 27 игр - 17 голов...13 голевых пасов...
    Соболев - 2 гола за последние 16 матчей в РПЛ...
    Azu-Killah37
    Azu-Killah37 ответ чемпионство с душком (раскрыть)
    20 июля в 10:44
    1. Соболев оттолкнул Жиркова, тот по инерции схватился за него, чтобы устоять на ногах и не оставить его одного
    2.Вот я побегу с мячом, схвачу отставленную руку в подмышечный захват и упаду! Пенальти?
    Azu-Killah37
    Azu-Killah37 ответ Killofwrath (раскрыть)
    20 июля в 10:40
    Первый матч с Сочи полный беспредел творился - не поставили чистейший пенальти в ворота Спартака и засчитали гол на 95 минуте, с ДИЧАЙШИМ нарушением правил от Жиго
    И уже забыли))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    20 июля в 10:38
    Ты же знаешь, я с этой твоей относительностью не согласен, все таки стоимость игроков меньше всего влияет на результат в кубковых матчах, тот же ЦСКА и Реал пр мер или вчерашний матч взять, где Айртон сыграл не хуже Малкома а ноунэйм Соболев забил больше Звезд Азмуна и дзюбы с игры.
    Да и судья относительно судил, к Федуну одно отношение, к Медведеву другое.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    20 июля в 09:56
    Всё относительно....
    До последнего тура в группе ЛЧ Зенит имел шансы на плей-офф....
    Но Семак поехал в Лиссабон без 6-ти ведущих игроков...
    Плюс лазарет на 106 млн (по стоимости игроков) из имеющихся 211-ти...
    Плюс не забывай что Зенит по этому показателю и так был самый "бедный" в группе....
    Думаю в ЛЧ сейчас в плей-офф выходить менее чем на 350-500 млн по стоимости состава - вообще только букмекеров смешить...)))

    Да и группа не показатель...
    Если лепить команду евроуровня...то вложения и работа должны проводится соответствующие.....
    А так....что в прошлый раз 5 побед в группе...что в нынешней 4-е место - итог один....дальше 1/8-ой ЛЧ дороги нет....
    Чего достаточно для доминирования в РПЛ совсем недостаточно чтоб "пошуметь" в европах...
    А судя по автоматическому подписанию господина Осорио - "шуметь" там никто и не собирается...)))
    Killofwrath
    Killofwrath
    20 июля в 09:33
    странно, что Спартак ноет за судейство, но в пользу их не единожды ошибались)
    например, матч с Тамбовом, ибо гол с игры нельзя было засчитывать и пенка - вата
    ах да, вы его все равно в76и
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    20 июля в 09:14
    Джек, и нам бы посмеяться над твоей шуткой, 3 победы, нет 3 Победы, а потом.... бенфики, лионы и худшая команда в ЛЧ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    20 июля в 09:14
    а козлодоев прямой в голеностоп аиртону ,беспредел
    stavr74
    stavr74
    20 июля в 09:00
    сам то веришь в этот бред ???
    какой характер????
    где он????
    в каком месте он у вас???
    в комнате где продажный ВАР???
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    20 июля в 08:43
    Спартак не может проиграть без ошибок судей...ибо барселоноподобен....
    Весь матч имел подавляющее преимущество и обязан был побеждать с крупным счётом....
    3 поражения за год от Зенита - вопиющая несправедливость...
    9-е место в таблице - вообще сугубо судейский произвол...
    Не удивлюсь если завтра так рефери Иванов окажется таким же тотализаторщиком как и переобувшийся Лапочкин...
    Состав команды как и мудрые действия Руководства клуба просто обязаны были привести команду к первому месту в таблице...с огромным отрывом от остальных 15-ти команд....
    Всем странно отсутствие Тодеско в первой корзине при жеребьёвке в ЛЧ....

    Не верьте таблицам и результатам отдельных матчей !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Истина - только в послематчевых комментариях...(после якобы проигранных встреч)....
    Всё куплено!!!
    Сочи,Тамбов,Тула,Оренбург,Урал - просто купили победы над Спартаком...придавив судей огромным бюджетом...!!!!!!!...а это - нечестно....

    Судя по послесезонным комментам....Спартаку не поставили 36 пенальти в ворота соперников....незасчитали 121 гол....и не удалили 24 грубых игрока в стане противников.....
    Это не в одни ворота не лезет....

    Понятно что Кашшаи болельщик "Тамбова"......но судить надо все команды одинаково...

    Даёшь справедливость в судейском корпусе !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ZaZizu
    ZaZizu
    20 июля в 07:47
    выиграли за счёт слепого вар, не поставившего вам два пенальти. ...зенит играл 10 минут, когда Спартак опустил руки после пенальти.
    Блоссия
    Блоссия
    20 июля в 07:37
    Характер или VAR-актер? Всем очевидно, что второе)))
    VAN ARM
    VAN ARM
    20 июля в 07:20
    будь хотя бы с собой честен))))) характера как раз и не было)))
    морозз
    морозз
    20 июля в 07:11
    Характерная особенность характера судьи... это свисток, окрашенный в голубые цвета Принадлежащие некоему клубу!
    ДАША Д
    ДАША Д
    20 июля в 06:36
    Выиграли благодаря судье.
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
    20 июля в 05:43
    вот к Ивановичу у меня никаких вопросов, стабилен на высоком уровне и никого не провоцирует
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    20 июля в 05:36
    Характер здесь не причем
    Adolf33
    Adolf33 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    20 июля в 05:21
    Добавь сюда еще Отстоева, или как он там Козлодоев или оздоев.
    antant1
    antant1
    20 июля в 04:59
    Да ладно?)
    Zak11
    Zak11
    20 июля в 03:30
    Не увидел в матче характер этот называемый. Увидел очередные судейские ошибки. И как обычно, по иронии судьбы не в пользу Спартака. Я не понимаю как работает ВАР. Хотят смотрят, хотят не смотрят. Моменты, где мы забиваем или фолим в штрафной просматривают абсолютно все. У соперника не просматривают ровным счётом ничего. Играли мы очень даже неплохо, поставь пенальти в ворота Зенита - игра бы пошла по другому сценарию. Но всё как обычно... Надо доигрывать этот сезон побыстрее и готовится к следующему. Хотя с таким судейством... Уже желания нет смотреть чемпионат. Всё в одну калитку идёт. Это совсем несправедливо.
    Comentarios
    Comentarios
    20 июля в 02:24
    Спартачи норм сыгранули.. в принципе даже наравных
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
    20 июля в 01:57
    Да , Иванов , Вилков , Безбородов - это настоящий питерский характер ! ))
    ABir
    ABir
    20 июля в 01:34
    Справились, поставив ВАР себе на службу
    4RT
    4RT
    20 июля в 00:55
    Хреновый видать у вас характер,коли сами выиграть не можете,без помощи газпромовских шестёрок
    dalex83
    dalex83
    20 июля в 00:54
    Выиграли за счет судьи! Будь мужчиной признать
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