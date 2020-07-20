Иванович: «Выиграли у „Спартака“ за счёт характера»

Защитник «Зенита» прокомментировал победу своей команды в полуфинальном матче Кубка России против «Спартака» (2:1).

Очень много эмоций, очень большое напряжение было в этом матче. За счет характера его выиграли.

Матчи со «Спартаком» — это всегда большие игры! Проблема, что в них всё может пойти не так, как ты хочешь. Но мы справились и молодцы.