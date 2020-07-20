Иванович: «Выиграли у „Спартака“ за счёт характера»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал победу своей команды в полуфинальном матче Кубка России против «Спартака» (2:1).
Очень много эмоций, очень большое напряжение было в этом матче. За счет характера его выиграли.
Матчи со «Спартаком» — это всегда большие игры! Проблема, что в них всё может пойти не так, как ты хочешь. Но мы справились и молодцы.
А потом вот такие тухленькие победы вы складываете в подобную статистику и вам кажется, что вы фавориты. Нет, не фавориты, не убедили.
Айртон защитник, и он выложил голевую на Соболя, а его жирков завалил
А потом вот такие тухленькие победы вы складываете в подобную статистику и вам кажется, что вы фавориты. Нет, не фавориты, не убедили.
Айртон защитник, и он выложил голевую на Соболя, а его жирков завалил
А серия игр...в которой Зенит до последней игры сохранял возможность пройти дальше...
Айртон неплохой малый....но с Малкомом,Влашичем и Крыховяком в каждом движении которых видна "школа" и класс - и рядом не валялся...
Никто не упрекает Соболева в отсутствии самоотдачи...старается...и несомненно награда за это найдёт героя...голы придут...
А пока...
Дзюба - 27 игр - 17 голов...13 голевых пасов...
Соболев - 2 гола за последние 16 матчей в РПЛ...
А серия игр...в которой Зенит до последней игры сохранял возможность пройти дальше...
Айртон неплохой малый....но с Малкомом,Влашичем и Крыховяком в каждом движении которых видна "школа" и класс - и рядом не валялся...
Никто не упрекает Соболева в отсутствии самоотдачи...старается...и несомненно награда за это найдёт героя...голы придут...
А пока...
Дзюба - 27 игр - 17 голов...13 голевых пасов...
Соболев - 2 гола за последние 16 матчей в РПЛ...
2.Вот я побегу с мячом, схвачу отставленную руку в подмышечный захват и упаду! Пенальти?
2.Вот я побегу с мячом, схвачу отставленную руку в подмышечный захват и упаду! Пенальти?
И уже забыли))
И уже забыли))
Да и судья относительно судил, к Федуну одно отношение, к Медведеву другое.
Да и судья относительно судил, к Федуну одно отношение, к Медведеву другое.
До последнего тура в группе ЛЧ Зенит имел шансы на плей-офф....
Но Семак поехал в Лиссабон без 6-ти ведущих игроков...
Плюс лазарет на 106 млн (по стоимости игроков) из имеющихся 211-ти...
Плюс не забывай что Зенит по этому показателю и так был самый "бедный" в группе....
Думаю в ЛЧ сейчас в плей-офф выходить менее чем на 350-500 млн по стоимости состава - вообще только букмекеров смешить...)))
Да и группа не показатель...
Если лепить команду евроуровня...то вложения и работа должны проводится соответствующие.....
А так....что в прошлый раз 5 побед в группе...что в нынешней 4-е место - итог один....дальше 1/8-ой ЛЧ дороги нет....
Чего достаточно для доминирования в РПЛ совсем недостаточно чтоб "пошуметь" в европах...
А судя по автоматическому подписанию господина Осорио - "шуметь" там никто и не собирается...)))
До последнего тура в группе ЛЧ Зенит имел шансы на плей-офф....
Но Семак поехал в Лиссабон без 6-ти ведущих игроков...
Плюс лазарет на 106 млн (по стоимости игроков) из имеющихся 211-ти...
Плюс не забывай что Зенит по этому показателю и так был самый "бедный" в группе....
Думаю в ЛЧ сейчас в плей-офф выходить менее чем на 350-500 млн по стоимости состава - вообще только букмекеров смешить...)))
Да и группа не показатель...
Если лепить команду евроуровня...то вложения и работа должны проводится соответствующие.....
А так....что в прошлый раз 5 побед в группе...что в нынешней 4-е место - итог один....дальше 1/8-ой ЛЧ дороги нет....
Чего достаточно для доминирования в РПЛ совсем недостаточно чтоб "пошуметь" в европах...
А судя по автоматическому подписанию господина Осорио - "шуметь" там никто и не собирается...)))
например, матч с Тамбовом, ибо гол с игры нельзя было засчитывать и пенка - вата
ах да, вы его все равно в76и
например, матч с Тамбовом, ибо гол с игры нельзя было засчитывать и пенка - вата
ах да, вы его все равно в76и
какой характер????
где он????
в каком месте он у вас???
в комнате где продажный ВАР???
какой характер????
где он????
в каком месте он у вас???
в комнате где продажный ВАР???
Весь матч имел подавляющее преимущество и обязан был побеждать с крупным счётом....
3 поражения за год от Зенита - вопиющая несправедливость...
9-е место в таблице - вообще сугубо судейский произвол...
Не удивлюсь если завтра так рефери Иванов окажется таким же тотализаторщиком как и переобувшийся Лапочкин...
Состав команды как и мудрые действия Руководства клуба просто обязаны были привести команду к первому месту в таблице...с огромным отрывом от остальных 15-ти команд....
Всем странно отсутствие Тодеско в первой корзине при жеребьёвке в ЛЧ....
Не верьте таблицам и результатам отдельных матчей !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Истина - только в послематчевых комментариях...(после якобы проигранных встреч)....
Всё куплено!!!
Сочи,Тамбов,Тула,Оренбург,Урал - просто купили победы над Спартаком...придавив судей огромным бюджетом...!!!!!!!...а это - нечестно....
Судя по послесезонным комментам....Спартаку не поставили 36 пенальти в ворота соперников....незасчитали 121 гол....и не удалили 24 грубых игрока в стане противников.....
Это не в одни ворота не лезет....
Понятно что Кашшаи болельщик "Тамбова"......но судить надо все команды одинаково...
Даёшь справедливость в судейском корпусе !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Весь матч имел подавляющее преимущество и обязан был побеждать с крупным счётом....
3 поражения за год от Зенита - вопиющая несправедливость...
9-е место в таблице - вообще сугубо судейский произвол...
Не удивлюсь если завтра так рефери Иванов окажется таким же тотализаторщиком как и переобувшийся Лапочкин...
Состав команды как и мудрые действия Руководства клуба просто обязаны были привести команду к первому месту в таблице...с огромным отрывом от остальных 15-ти команд....
Всем странно отсутствие Тодеско в первой корзине при жеребьёвке в ЛЧ....
Не верьте таблицам и результатам отдельных матчей !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Истина - только в послематчевых комментариях...(после якобы проигранных встреч)....
Всё куплено!!!
Сочи,Тамбов,Тула,Оренбург,Урал - просто купили победы над Спартаком...придавив судей огромным бюджетом...!!!!!!!...а это - нечестно....
Судя по послесезонным комментам....Спартаку не поставили 36 пенальти в ворота соперников....незасчитали 121 гол....и не удалили 24 грубых игрока в стане противников.....
Это не в одни ворота не лезет....
Понятно что Кашшаи болельщик "Тамбова"......но судить надо все команды одинаково...
Даёшь справедливость в судейском корпусе !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!