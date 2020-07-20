Крал: «Большое спасибо всем нашим болельщикам»

Полузащитник «Спартака» отреагировал на поражение от «Зенита» в полуфинале Кубка России.

Такие моменты сделают нас сильнее, ведь плохое может стать хорошим толчком для чего-то другого, но уже хорошего.

Большое спасибо всем нашим болельщикам за то, что вы всегда с нами!