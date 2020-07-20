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Крал: «Большое спасибо всем нашим болельщикам»

20 июля 2020, 08:37
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал отреагировал на поражение от «Зенита» в полуфинале Кубка России.

Такие моменты сделают нас сильнее, ведь плохое может стать хорошим толчком для чего-то другого, но уже хорошего.

Большое спасибо всем нашим болельщикам за то, что вы всегда с нами!

 

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Все комментарии
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
20 июля в 10:02
Как же Спартак так) с начало кубок канделаки выиграли все болельщики слюнками брызгали дамы )) да тренер) теперь во всем арбитров обвинили)) во всем ваш фердун виноват понабрали сброд и хотят в еврокубки)) играть нужно а не на арбитров смотреть)
blasgovest
blasgovest
20 июля в 09:51
От команды с девятого места очень много шума не по делу, отстать на 30 очков и обвинять в этом всех, кроме себя.
handreb
handreb
20 июля в 09:49
Спартак был для Зенита самой удобной командой, можно сказать филиалом, все очки подарил, даже Уфа пожадничала.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
20 июля в 09:44
Мне то за что стыдится ???
Я не судья....
Я не судья судей...
Значки "За победу в Кубке России 2019/2020" до полуфинала я не заказывал....))
В матчах вашей команды против "Тамбова" "Сочи" "Урала" "Арсенала" "Оренбурга" "Уфы" болельщиком данных славных клубов не был...
Послематчевые речи А.И.Медведеву не сочиняю...
Беспроигрышная позиция Л.А.Федуна "во всём виноваты судьи" - не моих рук дело....

Футбол РПЛ...это отдельный малоизученный вид спорта....
Сегодня одни со щитом,вторые на щите....завтра другие....

Касаемо противостояния....
Игра ожидаемо получилась...вне зависимости от счёта...команды молодцы...
И это главное...

На сегодня считаю Зенит по составу и по игрк будет по-сильней Спартака...даже убрав всю описанную ниже лояльность судей к Питеру и непримиримость рефери к Спартаку.....
У Тодеско работы непочатый край.....

А изливаемый негатив скорей несоответствие ожиданий от сезона и результатов....
Что и не удивительно...ибо понятно что Спартак не на своём месте в таблице...

Как бы там ни было...скорейшего возвращения вам лидирующую группу отечественных клубов....помирится с судьями....да и вообще не зацикливаться на судействе....укрепить состав и скорейшей адаптации тандему Тодеско-Газизов.....

Завсегда добротно отношусь к твоим комментам...пусть порой и "на грани".))....ибо отличаются от просто злобных...долей юмора и остроумия......

Удачи !!!
LOpp
LOpp
20 июля в 09:35
МиХаХа
МиХаХа
20 июля в 09:32
Заходите ещё. Зениту нужны будут очки в следующем сезоне. ))))))
Abverin
Abverin
20 июля в 09:31
9-е место не пердив и ладно.
LOpp
LOpp
20 июля в 09:27
Вчера мусора не пропускали на стадион всех болельщиков в красной футболке. Клоуны.
Рыжая Борода
Рыжая Борода ответ cska vperiod (раскрыть)
20 июля в 09:21
ты серьезно? Федун поднял шумиху? и мы типа подхватили?!! ахах
cska vperiod
cska vperiod
20 июля в 09:14
Федун создал шумиху вокруг судейства, разогрел болельщиков типа видите нашей вины нет мы делаем всё ровно а теперь благодарят болел за то, что они их поддержали когда чуть чуть не вылетели в пердив.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ДАША Д (раскрыть)
20 июля в 08:59
К счастью футбол это не только про биться, но и про игру, а её Спартак не навязал. Мы можем отвечать, дать отпор,огрызнуться, но чтобы доминировать нет
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
20 июля в 08:57
Джек, привет, тебя поздравить с победой или ещё стыдно пока?)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
20 июля в 08:54
Пусть Месси,Роналду,Крал и Неймар долго радуют поклонников своей игрой ....
Удачи им и долгой успешной карьеры...
Leha-ha50
Leha-ha50
20 июля в 08:53
Вполне достойно отыграли.
VAN ARM
VAN ARM
20 июля в 08:51
Да и вам спасибо. Играли лучше чем я ожидал))
nubom
nubom
20 июля в 08:49
Болельщиков надо благодарить своей игрой...
Литейный 4
Литейный 4
20 июля в 08:47
Кушайте на здоровье! Спартак поставщик очков для Зенита. Зенит-7. Гыгыгы
ДСА
ДСА
20 июля в 08:40
Теперь сезон следует признать провальным.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 июля в 08:39
Большое вам пожалуста...
ДАША Д
ДАША Д
20 июля в 08:38
В нежелании биться упрекнуть нельзя.
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