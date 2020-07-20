Крал: «Большое спасибо всем нашим болельщикам»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал отреагировал на поражение от «Зенита» в полуфинале Кубка России.
Такие моменты сделают нас сильнее, ведь плохое может стать хорошим толчком для чего-то другого, но уже хорошего.
Большое спасибо всем нашим болельщикам за то, что вы всегда с нами!
Я не судья....
Я не судья судей...
Значки "За победу в Кубке России 2019/2020" до полуфинала я не заказывал....))
В матчах вашей команды против "Тамбова" "Сочи" "Урала" "Арсенала" "Оренбурга" "Уфы" болельщиком данных славных клубов не был...
Послематчевые речи А.И.Медведеву не сочиняю...
Беспроигрышная позиция Л.А.Федуна "во всём виноваты судьи" - не моих рук дело....
Футбол РПЛ...это отдельный малоизученный вид спорта....
Сегодня одни со щитом,вторые на щите....завтра другие....
Касаемо противостояния....
Игра ожидаемо получилась...вне зависимости от счёта...команды молодцы...
И это главное...
На сегодня считаю Зенит по составу и по игрк будет по-сильней Спартака...даже убрав всю описанную ниже лояльность судей к Питеру и непримиримость рефери к Спартаку.....
У Тодеско работы непочатый край.....
А изливаемый негатив скорей несоответствие ожиданий от сезона и результатов....
Что и не удивительно...ибо понятно что Спартак не на своём месте в таблице...
Как бы там ни было...скорейшего возвращения вам лидирующую группу отечественных клубов....помирится с судьями....да и вообще не зацикливаться на судействе....укрепить состав и скорейшей адаптации тандему Тодеско-Газизов.....
Завсегда добротно отношусь к твоим комментам...пусть порой и "на грани".))....ибо отличаются от просто злобных...долей юмора и остроумия......
Удачи !!!
Я не судья....
Я не судья судей...
Значки "За победу в Кубке России 2019/2020" до полуфинала я не заказывал....))
В матчах вашей команды против "Тамбова" "Сочи" "Урала" "Арсенала" "Оренбурга" "Уфы" болельщиком данных славных клубов не был...
Послематчевые речи А.И.Медведеву не сочиняю...
Беспроигрышная позиция Л.А.Федуна "во всём виноваты судьи" - не моих рук дело....
Футбол РПЛ...это отдельный малоизученный вид спорта....
Сегодня одни со щитом,вторые на щите....завтра другие....
Касаемо противостояния....
Игра ожидаемо получилась...вне зависимости от счёта...команды молодцы...
И это главное...
На сегодня считаю Зенит по составу и по игрк будет по-сильней Спартака...даже убрав всю описанную ниже лояльность судей к Питеру и непримиримость рефери к Спартаку.....
У Тодеско работы непочатый край.....
А изливаемый негатив скорей несоответствие ожиданий от сезона и результатов....
Что и не удивительно...ибо понятно что Спартак не на своём месте в таблице...
Как бы там ни было...скорейшего возвращения вам лидирующую группу отечественных клубов....помирится с судьями....да и вообще не зацикливаться на судействе....укрепить состав и скорейшей адаптации тандему Тодеско-Газизов.....
Завсегда добротно отношусь к твоим комментам...пусть порой и "на грани".))....ибо отличаются от просто злобных...долей юмора и остроумия......
Удачи !!!
Удачи им и долгой успешной карьеры...
Удачи им и долгой успешной карьеры...