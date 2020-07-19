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Скандал в Санкт-Петербурге: потеряли два пенальти, нашли голы

сегодня, 21:45
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Арбитры странно ошибались, футболисты – тоже, а «Соккер.ру» резюмирует кубковое безумие.

5 ключевых замечаний по игре

1. Не все важные моменты проверили

При счете 0:0 Жирков схватил за футболку Соболева. Сергей Иванов почему-то не посмотрел повтор. И когда Осорио толкнул Айртона во втором тайме, то повтор не смотрели. Но удар Гапонова по стопе Азмуна увидели, офсайд у Жиго арбитры заметили. Так что предложу фанатам «Зенита» и «Спартака» не унижаться так, как некоторые рефери.

В элементарных эпизодах споры лишние. Пенальти на Соболеве и Айртоне очевидны. Пенальти на Азмуне – тоже. И Жиго оказался в офсайде. Но если бы начали с пенальти в ворота Кержакова – весь матч меняется. Да и при 2:1 пенальти спас бы «Спартак». Главный судья Иванов и арбитр VAR Турбин не заметили два фола в штрафной. Кашшаи придумал метод, что позволяет арбитрам делать, что вздумается – не пользоваться повторами.  

2. Поединок получился насыщенным

Не столько качественным, не столько темповым, как насыщенным событиями. Фолы, карточки, атака на атаку, моменты, споры, конфликт Соболева и Дзюбы, голы – всё было. Для зрителя без личного отношения к «Зениту» или «Спартаку» было за чем следить. Увидели интригу, роли определили – «Спартак» уступал в классе, но старался. Яркий матч.

3. Физически было очень сложно

Можно по пальцам, как Клопп кубки чемпионов «Ливерпуля», считать тех, кто не дожил до конца матча функционально. «Спартак» вошел в концовку сезона уставшим. По перепаду в количестве ударов по воротам видна разница в свежести. Но и петербуржцы выдохлись. Садили друг друга на карточки, оставляли свободные зоны. С мячом «Зенит» был неплох, без него играли намного хуже. «Спартак» ошибался и первым номером, и вторым, но на них физика тоже сказалась.

4. Концовку испортила негибкость

Если говорим о том, на что футболисты влияли. И «Зенит», и «Спартак» обожают действовать по шаблону, тактически гибкими не являются. Следовательно, кто получает преимущество в один гол – тот превращает игру в вязкую кашу. Тот ждет свободных зон и ошибок. А второму не хватает фантазии и свежести. «Зенит» легко мог оказаться в роли «Спартака» в такой игре.

5. Проиграли зрители и судьи матча

Хочется получать футбол, а не ошибки рефери. Зрителей в итоге обворовали – не увидели чистое сравнение команд, добавилось влияние бездействия арбитров. Надеюсь, взрослым фанатам «Зенита» хватит уважения к себе после такого странного матча не насмехаться над «Спартаком». Нет причин. Если арбитры обижают команду Семака, фанаты себя не сдерживают. Справедливо относиться к ошибкам в свою пользу аналогично – не радоваться такому. Иванов, Турбин и зрители сегодня проиграли, команды – нет.

5 выводов по игре «Зенита»

1. Блуждающий Малком – козырь

Дзюба и Азмун тоже часто меняют позиции, у них получается органично. А Малком добавил разнообразия. Вышел под форвардами, затем был на правом фланге, а отметился на левом, когда увез в детский сад сразу двух молодых защитников «Спартака». Класс футболиста срабатывает, даже если вся команда в целом играет средне.

2. «Зенит» снова ставил на опыт

Пустые зоны у «Спартака» появились после того, как москвичи пропустили с пенальти. Тогда уже пошли подходы «Зенита» с игры. Мог забить Азмун, забил Кузяев, во втором тайме у Жиркова был опасный проход. Если бы Сердар отличился в первом тайме, то счет 3:1 поставил бы крест на интриге. Но и так свободных зон хватало, ведь чемпион вел в счете. 

3. Семак научил исполнять приказы

Раньше «Зенит» чаще рисковал. Сейчас это две широкие линии защиты, и хотя ошибки были – Соболев мог сравнять после навеса с правого фланга, центральные защитники «Зенита» за ним не успевали, за счет жесткой структуры игры петербуржцы справились. Впереди – ставка на сыгранность Дзюбы и Азмуна и на технику Малкома, в защите – на опыт Ивановича и Ракицкого. Аккуратная команда отбилась.

4. «Зенит» остановился в концовке

Не похоже, чтобы «Зенит» был готов к овертайму. Как и «Спартак», поэтому отказ Иванова от двух пенальти в ворота чемпионов точно повлиял. Могла быть как минимум ничья, а это дополнительное время, игра нервов, возможное удаление Оздоева или любого другого игрока команды, у которой далеко не все получилось. Классом «Зенит» посверкивал, но «Спартак» их обхитрил не раз.

5. Центр поля провалил поединок

По чемпионским меркам, ведь «Спартак» не воспользовался тем, что Барриос и Дуглас Сантос сыграли не лучший свой матч. Оба пахали, но оба рисковали, ошибались, зарабатывали фолы. Семак не случайно пытался добавить новых людей, чтобы ловили самых активных москвичей. И не случайно план не сработал. Не было у «Зенита» козырей для овертайма, на который нарывались.

5 выводов по игре «Спартака»

1. Молодость вредит москвичам

Жуткая серия невезения – понятно. Судьи ошибались – очевидно. Но давайте начнем с того, что «Спартак» сравнял счет перед перерывом, а после этого сразу допустили двойную ошибку. Ушли бы при 1:1 отдыхать – получили бы моральное преимущество. Элементарные ошибки на результаты «Спартака» влияли в этом сезоне часто, молодые ошибались не раз. Опыта им не хватает, хотя дело наживное.

2. Латераль Маслов разочаровал

Идея была понятной – Маслов с пасом, но лучше защищается, чем Рассказов. В теории, на практике упустил Малкома. Ошибку признали, когда на поле появился Николай. Заменили Гапонова, поскольку и он подставил команду. Но поскольку «Спартак» не давил правым флангом, то Жирков вышел в еще один финал Кубка.

3. Айртон – ключевой футболист

В этой схеме и в моментах, когда нужно забивать мячи, уступая в счете. Очевидно, что без активности Айртона «Спартаку» не светят ни умные прострелы, ни правильные навесы. Плохо для москвичей, что Бакаев садил соперников на карточки, но снова сыграл бледно – почти ничего не создал, зато Айртон – красавец. И красную мог заработать для соперника, и пенальти.

4. Соболев показал характер

Не дерби по определению, но дерби по смыслу. Так что Александр все правильно делал. Разве что надо было показать судье в корректной форме, что его тянули за майку – хотя было видно, что футболистам «Спартака» приказали не спорить с арбитрами, чтобы не получать лишние карточки. Соболева и Дзюбу могли наказать за обмен матами желтыми, но если возвращаемся к футболу, то Александр вел за собой. И это правильное поведение форварда.

5. «Спартак» — короли невезения

Сейчас в Англии обсуждают МЮ, за которых даже Моуриньо по старой памяти играет – обыграл «Лестер», упростив Сульшеру путь в ЛЧ. За «манкунианцев» работают в АПЛ ошибки рефери, им везет с пенальти и отменой голов. А вот «Спартак» как МЮ наоборот. Могли забить первыми с пенальти, сравнять раньше, остаться в большинстве. И не повезло.

Если делать генеральный вывод, то это был ничейный матч – под овертайм. Выдохлись обе стороны и могли добраться до серии пенальти. «Зенит» никого не уничтожил и не унизил, а «Спартак» привычно помог сопернику раньше, чем себе. В финал вышел изначальный фаворит, который через неделю сыграет против «Химок».

Первый тайм был крутым, но второй сдвинул игру в сторону предсказуемого до матча сценария – победы «Зенита» в один мяч. Вот только можно сколько угодно ругать Тедеско, хвалить Семака за создание рациональной команды, но куда деть два явных момента в штрафной Кержакова? Заметьте, сознательно занижаем планку.

Важно, чтобы судья хотя бы ходил к монитору и своими глазами видел захват за футболку Соболева и толчок рукой Айртона. Эпизоды простые, но у экрана главный арбитр рисковал бы своей репутацией, а так сделают вид, что ничего не было. Привыкать к такому, упрекая только жертву – в этом случае «Спартак», хотя страдают разные клубы, только реже, не стоит.

Если футбольное сообщество примет избирательное правосудие за новую норму, то порядок никогда не наведут. Насмешки о «Черном зеркале» – над собой. Если бы Дзюбу дернули за футболку, а Жиркова толкнули в штрафной, и после этого «Зенит» вылетел,  в Санкт-Петербурге однозначно бы говорили о судействе, а Семак пошел бы материть Иванова.

«Спартак» сейчас имеет право негодовать, слишком очевидными были эпизоды с незамеченными пенальти, отказ от просмотра повторов – крайне подозрительная практика, а счет не 7:1, даже один пенальти из двух менял судьбу полуфинала. Жаль, получили еще один украденный у зрителей важный поединок.

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25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 23:34
Фол жиркова это фол последней надежды, его должны были удалять и ставить пену. Мяч точно к Соболеву шёл
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 23:24
Да, пена сильно помогла питерцам, они прям громить нас побежали, но правда забыли, что за весь послекороновирусный период они два три гола с игры забили.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 23:19
Как бы Жиго дисквалификацию не влепили, то что два матча подряд из-за его микроофсайдов голы отменяют. За это удалять возможно скоро будут
berda2003
berda2003
сегодня в 23:17
задолбали своими анализами - играли две дворовые команды, которые за пределами двора ничего не стоят...
Viktor Rocky
Viktor Rocky
сегодня в 22:58
    Евгений Шумских
    Евгений Шумских
    сегодня в 22:50
    Если честно, по мне , так лучше проиграть достойно как мужики, чем так выигрывать. Стремно как то на душе от этого всего. Мерзко. Но нечего не поделаешь "Голубая луна" всему виной.... Видно голубое топливо делает свое дело. Народное достояние))) А нам всем красно белым респект и уважуха, настоящие мужики .. даже и представить трудно что сейчас творится в раздевалке Зенита... Дзюбиньо наверное всех радует))) Лучший анальтист. Зенит форевер!!!!
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
    сегодня в 22:49
    Странно, но после неудовоетворительных результатов, нет ощущения безысходности, скорее наоборот
    DNK74_02
    DNK74_02 ответ Hypnoz (раскрыть)
    сегодня в 22:42
    А спаму и в еаропе судьи мешают. Сплошной заговор! Мирового уровня!
    Все судьи, во всех турнирах против спартака.
    BDA8181
    BDA8181
    сегодня в 22:41
    Ааааа, всё ясно,статью писал ГОРИН.... можно не читать и не обсуждать....
    Полный бред и высосанное из пальца....
    eugenpauk
    eugenpauk
    сегодня в 22:39
    Почему рассудительность, не свойственна людям? Потому что люди это не хотят думать...
    Философы правы, а болельщики настоящие все меньше и меньше высказывают своё мнение, никто не услышит, срач важнее. Если Зениту сегодня не стыдно, значит это потерянная команда обыкновенных лабухов. Спартак удивил желанием биться, но без физики и менталитета, это бесполезно... Спартаковец с 1982 года, надеюсь перерастём в команду молодых и грамотных, а не зажравшихся игроков. Не бойтесь ошибок, опасайтесь тщеславия... Зенит напомнил разложившийся Рим... Как-то не удобно за удар по лицу без последствий. Адекваты Зенита всё понимают, но они беспомощны. Спартачи у нас интересное время впереди... Удачи Всем
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ VAN ARM (раскрыть)
    сегодня в 22:35
    Удивляет и возмущает безапеляционность автора. Создается впечатление. что он один смотрел футбол и один в нем разбирается. Судейство было нормальным, все по делу и не надо завоёвывать популярность подыгрывая Федуну.
    OzonBoy
    OzonBoy ответ Рыжая Борода (раскрыть)
    сегодня в 22:34
    Где там 2 чистых гола????? Акстись Евлампия. Судья сегодня чудо как хорошо отработал. Ваши сдохли под конец игры... Не то что ног не могли носить еле отскочили. Только Соболев светлое пятно
    halfbeek
    halfbeek ответ OzonBoy (раскрыть)
    сегодня в 22:34
    Я понял. Ответа не будет. Будут избитые фразы.
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014
    сегодня в 22:33
    Эти эпизоды вар СМОТРЕЛ....просто не считают, что эпизоды 1000 процентные....ВАР ВМЕШИВАЕТСЯ только в ОЧЕВИДНЫХ эпизодах....к примеру желтые СОБОЛЕВ НЕ ПОЛУЧИЛ 1000 процентную карточку, и из-за этого не был удалён, просто потому что ВАР НЕ СМОТРИТ ЖЁЛТЫЕ! А вот почему вы не написали про 1000 процентное удаление Соболева, Иванов не справился в эпизоде, где и ребенок справится. Удар локтем в лицо, 38 домой. Соболев тайм должен был не доигрывать. А вы написали об этом. НЕТ. Странно, очень!!!
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 22:32
    наплёл много ))но в основном ересь)))
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода ответ Чист (раскрыть)
    сегодня в 22:32
    Зенит выглядел на голову сильней? В чем это выражалось? В 1-м тайме визуально больше владели мячем, а Спартак забил 2 чистых гола, во 2-м тайме картон время тянул и ломал игроков... Не скажу, сто Спартак был лучше, лучшим был судья (хоть и звучит банально)
    OzonBoy
    OzonBoy ответ Чист (раскрыть)
    сегодня в 22:31
    Вот с Вами колллега не соглашусь. В первом тайме СПАРТАК очень хорошо выглядел. Потом видимо Богданыч пистон вставил заиграли
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 22:30
    Коронавирусные чемпионы и все остальное....))). Позорники, кинщики.... даже выиграть по честному то не можете...)) 😊
    OzonBoy
    OzonBoy ответ halfbeek (раскрыть)
    сегодня в 22:29
    Да забивайте и все ... .ука нытье одно.
    OzonBoy
    OzonBoy
    сегодня в 22:28
    Простите это не статья а вы..р какой-то. СПАРТАК сегодня играл как никогда..Кто помешал... С херали суть матча решают пенальти... Да забивайте и будет у Вас счастье....
    Конь огонь
    Конь огонь
    сегодня в 22:26
      КонстантинГродно
      КонстантинГродно
      сегодня в 22:26
      Зенит- позорники) липовые шампиньоны)
      halfbeek
      halfbeek ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
      сегодня в 22:25
      А кто плачет? По существу претензий слабо высказать личное мнение?
      sargesniper
      sargesniper
      сегодня в 22:25
      Сыгранность Дзюбы и азмуна уже все видели, все болелы (зенита) ждут дальнейших близких отношений))) радуги им в чемпионства)
      Рыжая Борода
      Рыжая Борода ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
      сегодня в 22:24
      Результат по сезону Спартака очевиден и бесспорен, но не видеть пристрастия судеек против СМ и их благосклонность к картону это, извините, мягко говоря натуральные числа в степени
      Hypnoz
      Hypnoz
      сегодня в 22:24
      Бомжи без судей не играют, это чётко видно в Европе !
      Чист
      Чист
      сегодня в 22:22, ред.
      Зенит выглядел на голову сильнее спору нет ну это скотское поведение судей - когда за Зенит они всё как через микроскоп разглядывают а в пользу Спартака даже к вару не применяются -два случая в штравной и ниграму сомнения а офсаайд Спартака так быстро разглядел ведь учитывают офсайд во время удара а нидогда когда футболист бьёт по мячу - одна стыдоба -ложка дёгтя в бочку мёда -помне это отголоски за Федунские вызказывания -показывают кто хозяин в доме
      halfbeek
      halfbeek
      сегодня в 22:21
      В Питере со Спартаком бывало и хуже. Количество левых пенальти в ворота красно-белых уже трудно подсчитать. Для меня ничего удивительного не произошло. Многие помнят матч в котором защитники хватали руками Промеса без последствий. Когда Широков отрывал ноги Кариоке.
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      сегодня в 22:15
      Слов нет. Все верно автор разложил. Прошёлся по футбольным ресурсам, там везде однозначное мнение, что Спартак засудили. Пусть бомжы не радуются такой победе. Народ, это не только один Питер и область. Болельщик все понимает, что происходит и самое плохое, что они не могут остановить этот цирк, беспредел, называйте, как хотите, пока питерские у руля.
      Alexeyloktionov
      Alexeyloktionov
      сегодня в 22:14
      Такой футбол нам не нужен, особенно такие победы зениту тоже должны быть не нужны
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