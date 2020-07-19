Скандал в Санкт-Петербурге: потеряли два пенальти, нашли голы

Арбитры странно ошибались, футболисты – тоже, а «Соккер.ру» резюмирует кубковое безумие.
5 ключевых замечаний по игре
1. Не все важные моменты проверили
При счете 0:0 Жирков схватил за футболку Соболева. Сергей Иванов почему-то не посмотрел повтор. И когда Осорио толкнул Айртона во втором тайме, то повтор не смотрели. Но удар Гапонова по стопе Азмуна увидели, офсайд у Жиго арбитры заметили. Так что предложу фанатам «Зенита» и «Спартака» не унижаться так, как некоторые рефери.
В элементарных эпизодах споры лишние. Пенальти на Соболеве и Айртоне очевидны. Пенальти на Азмуне – тоже. И Жиго оказался в офсайде. Но если бы начали с пенальти в ворота Кержакова – весь матч меняется. Да и при 2:1 пенальти спас бы «Спартак». Главный судья Иванов и арбитр VAR Турбин не заметили два фола в штрафной. Кашшаи придумал метод, что позволяет арбитрам делать, что вздумается – не пользоваться повторами.
2. Поединок получился насыщенным
Не столько качественным, не столько темповым, как насыщенным событиями. Фолы, карточки, атака на атаку, моменты, споры, конфликт Соболева и Дзюбы, голы – всё было. Для зрителя без личного отношения к «Зениту» или «Спартаку» было за чем следить. Увидели интригу, роли определили – «Спартак» уступал в классе, но старался. Яркий матч.
3. Физически было очень сложно
Можно по пальцам, как Клопп кубки чемпионов «Ливерпуля», считать тех, кто не дожил до конца матча функционально. «Спартак» вошел в концовку сезона уставшим. По перепаду в количестве ударов по воротам видна разница в свежести. Но и петербуржцы выдохлись. Садили друг друга на карточки, оставляли свободные зоны. С мячом «Зенит» был неплох, без него играли намного хуже. «Спартак» ошибался и первым номером, и вторым, но на них физика тоже сказалась.
4. Концовку испортила негибкость
Если говорим о том, на что футболисты влияли. И «Зенит», и «Спартак» обожают действовать по шаблону, тактически гибкими не являются. Следовательно, кто получает преимущество в один гол – тот превращает игру в вязкую кашу. Тот ждет свободных зон и ошибок. А второму не хватает фантазии и свежести. «Зенит» легко мог оказаться в роли «Спартака» в такой игре.
5. Проиграли зрители и судьи матча
Хочется получать футбол, а не ошибки рефери. Зрителей в итоге обворовали – не увидели чистое сравнение команд, добавилось влияние бездействия арбитров. Надеюсь, взрослым фанатам «Зенита» хватит уважения к себе после такого странного матча не насмехаться над «Спартаком». Нет причин. Если арбитры обижают команду Семака, фанаты себя не сдерживают. Справедливо относиться к ошибкам в свою пользу аналогично – не радоваться такому. Иванов, Турбин и зрители сегодня проиграли, команды – нет.
5 выводов по игре «Зенита»
1. Блуждающий Малком – козырь
Дзюба и Азмун тоже часто меняют позиции, у них получается органично. А Малком добавил разнообразия. Вышел под форвардами, затем был на правом фланге, а отметился на левом, когда увез в детский сад сразу двух молодых защитников «Спартака». Класс футболиста срабатывает, даже если вся команда в целом играет средне.
2. «Зенит» снова ставил на опыт
Пустые зоны у «Спартака» появились после того, как москвичи пропустили с пенальти. Тогда уже пошли подходы «Зенита» с игры. Мог забить Азмун, забил Кузяев, во втором тайме у Жиркова был опасный проход. Если бы Сердар отличился в первом тайме, то счет 3:1 поставил бы крест на интриге. Но и так свободных зон хватало, ведь чемпион вел в счете.
3. Семак научил исполнять приказы
Раньше «Зенит» чаще рисковал. Сейчас это две широкие линии защиты, и хотя ошибки были – Соболев мог сравнять после навеса с правого фланга, центральные защитники «Зенита» за ним не успевали, за счет жесткой структуры игры петербуржцы справились. Впереди – ставка на сыгранность Дзюбы и Азмуна и на технику Малкома, в защите – на опыт Ивановича и Ракицкого. Аккуратная команда отбилась.
4. «Зенит» остановился в концовке
Не похоже, чтобы «Зенит» был готов к овертайму. Как и «Спартак», поэтому отказ Иванова от двух пенальти в ворота чемпионов точно повлиял. Могла быть как минимум ничья, а это дополнительное время, игра нервов, возможное удаление Оздоева или любого другого игрока команды, у которой далеко не все получилось. Классом «Зенит» посверкивал, но «Спартак» их обхитрил не раз.
5. Центр поля провалил поединок
По чемпионским меркам, ведь «Спартак» не воспользовался тем, что Барриос и Дуглас Сантос сыграли не лучший свой матч. Оба пахали, но оба рисковали, ошибались, зарабатывали фолы. Семак не случайно пытался добавить новых людей, чтобы ловили самых активных москвичей. И не случайно план не сработал. Не было у «Зенита» козырей для овертайма, на который нарывались.
5 выводов по игре «Спартака»
1. Молодость вредит москвичам
Жуткая серия невезения – понятно. Судьи ошибались – очевидно. Но давайте начнем с того, что «Спартак» сравнял счет перед перерывом, а после этого сразу допустили двойную ошибку. Ушли бы при 1:1 отдыхать – получили бы моральное преимущество. Элементарные ошибки на результаты «Спартака» влияли в этом сезоне часто, молодые ошибались не раз. Опыта им не хватает, хотя дело наживное.
2. Латераль Маслов разочаровал
Идея была понятной – Маслов с пасом, но лучше защищается, чем Рассказов. В теории, на практике упустил Малкома. Ошибку признали, когда на поле появился Николай. Заменили Гапонова, поскольку и он подставил команду. Но поскольку «Спартак» не давил правым флангом, то Жирков вышел в еще один финал Кубка.
3. Айртон – ключевой футболист
В этой схеме и в моментах, когда нужно забивать мячи, уступая в счете. Очевидно, что без активности Айртона «Спартаку» не светят ни умные прострелы, ни правильные навесы. Плохо для москвичей, что Бакаев садил соперников на карточки, но снова сыграл бледно – почти ничего не создал, зато Айртон – красавец. И красную мог заработать для соперника, и пенальти.
4. Соболев показал характер
Не дерби по определению, но дерби по смыслу. Так что Александр все правильно делал. Разве что надо было показать судье в корректной форме, что его тянули за майку – хотя было видно, что футболистам «Спартака» приказали не спорить с арбитрами, чтобы не получать лишние карточки. Соболева и Дзюбу могли наказать за обмен матами желтыми, но если возвращаемся к футболу, то Александр вел за собой. И это правильное поведение форварда.
5. «Спартак» — короли невезения
Сейчас в Англии обсуждают МЮ, за которых даже Моуриньо по старой памяти играет – обыграл «Лестер», упростив Сульшеру путь в ЛЧ. За «манкунианцев» работают в АПЛ ошибки рефери, им везет с пенальти и отменой голов. А вот «Спартак» как МЮ наоборот. Могли забить первыми с пенальти, сравнять раньше, остаться в большинстве. И не повезло.
Если делать генеральный вывод, то это был ничейный матч – под овертайм. Выдохлись обе стороны и могли добраться до серии пенальти. «Зенит» никого не уничтожил и не унизил, а «Спартак» привычно помог сопернику раньше, чем себе. В финал вышел изначальный фаворит, который через неделю сыграет против «Химок».
Первый тайм был крутым, но второй сдвинул игру в сторону предсказуемого до матча сценария – победы «Зенита» в один мяч. Вот только можно сколько угодно ругать Тедеско, хвалить Семака за создание рациональной команды, но куда деть два явных момента в штрафной Кержакова? Заметьте, сознательно занижаем планку.
Важно, чтобы судья хотя бы ходил к монитору и своими глазами видел захват за футболку Соболева и толчок рукой Айртона. Эпизоды простые, но у экрана главный арбитр рисковал бы своей репутацией, а так сделают вид, что ничего не было. Привыкать к такому, упрекая только жертву – в этом случае «Спартак», хотя страдают разные клубы, только реже, не стоит.
Если футбольное сообщество примет избирательное правосудие за новую норму, то порядок никогда не наведут. Насмешки о «Черном зеркале» – над собой. Если бы Дзюбу дернули за футболку, а Жиркова толкнули в штрафной, и после этого «Зенит» вылетел, в Санкт-Петербурге однозначно бы говорили о судействе, а Семак пошел бы материть Иванова.
«Спартак» сейчас имеет право негодовать, слишком очевидными были эпизоды с незамеченными пенальти, отказ от просмотра повторов – крайне подозрительная практика, а счет не 7:1, даже один пенальти из двух менял судьбу полуфинала. Жаль, получили еще один украденный у зрителей важный поединок.
Все судьи, во всех турнирах против спартака.
Все судьи, во всех турнирах против спартака.
Полный бред и высосанное из пальца....
Полный бред и высосанное из пальца....
Философы правы, а болельщики настоящие все меньше и меньше высказывают своё мнение, никто не услышит, срач важнее. Если Зениту сегодня не стыдно, значит это потерянная команда обыкновенных лабухов. Спартак удивил желанием биться, но без физики и менталитета, это бесполезно... Спартаковец с 1982 года, надеюсь перерастём в команду молодых и грамотных, а не зажравшихся игроков. Не бойтесь ошибок, опасайтесь тщеславия... Зенит напомнил разложившийся Рим... Как-то не удобно за удар по лицу без последствий. Адекваты Зенита всё понимают, но они беспомощны. Спартачи у нас интересное время впереди... Удачи Всем
Философы правы, а болельщики настоящие все меньше и меньше высказывают своё мнение, никто не услышит, срач важнее. Если Зениту сегодня не стыдно, значит это потерянная команда обыкновенных лабухов. Спартак удивил желанием биться, но без физики и менталитета, это бесполезно... Спартаковец с 1982 года, надеюсь перерастём в команду молодых и грамотных, а не зажравшихся игроков. Не бойтесь ошибок, опасайтесь тщеславия... Зенит напомнил разложившийся Рим... Как-то не удобно за удар по лицу без последствий. Адекваты Зенита всё понимают, но они беспомощны. Спартачи у нас интересное время впереди... Удачи Всем