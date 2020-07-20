Новиков: «Рады, что удалось победить очень сильного соперника»

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков подвёл итоги матча 23-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:0).
Мы рады, что удалось победить очень сильного соперника. Тем более приятно, что обыграли его на выезде в Краснодаре. Довольны и игрой, и результатом. Сегодня мы грамотно оборонялись и выбегали в контратаки. Создали большое количество голевых моментов. К сожалению, не все удалось реализовать. Но на сегодняшний день самое главное – результат.
а ведь следующий - совсем рядом, и лучше не будет
а ведь следующий - совсем рядом, и лучше не будет
Быки в реальном беспорядке.
Ну и наши, какая Европа если будет такая реализация?
Оба вторых вратаря, игравших сегодня - и динамовский и краснодарский - очень приличные ребята. Хот сейчас основными в клубы РПЛ.
Быки в реальном беспорядке.
Ну и наши, какая Европа если будет такая реализация?
Оба вторых вратаря, игравших сегодня - и динамовский и краснодарский - очень приличные ребята. Хот сейчас основными в клубы РПЛ.