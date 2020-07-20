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Новиков: «Рады, что удалось победить очень сильного соперника»

20 июля 2020, 00:45
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков подвёл итоги матча 23-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:0).

Мы рады, что удалось победить очень сильного соперника. Тем более приятно, что обыграли его на выезде в Краснодаре. Довольны и игрой, и результатом. Сегодня мы грамотно оборонялись и выбегали в контратаки. Создали большое количество голевых моментов. К сожалению, не все удалось реализовать. Но на сегодняшний день самое главное – результат.

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Все комментарии
feris1
feris1
20 июля в 09:45
Динамо с победой!
112910415
112910415
20 июля в 08:40
сурово и странновато заканчивается чемпионат ...
а ведь следующий - совсем рядом, и лучше не будет
Leha-ha50
Leha-ha50
20 июля в 07:44
Неожиданно несколько динамики ворвались на 6е место.
ДСА
ДСА
20 июля в 07:39
Для Динамо жаль, что чемпионат уже заканчивается.
ДАША Д
ДАША Д
20 июля в 07:38
Толи Динамо сильное, толи Краснодар слабый.
КЭТиК
КЭТиК
20 июля в 07:37
Краснодар сейчас слаб как никогда.
SHMEL
SHMEL
20 июля в 07:35
На мой взгляд решающую роль в поражении Краснодара сыграло раннее удаление.
VAN ARM
VAN ARM ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
20 июля в 07:30
уверен что дело только в этом?))))
VAN ARM
VAN ARM
20 июля в 07:29
молодцы конечно! а вот телята недобро удивляют))))
Mangur
Mangur
20 июля в 07:18
Больше всего удивила не победа Динамо а поражение Краснодара.
shlomo
shlomo
20 июля в 07:14
Чисто футбольная непонятка....
112910415
112910415
20 июля в 06:55
и желанное 6 место достигнуто !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 июля в 06:54, ред.
Вот и делай людям добро. В итоге Динамо за тур до конца заняло 6 строку (читай, Зенит проведёт в Еврокубки), Локо досрочно попал в ЛЧ напрямую, кони могут обойти и вообще лишить ЛЧ. И только быки сыграли лишний матч на неделе, потеряли часть состава на травме, Сафонова по дискве. НО ПОСТУПИЛИ БЛАГОРОДНО, АГА. САМ ПОГИБАЙ, А ТОВАРИЩА ВЫРУЧАЙ. Выручили всех, пользуйтесь и расхлё6ывайте...
cska vperiod
cska vperiod
20 июля в 06:17
А могли получить технарь если бы не благородство Галицкого.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
20 июля в 05:11
Так оно и есть
ermak6848
ermak6848
20 июля в 03:33
Молодцы фк ДИНАМО !
gentlewolf
gentlewolf
20 июля в 01:51, ред.
Шапито конечно. У "Динамо" два игрока стартовой основы вышло, 4 игрока замены и 4 молодежки. И второй вратарь.
Быки в реальном беспорядке.
Ну и наши, какая Европа если будет такая реализация?

Оба вторых вратаря, игравших сегодня - и динамовский и краснодарский - очень приличные ребята. Хот сейчас основными в клубы РПЛ.
Leha-ha50
Leha-ha50
20 июля в 01:45
Похоже, Динамо попадет в ЕК.
STVA 1
STVA 1
20 июля в 01:23
Гнать Мусаева надо....
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
20 июля в 01:11
Соперник сам вам очки подарил.
Adonius
Adonius
20 июля в 00:48
Динамо с победой!
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