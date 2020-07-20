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Мусаев: «Никто, кроме нас, не виноват в том, что мы усложнили себе жизнь»

20 июля 2020, 00:31
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение своей команды в матче 23-го тура РПЛ против московского «Динамо» (0:2).

Победы добивается тот, кто меньше ошибается. Мы дарим сопернику мяч в простых ситуациях. Играем в плотном графике. Очень сложно оставаться вдесятером на 18-й минуте. Команда отдала все силы. Во втором тайме были моменты, чтобы сравнять счет. К сожалению, нам это не удалось. Винить можем только себя. Никто, кроме нас, не виноват в том, что мы усложнили себе жизнь. 

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Все комментарии
Gotlib
Gotlib ответ ЮЗИК (раскрыть)
21 июля в 18:36
Ещё остаётся игра с Ахматом, если минотавры выиграют, то гарантированно останутся на третьем месте.
Gotlib
Gotlib ответ Caniggia (раскрыть)
21 июля в 18:34, ред.
А что Талалай разве тренер уровня Юппа Хайнкеса? Всё на что оказался способен Талалай это вылет его команды в ФНЛ.
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
20 июля в 18:47
При чем тут Мусаев? В последних играх полкоманды - молодежка. Лавки нет вообще. Играть некому.
За адекватность
За адекватность
20 июля в 10:16
"Играем в плотном графике" Все играют в плотном графике. Но наверное в свете таких результатов после рестарта чемпионата было бы правильнее сказать словами Парфенова: "Мы провалили игру. Я покидаю команду, хочу поблагодарить руководство, болельщиков и каждого игрока. Это часть футбола, но нужно двигаться дальше." И как бы не был прекрасен атакующий футбол, но где-то нового Гранквиста желательно найти. Как обычно личное субъективное мнение.
Александр Нeвский
Александр Нeвский
20 июля в 07:43
Заметьте разницу со Спартаком.
Одни винят судей в каждом матче и регрессируют из матча в матч, а другие винят самих себя и пытаются играть лучше
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
20 июля в 07:29
Так ведь можно и мимо квалификации ЛЧ пролететь, мы не против.
cska vperiod
cska vperiod
20 июля в 07:25
Эти сложности происходят в конце каждого сезона.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
20 июля в 07:21
Переносы матчей повлияли тоже
mihaluch
mihaluch
20 июля в 07:10
Тут надо винить только себя.
ДСА
ДСА
20 июля в 06:37
Похоже главного тренера надо менять.
ЮЗИК
ЮЗИК
20 июля в 06:37
Концовку конечно смазали
VAN ARM
VAN ARM
20 июля в 06:27
очень странная концовка быков))))) мусаев умеет удивлять)))))
CSKA2012
CSKA2012
20 июля в 06:15
Если ЦСКА возьмёт 3-е место, то все понятно с нашим чемпионатом, как обидно это не звучало, болельщик ЦСКА.
shlomo
shlomo
20 июля в 06:09
Неожиданно, но это и есть футбол...
Obdulio Varela
Obdulio Varela
20 июля в 05:22
Это само собой разумеется
112910415
112910415
20 июля в 05:03
что-то невероятное
Caniggia
Caniggia
20 июля в 04:22
Из года в год одно и то же! Галицкий, возьми Талалаева!
gentlewolf
gentlewolf ответ Izmar (раскрыть)
20 июля в 01:54
Все все помнят. И кстати умные люди многое поняли при объявлении стартового состава московского "Динамо".
Но так случилось, как случилось.
У "Динамо" неплохая молодежь.
У Краснодара проблемы.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
20 июля в 01:08
Во всем виноват тренер, больше был занят лицензией.
ligaX
ligaX
20 июля в 01:06
Каждый год идут более менее ровно , борятся за призовые места , но в концовке сезона теряют важные очки..Стабильность
Columb
Columb
20 июля в 00:42
Краснодар превратился в поставщиков очков Рубину и Динамо, слов нет.
Leha-ha50
Leha-ha50
20 июля в 00:42
Краснодар продолжает удивлять , неожиданная концовка у парней выдалась.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
20 июля в 00:38
Поставьте в Краснодар хорошего тренера и все будет хорошо.
Izmar
Izmar
20 июля в 00:33
Зато благородно поступили, но скоро это никто помнить не будет.
Cir Braun
Cir Braun
20 июля в 00:31
Мусаеву нужно уйти.
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