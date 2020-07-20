Мусаев: «Никто, кроме нас, не виноват в том, что мы усложнили себе жизнь»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение своей команды в матче 23-го тура РПЛ против московского «Динамо» (0:2).
Победы добивается тот, кто меньше ошибается. Мы дарим сопернику мяч в простых ситуациях. Играем в плотном графике. Очень сложно оставаться вдесятером на 18-й минуте. Команда отдала все силы. Во втором тайме были моменты, чтобы сравнять счет. К сожалению, нам это не удалось. Винить можем только себя. Никто, кроме нас, не виноват в том, что мы усложнили себе жизнь.
Одни винят судей в каждом матче и регрессируют из матча в матч, а другие винят самих себя и пытаются играть лучше
Одни винят судей в каждом матче и регрессируют из матча в матч, а другие винят самих себя и пытаются играть лучше
Но так случилось, как случилось.
У "Динамо" неплохая молодежь.
У Краснодара проблемы.
Но так случилось, как случилось.
У "Динамо" неплохая молодежь.
У Краснодара проблемы.