Мусаев: «Никто, кроме нас, не виноват в том, что мы усложнили себе жизнь»

Главный тренер «Краснодара» прокомментировал поражение своей команды в матче 23-го тура РПЛ против московского «Динамо» (0:2).

Победы добивается тот, кто меньше ошибается. Мы дарим сопернику мяч в простых ситуациях. Играем в плотном графике. Очень сложно оставаться вдесятером на 18-й минуте. Команда отдала все силы. Во втором тайме были моменты, чтобы сравнять счет. К сожалению, нам это не удалось. Винить можем только себя. Никто, кроме нас, не виноват в том, что мы усложнили себе жизнь.