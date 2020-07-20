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Парфёнов: «Всегда буду переживать за „Урал“»

20 июля 2020, 12:36

Дмитрий Парфёнов прокомментировал свой уход с должности главного тренера «Урала».

Хочу поблагодарить команду, всех сотрудников клуба за совместную работу на протяжении двух лет! Отдельное спасибо хочу сказать нашим болельщикам, которые всегда искренне поддерживали команду и не оставляли её даже после самых обидных поражений. Мы всегда чувствовали поддержку трибун!

Я покидаю «Урал», но хочу сказать, что теперь у этого клуба стало как минимум на одного болельщика больше. Всегда буду переживать за команду и надеюсь, что её ждёт впереди много новых побед!

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
20 июля в 13:35
Думаю идёт к нам
Kosmos58
Kosmos58
20 июля в 13:14
Слили Парфёна ...
Izmar
Izmar
20 июля в 12:55
Переживай в пердиве, физрук.
For56tas
For56tas
20 июля в 12:40
После проигрыша Химкам Парфенов потерял всякое уважение.
mihaluch
mihaluch
20 июля в 12:39
Но за Спартак больше.
shlomo
shlomo
20 июля в 12:37
Удачи в новом клубе...
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