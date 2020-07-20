Орлов — о девятом месте «Спартака»: «Это же позор»

Российский комментатор Геннадий Орлов прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна в адрес «Зенита» после поражения в очном полуфинальном матче Кубка России.

Леонид Арнольдович так говорит, потому что его команда сейчас на 9-м месте в России. Для «Спартака» с его бюджетом это же позор… Ну о чем тут рассуждать? Вспоминается одна басня Эзопа. Лиса хотела достать виноград, прыгала, не дотянулась лапкой и ушла, сказав: «Да он еще зеленый…». Вот со «Спартаком» такая история. Когда не можешь дотянуться, ищешь какие-то оправдания. Как говорится, ориентируйтесь на классику.