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Орлов — о девятом месте «Спартака»: «Это же позор»

20 июля 2020, 12:24
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Российский комментатор Геннадий Орлов прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна в адрес «Зенита» после поражения в очном полуфинальном матче Кубка России.

Леонид Арнольдович так говорит, потому что его команда сейчас на 9-м месте в России. Для «Спартака» с его бюджетом это же позор… Ну о чем тут рассуждать? Вспоминается одна басня Эзопа. Лиса хотела достать виноград, прыгала, не дотянулась лапкой и ушла, сказав: «Да он еще зеленый…». Вот со «Спартаком» такая история. Когда не можешь дотянуться, ищешь какие-то оправдания. Как говорится, ориентируйтесь на классику.

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Все комментарии
4RT
4RT
20 июля в 23:42
А где валялся твой зенит без газпрома и его шестёрок? Из пердива не вылазил
VV V
VV V
20 июля в 19:26
По-моему 9-ое место очень почётно для Спартака !
Роман Романов
Роман Романов
20 июля в 17:05
Знаки почета лишь позорят того, кто их не заслуживает. А кто их заслужил - приклонись
Роман Романов
Роман Романов
20 июля в 17:03
Это еще не дно
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
20 июля в 17:02
    cska vperiod
    cska vperiod
    20 июля в 15:25
    Рекомендую гене и мише регулярно знакомиться с историей зенита и читать не только с 2000 годов а до того, тогда будет понятно, что зенит всегда был позором.
    cska vperiod
    cska vperiod
    20 июля в 15:21
    Не защищаю хрющек в принципе не могу этого сделать но позор зениту, что у них есть гена и миша.
    starche
    starche
    20 июля в 14:52
    Мясо должно радоваться что в десятке остались.
    Альфи
    Альфи ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    20 июля в 14:25
    не льстите себе , против лома нет приема
    Igor Markov
    Igor Markov
    20 июля в 14:24
    Ну что вы на Орлова напали пожилой человек ,он как Терешкова что надо то и говорит.Жаль то что скоро наш футбол смотреть вообще не будет ни какого желания,а Орлов или Боярский ну сказали что, так ведь не академики вроде да и пофторюсь возраст уже что с них взять...
    Блоссия
    Блоссия
    20 июля в 14:15
    "Знаки почета лишь позорят того, кто их не заслуживает." (С) Публилий Сир

    Как говорится, ориентируйтесь на классику, Орлов)))
    ZaZizu
    ZaZizu
    20 июля в 14:14
    да нет,ребята,позор-это когда вкладывая в клуб средства госкорпорации,вы не даете ни малейшего шанса молодежи и вообще никого не растите! вот это реально позор!
    Лиапор
    Лиапор
    20 июля в 14:12
      tesch
      tesch
      20 июля в 13:58
      Г-н Орлов, слово "позор" означает другое: постыдное, унизительное положение, вызывающее презрение.
      Так вот презрение вызываете вы со своими пенальтями, VARом, выдящим только пользу для одной команды, выступления двух "голубков" с имитацией половых актов на всю страну и оправдание этого вашим руководством.
      Вот это позор. Когда нарушаешь все спортивные принципы, моральные и общечеловеческие, сидишь на стадионе за 1 руб и покупаешь игроков по цене сотового телефона.
      Yurza
      Yurza
      20 июля в 13:52
      Где 7-0 не позор, там и 9-е место тоже не позорное.
      rubinovyi2
      rubinovyi2
      20 июля в 13:47
      Да-да,это та самая лиса,что хвасталась,что будет каждый год играть в полуфинале ЛЧ и в очередной раз опозорившись,махала лапками,ну уж на следующий-то год мы всех там порвем...))
      Да уж дайте наконец Генахе "золотой микрофон" и отправьте на пенсию,без права публичных высказываий..))
      RIR68
      RIR68
      20 июля в 13:47
      это - норма. но лучше 15-16!!!
      Александр Алексатов
      Александр Алексатов ответ mortid (раскрыть)
      20 июля в 13:46
        Юрий Сенатов 1
        Юрий Сенатов 1
        20 июля в 13:44
        Инерционность мышления г-на Орлова. Он всё живёт временами Романцева и забывает, что те времена давно канули в Лету. Чтобы занимать достойное место в РПЛ, надо, как минимум, покупать футболистов выше классом тех, что играют в команде в настоящее время. Мы же видим, что все последние приобретения - игроки, равные по мастерству футболистам из других команд первенства. И почему последние должны проигрывать "Спартаку", - только потому, что это " Спартак " ? Чушь. На сегодня команда занимает место, которое заслужила своей игрой, и пусть обижается только на себя.
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        20 июля в 13:43
          тумба-юмба
          тумба-юмба ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
          20 июля в 13:35
          Ты когда пишешь думай,как СПАРТАКУ в игре с ростовом судьи могли подарить 2 очка?
          Jeck Denielse
          Jeck Denielse ответ Альфи (раскрыть)
          20 июля в 13:32
          Если твоя машина с неадаптированным водителем будет неуверенно тащиться видя преграду в каждой колдобине - то тебе и постоянный зелёный свет не поможет....
          Хороший водитель,на классной,машине и при постоянных красных светофорах тебя обгонит..
          ANATOLY KANDAUROV
          ANATOLY KANDAUROV ответ тумба-юмба (раскрыть)
          20 июля в 13:31, ред.
          Мы обсуждаем хряков. С Сочи три очка судьи подарили, а в след игре с Ростовом ещё 2.в результате Москва лев и Левников полгода без работы сидели. От ними у хряков эти 5 очков и посмотри сколько у КС, АХМАТА И ТАМБОВА. после этого порадуйся за сохранение места в РПЛ.
          АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
          АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
          20 июля в 13:31
            Альфи
            Альфи ответ Jeck Denielse (раскрыть)
            20 июля в 13:21
            Ну вот если вам по дороге включить зеленый свет на всех светофорах, а мне постоянно красный, как думаете кто из нас быстрее и без потерь доберется до финиша.
            тумба-юмба
            тумба-юмба ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
            20 июля в 13:19, ред.
            А где там подаренные очки? Если ты о голе Жиго в ворота сочи,так дзюба половину мячей так забил.А ты всё вспоминаешь один единственный гол.Так что прежде чем писать,ты прежде подумай.
            Альфи
            Альфи
            20 июля в 13:19
            Не ребята а ведь они и правда хотят уничтожить совсем Спартак,интересно зубки не обломают, все таки у красно белых большой лекторат, как бы вам самим в роли лисы не оказаться.... Господин Орлов глупый и исполнительный человек просто озвучил мысли хозяина, только Спартак не так легко проглотить, можно и подавиться
            Jeck Denielse
            Jeck Denielse
            20 июля в 13:18, ред.
            Кто нибудь вообще считает по-серёзке что :
            Зенит дома уж скоро 2 года как не проигрывает в РПЛ только из-за судей золотомосыпанных....а Спартак за неполный сезон проигрывает дома 7 раз исключительно из-за свистунов нерадивых ????

            ...на навряд ли....

            Разница в 30 очков в таблице - не насвистывается....
            Да Зенит на столько очков обогнал Спартак..(33)...сколько голов Спартак за год в РПЛ забил (33)...)))

            Вообще удивительно как с таким Бюджетом...Ареной...Количеством Поклонников - можно потерять очки в 19-ти играх из 29-ти....

            Да это Саботаж и Непрофессионализм.....
            И никаким судейством тут не прикроешься.....
            тумба-юмба
            тумба-юмба
            20 июля в 13:11
            Господин орлов,ПОЗОР это когда судят как вчера.И не надо прикрываться 9 местом СПАРТАКА.
            Альфи
            Альфи ответ Columb (раскрыть)
            20 июля в 13:11
            не накладнее чем содержать газпром вкупе с зенитом,вон звезд новых накупить надо,да на судей потратиться в следующем сезоне.... вот газ и подорожал на 3%
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