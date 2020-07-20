Орлов — о девятом месте «Спартака»: «Это же позор»

Российский комментатор Геннадий Орлов прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна в адрес «Зенита» после поражения в очном полуфинальном матче Кубка России.
Леонид Арнольдович так говорит, потому что его команда сейчас на 9-м месте в России. Для «Спартака» с его бюджетом это же позор… Ну о чем тут рассуждать? Вспоминается одна басня Эзопа. Лиса хотела достать виноград, прыгала, не дотянулась лапкой и ушла, сказав: «Да он еще зеленый…». Вот со «Спартаком» такая история. Когда не можешь дотянуться, ищешь какие-то оправдания. Как говорится, ориентируйтесь на классику.
Как говорится, ориентируйтесь на классику, Орлов)))
Как говорится, ориентируйтесь на классику, Орлов)))
Так вот презрение вызываете вы со своими пенальтями, VARом, выдящим только пользу для одной команды, выступления двух "голубков" с имитацией половых актов на всю страну и оправдание этого вашим руководством.
Вот это позор. Когда нарушаешь все спортивные принципы, моральные и общечеловеческие, сидишь на стадионе за 1 руб и покупаешь игроков по цене сотового телефона.
Так вот презрение вызываете вы со своими пенальтями, VARом, выдящим только пользу для одной команды, выступления двух "голубков" с имитацией половых актов на всю страну и оправдание этого вашим руководством.
Вот это позор. Когда нарушаешь все спортивные принципы, моральные и общечеловеческие, сидишь на стадионе за 1 руб и покупаешь игроков по цене сотового телефона.
Да уж дайте наконец Генахе "золотой микрофон" и отправьте на пенсию,без права публичных высказываий..))
Да уж дайте наконец Генахе "золотой микрофон" и отправьте на пенсию,без права публичных высказываий..))
А вот когда мыльный пузырь с невнятной игрой, фармами, левыми пенами и ручными свистунами принимает в дар от дюкова трофеи то они с ними носятся по всем ресурсам и трясут.
Болеть в финале за пылесос будучи болельщиком железнодорожного кабинета, вот где позор
А вот когда мыльный пузырь с невнятной игрой, фармами, левыми пенами и ручными свистунами принимает в дар от дюкова трофеи то они с ними носятся по всем ресурсам и трясут.
Болеть в финале за пылесос будучи болельщиком железнодорожного кабинета, вот где позор
Хороший водитель,на классной,машине и при постоянных красных светофорах тебя обгонит..
Хороший водитель,на классной,машине и при постоянных красных светофорах тебя обгонит..
судить будут,посмотрим что ваш балабол медведев в отмаз будет трещать
на фоне молодых команд коней и спартака динамо вы короли,ну а в европе
вы г-о
судить будут,посмотрим что ваш балабол медведев в отмаз будет трещать
на фоне молодых команд коней и спартака динамо вы короли,ну а в европе
вы г-о
Зенит дома уж скоро 2 года как не проигрывает в РПЛ только из-за судей золотомосыпанных....а Спартак за неполный сезон проигрывает дома 7 раз исключительно из-за свистунов нерадивых ????
...на навряд ли....
Разница в 30 очков в таблице - не насвистывается....
Да Зенит на столько очков обогнал Спартак..(33)...сколько голов Спартак за год в РПЛ забил (33)...)))
Вообще удивительно как с таким Бюджетом...Ареной...Количеством Поклонников - можно потерять очки в 19-ти играх из 29-ти....
Да это Саботаж и Непрофессионализм.....
И никаким судейством тут не прикроешься.....
Зенит дома уж скоро 2 года как не проигрывает в РПЛ только из-за судей золотомосыпанных....а Спартак за неполный сезон проигрывает дома 7 раз исключительно из-за свистунов нерадивых ????
...на навряд ли....
Разница в 30 очков в таблице - не насвистывается....
Да Зенит на столько очков обогнал Спартак..(33)...сколько голов Спартак за год в РПЛ забил (33)...)))
Вообще удивительно как с таким Бюджетом...Ареной...Количеством Поклонников - можно потерять очки в 19-ти играх из 29-ти....
Да это Саботаж и Непрофессионализм.....
И никаким судейством тут не прикроешься.....