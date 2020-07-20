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Экс-врач «Спартака» — о Кубке России: «Вся страна будет болеть за „Химки“»

20 июля 2020, 11:34
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов прокомментировал выход «Зенита» в финал Кубка России.

Тот случай, когда 25 июля вся страна будет болеть за «Химки». За исключением некоторых жителей одного города.

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Все комментарии
Командир танка
Командир танка
24 июля в 15:27
Кто о чем а вшивый о бане.... Почему все кто хоть чуточку связаны со Спартаком считают , что всем остальным есть дело до их бывшей легендарной, а ныне среднего пошиба команде. Аще чихать на Спартак. Люди во всех городах за исключением Москвы любят футбол и будут болеть за красивую игру
Игорь Гуров
Игорь Гуров ответ Al Ko (раскрыть)
21 июля в 14:59
    Знатог
    Знатог
    21 июля в 06:31
    Я тоже некоторый житель одного города. (не Петербурга). Я не за химки. Что будет делать химки в групповухе ЛЕ? рекорды ставить?
    Artem Saribekyan
    Artem Saribekyan
    20 июля в 20:43
    С чего бы? Я буду смотреть футбол . И пксть победит сильнейший! А болеть в ,,знак протеста" не буду.
    Зенит играл лучше Спартака, имел около5-6 верных моментов забить гол. Зенит выше классом и победил заслуженно. Спартак играл хорошо, но и в этом случае , он был не ровня сегодняшнему Зениту. Может быть , в другой раз победит, но ,все-же, проиграл по игре. Ничего особенного, экстраординарного в нарушениях не было. И судей не надо ругать. Я анимвтельно пересмотрел игру, ничего такого не увидел. Руководству Спартака обидно? А кто мешал хорошо выступить в первенстве? Ну да, Зенит?!
    Господа, смешно. И спорить можно бесконечно, с пеной у рта, но это все уже история.
    Зенит- лучший клуб России. Это факт.
    нефтегаз
    нефтегаз
    20 июля в 20:23
    Сворованных денег 18млрд газпроекта, против 100млн у химок, у проекта в 180 раз больше. Вот будет умора, если химки сделают зажиревших бакланов
    Faserkop
    Faserkop
    20 июля в 19:18
    Так при любом исходе вчера вся страна болела бы за химки :)
    kts
    kts
    20 июля в 18:51
      Caniggia
      Caniggia
      20 июля в 17:38
      За Зенит точно НЕТ!
      Kuvkil
      Kuvkil
      20 июля в 17:15
      У Химок нет шансов против судей
      рже
      рже
      20 июля в 16:56
        Сп62
        Сп62
        20 июля в 16:25
        Автор не прав. Газпром в состоянии, как Жириновский, раздать убогим по тысячи, чтобы привлечь болельщиков.
        Levadia
        Levadia
        20 июля в 15:58
        Белочку поймал?
        Конь Красно-Синий
        Конь Красно-Синий
        20 июля в 15:49
        Что за привычка такая...За всех отвечать! Химкам вообще ничего не нужно.
        Муслим90
        Муслим90
        20 июля в 15:45
        Как болельщик Динамо буду болеть за зенит в данном матче))
        Байкал-38.
        Байкал-38. ответ Альфи (раскрыть)
        20 июля в 14:55
        Привет!
        А кто то разве предлагает расцеловывать Зенит? Тут скорее всего тонкий расчёт не взирая на названия команд. Для меня лично важно, что бы в финале победил чемпион и своего мнения я бы не изменил, будь на месте Зенита хоть ЦСКА, хоть Краснодар, либо кто другой.
        Естественно я больше ратую за Локо, да и в выборе между Химками и Динамо (ЛЕ) мой выбор явно не в пользу Химок.
        Думаю болельщики Локо и Динамо со мной согласятся.
        А вот если бы не эти два важных фактора и на кону не стояло бы то, что я привёл выше, то симпатизировал бы Химкам.
        Альфи
        Альфи ответ Багров-брат (раскрыть)
        20 июля в 14:34
        И что ,только потому что гипотетически где-то в европе могут сыграть Динамо или Локо с суперкубке, вы предлагаете всем выстроиться в очередь что бы расцеловать Зенит? Просто у многих команда Химки вызывает чувство уважения, во всяком случае они в финал пробились честно.
        Al Ko
        Al Ko
        20 июля в 14:17
        это уже истерика))) как же классно, нытье это со всех сторон
        4RT
        4RT
        20 июля в 14:17
          oFANATo
          oFANATo
          20 июля в 14:16, ред.
          Матч полуфинала кубка, которого ждали миллионы футбольных болельщиков в России, завершился тем, что команду, игравшую в голубой форме, судейская бригада буквально за шиворот выволокла в финал, так как своими силами она, очевидно, не в состоянии была это сделать. Любители спорта ожидали увидеть матч, в котором одна из команд по общепринятым правилам игры должна была пробиться в финал турнира, а увидели эталон коррумпированного спорта, коим стал наш футбол. В течение игры судейская бригада не назначила три очевидных пенальти в ворота газпромовцев и не удалила игрока этой же команды за грубейший фол на игроке спартака. Весь футбольный мир видел в прямом эфире, как игрокам зенита дозволялось в своей штрафной площади заваливать игроков спартака на газон, отмахиваться руками в лицо соперника и толкать их в спину. И ни один из этих эпизодов даже не был рассмотрен судьями VAR. И после этого ни один здравомыслящий любитель футбола не станет болеть за зенит в матче с Химками.
          Хотя все уже понимают, что Химкам ничего не светит. Судьи опять поставят в их ворота пенальти или удалят игрока, что бы не омрачить юбилей у лазурных.
          шацк
          шацк
          20 июля в 14:15
          Живу в Химках и конечно желаю нашей команде справится с финансовым кризисом и выйти в вышку. Но в данном матче все же буду поддерживать зенит, т.к. являюсь болельщиком Динамо))
          Kollljan
          Kollljan
          20 июля в 14:08
          Ты за всю страну не говори !!!
          Багров-брат
          Багров-брат ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
          20 июля в 14:04
          Отсутствие логики и желания развития национального футбола давно отличает многих фанатов...))) При победе Химок, они попадают в группу ЛЕ. И что они там покажут?...((( При победе Зенита, в ЛЕ попадёт шестая команда турнира, а это Динамо, всё же надежды больше на возможные очки. Но у большинства эмоции забивают...)))
          Багров-брат
          Багров-брат ответ Gelious (раскрыть)
          20 июля в 13:56
          Всё это в прошлом. Меня порадовало, что у Спартака наконец то с сильным соперником игра вырисовываться начала. Это перспектива на следующий сезон хорошая. А искать причину девятого места в таблице только в судейском заговоре глупо.
          Тедеско берегите. Прикольный парень. Весь матч можно только за ним наблюдать...)))
          Фредерик Крюгер
          Фредерик Крюгер
          20 июля в 13:54
          Вся страна (кроме Питера) всегда против Зенита
          Рыжик-Мурыжик
          Рыжик-Мурыжик
          20 июля в 13:53, ред.
          БЫВШИЙ врач с комплексом Наполеона...
          бывший врач бывшего (очень давно) чемпиона...ахаха
          спартак 1987
          спартак 1987
          20 июля в 13:53
          почитайте интервью Градского, он всё по делу сказал. и то что зенит сейчас реально сильнее всех и про странные решения судей
          Александр Алексатов
          Александр Алексатов
          20 июля в 13:50
          у докторишки явно короновирус перетекающий в шизофрению ну а что делать НАДЫШАЛСЯ
          Jeck Denielse
          Jeck Denielse
          20 июля в 13:44
          AmIIIeR89
          AmIIIeR89
          20 июля в 13:38
          Болеть за Химки и болеть против Зенита (Спартака, Локо, ЦСКА) это не одно и то же. Но да, подавляющее большинство будет желать неудачи газпромовцам
          RIR68
          RIR68
          20 июля в 13:38
          если Федун успеет купить Химки, будет повторение вчерашнего. но без шляпы на трибуне)
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