Экс-врач «Спартака» — о Кубке России: «Вся страна будет болеть за „Химки“»

Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов прокомментировал выход «Зенита» в финал Кубка России.
Тот случай, когда 25 июля вся страна будет болеть за «Химки». За исключением некоторых жителей одного города.
Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов прокомментировал выход «Зенита» в финал Кубка России.
Тот случай, когда 25 июля вся страна будет болеть за «Химки». За исключением некоторых жителей одного города.
Зенит играл лучше Спартака, имел около5-6 верных моментов забить гол. Зенит выше классом и победил заслуженно. Спартак играл хорошо, но и в этом случае , он был не ровня сегодняшнему Зениту. Может быть , в другой раз победит, но ,все-же, проиграл по игре. Ничего особенного, экстраординарного в нарушениях не было. И судей не надо ругать. Я анимвтельно пересмотрел игру, ничего такого не увидел. Руководству Спартака обидно? А кто мешал хорошо выступить в первенстве? Ну да, Зенит?!
Господа, смешно. И спорить можно бесконечно, с пеной у рта, но это все уже история.
Зенит- лучший клуб России. Это факт.
Зенит играл лучше Спартака, имел около5-6 верных моментов забить гол. Зенит выше классом и победил заслуженно. Спартак играл хорошо, но и в этом случае , он был не ровня сегодняшнему Зениту. Может быть , в другой раз победит, но ,все-же, проиграл по игре. Ничего особенного, экстраординарного в нарушениях не было. И судей не надо ругать. Я анимвтельно пересмотрел игру, ничего такого не увидел. Руководству Спартака обидно? А кто мешал хорошо выступить в первенстве? Ну да, Зенит?!
Господа, смешно. И спорить можно бесконечно, с пеной у рта, но это все уже история.
Зенит- лучший клуб России. Это факт.
А кто то разве предлагает расцеловывать Зенит? Тут скорее всего тонкий расчёт не взирая на названия команд. Для меня лично важно, что бы в финале победил чемпион и своего мнения я бы не изменил, будь на месте Зенита хоть ЦСКА, хоть Краснодар, либо кто другой.
Естественно я больше ратую за Локо, да и в выборе между Химками и Динамо (ЛЕ) мой выбор явно не в пользу Химок.
Думаю болельщики Локо и Динамо со мной согласятся.
А вот если бы не эти два важных фактора и на кону не стояло бы то, что я привёл выше, то симпатизировал бы Химкам.
А кто то разве предлагает расцеловывать Зенит? Тут скорее всего тонкий расчёт не взирая на названия команд. Для меня лично важно, что бы в финале победил чемпион и своего мнения я бы не изменил, будь на месте Зенита хоть ЦСКА, хоть Краснодар, либо кто другой.
Естественно я больше ратую за Локо, да и в выборе между Химками и Динамо (ЛЕ) мой выбор явно не в пользу Химок.
Думаю болельщики Локо и Динамо со мной согласятся.
А вот если бы не эти два важных фактора и на кону не стояло бы то, что я привёл выше, то симпатизировал бы Химкам.
Хотя все уже понимают, что Химкам ничего не светит. Судьи опять поставят в их ворота пенальти или удалят игрока, что бы не омрачить юбилей у лазурных.
Хотя все уже понимают, что Химкам ничего не светит. Судьи опять поставят в их ворота пенальти или удалят игрока, что бы не омрачить юбилей у лазурных.
Тедеско берегите. Прикольный парень. Весь матч можно только за ним наблюдать...)))
Тедеско берегите. Прикольный парень. Весь матч можно только за ним наблюдать...)))
бывший врач бывшего (очень давно) чемпиона...ахаха
бывший врач бывшего (очень давно) чемпиона...ахаха