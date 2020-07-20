ГлавнаяНовости

Гендир «Химок»: «Команда устала из-за слухов о „Спартаке“»

20 июля 2020, 12:10

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов опроверг слухи о том, что клуб договорился о партнерстве со «Спартаком».

Ну как нас можно связать со «Спартаком»? Пишут про встречи, а кто встречался? Никто не встречался. Уже на протяжении месяца продолжаются слухи, кто-то что-то скажет — сразу пишут. Честно, уже усталость у всей команды из-за этого. Никакие переговоры со «Спартаком» не ведутся.

Все новости
Шунин: «Задача „Динамо“ — попасть в групповой раунд Лиги Европы»
Вчера, 23:52 ФотоКомментарии9
Селюк: «Талалаев выбрал „Ахмат“, несмотря на варианты с Европой и „Уралом“»
Вчера, 23:08 Комментарии5
Даудов: «Задача Талалаева — вывести „Ахмат“ на новый уровень»
Вчера, 22:52 Комментарии11
Луценко: «„Арсенал“ должен был завоёвывать минимум шестое место»
Вчера, 20:29 Комментарии14
Агент: «В „Локомотиве“ знают, что Джикия любит „Спартак“»
Вчера, 14:56 Комментарии14
Оздоев — Ивановичу: «Буду скучать, капитан»
Вчера, 14:34 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
20 июля в 16:08
Это клеймо на всю жизнь!
Lazurny
Lazurny
20 июля в 12:49
Это неправда чистой воды.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 июля в 12:48
Теперь можно смело включать заднюю . Спартак не попал в финал, а ради 6 очков оказывать помощь...
Впрочем, для Федуна и эти 6 очков находка. Ждем-с официального заявления, РПЛ с Крыльями извелись уже. Календарь составлять пора, а вы все меньжуетесь...
Romkurch
Romkurch
20 июля в 12:44
Все кто со спартаком связываются, потом ноют.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
20 июля в 12:35, ред.
Ещё ни минуты в РПЛ.....уже устали...
Что ж дальше то будет...
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
20 июля в 12:26
Вот это правильно) если бы Спартак вышел финал кубка можно было договориться(созвониться) ))))) вы нас в РПЛ а мы в финале сольем) но тут не срослось )
Zenfan
Zenfan
20 июля в 12:19
эх не дождались химки тарасовских, сорвался калым
beefs
beefs
20 июля в 12:11
дым без огня не бывает...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100