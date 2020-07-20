Гендир «Химок»: «Команда устала из-за слухов о „Спартаке“»

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов опроверг слухи о том, что клуб договорился о партнерстве со «Спартаком».
Ну как нас можно связать со «Спартаком»? Пишут про встречи, а кто встречался? Никто не встречался. Уже на протяжении месяца продолжаются слухи, кто-то что-то скажет — сразу пишут. Честно, уже усталость у всей команды из-за этого. Никакие переговоры со «Спартаком» не ведутся.
Впрочем, для Федуна и эти 6 очков находка. Ждем-с официального заявления, РПЛ с Крыльями извелись уже. Календарь составлять пора, а вы все меньжуетесь...
Впрочем, для Федуна и эти 6 очков находка. Ждем-с официального заявления, РПЛ с Крыльями извелись уже. Календарь составлять пора, а вы все меньжуетесь...
Что ж дальше то будет...
Что ж дальше то будет...