Хомуха: «Не исключаю, что „Краснодар“ потеряет очки и с „Ахматом“»

Экс-полузащитник ЦСКА оценил шансы бывшей команды опередить «Краснодар» в таблице РПЛ и финишировать на 3-м месте. Армейцы отстают от «быков» на два очка и в заключительном туре сыграют против «Тамбова». Краснодарскому клубу предстоит встреча с «Ахматом».

Я бы не стал исключать фактор неожиданности в обеих встречах, поэтому не могу с уверенностью утверждать, что «Краснодар» и ЦСКА выиграют свои матчи и останутся на нынешних местах. Тем более руководители «Тамбова» уже заявляют, что рассматривают вариант с двойными премиальными для своей команды в случае успешной игры в последнем туре. Это хорошая мотивация для любого футболиста, ради которой игроки будут биться против ЦСКА даже при том, что свою задачу — остаться в Премьер-Лиге — уже решили. Так что армейцам будет непросто. Но и «Ахмат» во встрече с «Краснодаром» раньше времени хоронить нельзя. Грозненцы уже избежали вылета, но они всегда выходят на поле максимально заряженными. И на фоне проблем своего соперника могут побороться за очки.

Уже не первый раз «Краснодар» неудачно проводит концовку сезона и упускает возможность попасть в Лигу чемпионов. Трудно сказать, с чем это связано, но после паузы результаты команды оставляют желать лучшего. Учитывая то, что им не очень удаются решающие игры, не исключаю потери очков и с «Ахматом».