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Хомуха: «Не исключаю, что „Краснодар“ потеряет очки и с „Ахматом“»

22 июля 2020, 06:54
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар4 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха оценил шансы бывшей команды опередить «Краснодар» в таблице РПЛ и финишировать на 3-м месте. Армейцы отстают от «быков» на два очка и в заключительном туре сыграют против «Тамбова». Краснодарскому клубу предстоит встреча с «Ахматом».

Я бы не стал исключать фактор неожиданности в обеих встречах, поэтому не могу с уверенностью утверждать, что «Краснодар» и ЦСКА выиграют свои матчи и останутся на нынешних местах. Тем более руководители «Тамбова» уже заявляют, что рассматривают вариант с двойными премиальными для своей команды в случае успешной игры в последнем туре. Это хорошая мотивация для любого футболиста, ради которой игроки будут биться против ЦСКА даже при том, что свою задачу — остаться в Премьер-Лиге — уже решили. Так что армейцам будет непросто. Но и «Ахмат» во встрече с «Краснодаром» раньше времени хоронить нельзя. Грозненцы уже избежали вылета, но они всегда выходят на поле максимально заряженными. И на фоне проблем своего соперника могут побороться за очки.

Уже не первый раз «Краснодар» неудачно проводит концовку сезона и упускает возможность попасть в Лигу чемпионов. Трудно сказать, с чем это связано, но после паузы результаты команды оставляют желать лучшего. Учитывая то, что им не очень удаются решающие игры, не исключаю потери очков и с «Ахматом».

Напомним, в перенесённом матче 23-го тура чемпионата России «Краснодар» дома уступил «Динамо» (0:2). До этого «быки» сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0).

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Все комментарии
Чист
Чист
22 июля в 11:06
если ЦСКА буде проигрывать то и Краснобар проиграет - который год уже они ЦСКА пропускают
cska59
cska59 ответ Abverin (раскрыть)
22 июля в 09:18
Да не,нормально будет.
Abverin
Abverin
22 июля в 09:14
Будет очень жаль, если цска обойдет Краснодар.
ДСА
ДСА
22 июля в 08:04
От Краснодара всего можно ожидать.
SHMEL
SHMEL
22 июля в 08:02
Будет как будет, всякое может быть. Вечером узнаем.
VAN ARM
VAN ARM
22 июля в 07:41
А могут не явится)] бред это))медальки не будет))не заслужили)))
cska vperiod
cska vperiod
22 июля в 07:40
Единственное, что может навредить быкам это отсутствие Сафонова.
cska vperiod
cska vperiod
22 июля в 07:36
Не потеряет, во первых быки будут биться а во вторых не мотивированный Ахмат и третьих тарасовский шалимов постарается слить игру.
Вова Туземец
Вова Туземец
22 июля в 07:28
Не выдержал Краснодар этой гонки. Силёнки потратили.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
22 июля в 06:57
Это походу вряд ли
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